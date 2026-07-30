Takläggare sökes till Jonas Tak AB
Jonas Tak AB / Takmontörs- och golvläggarjobb / Gagnef Visa alla takmontörs- och golvläggarjobb i Gagnef
2026-07-30
, Leksand
, Borlänge
, Falun
, Rättvik
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Jonas Tak AB söker en ny medarbetare till vårt arbetslag i Dalarna.
Du behöver inte ha arbetat med tak tidigare. Vi lär upp dig på plats och ger dig möjlighet att lära dig yrket från grunden. Det viktigaste för oss är att du vill arbeta, tar ansvar och fungerar bra tillsammans med andra.
Arbetet består bland annat av:
Rivning av gamla tak
Montering av underlag, läkt och takpannor
Taksäkerhet
Materialhantering
Enklare snickeri- och plåtarbeten
Ordning och städning på arbetsplatsen
Arbetet sker utomhus och är stundtals fysiskt krävande. Du behöver därför trivas med praktiskt arbete, kunna arbeta på höjd och vara beredd på att arbetsdagarna kan se olika ut beroende på väder och arbetsplats.
Vi förväntar oss att du:
Passar tider
Tar ansvar för ditt arbete
Vill lära dig nya saker
Är noggrann och arbetsvillig
Trivs med att arbeta utomhus
Fungerar bra i ett mindre arbetslag
Inte är rädd för höjder
Tidigare erfarenhet från tak, bygg eller annat praktiskt arbete är meriterande, men inget krav.
B-körkort är meriterande.
Vi erbjuder:
Upplärning från grunden
Heltidsarbete
Möjlighet till långsiktig anställning
Lön efter erfarenhet och kunskap
Ett varierande och praktiskt arbete
Ett mindre arbetslag med korta beslutsvägar
Arbetet sker främst i Borlänge, Falun och övriga Dalarna.
Är du intresserad?
Skicka några rader om dig själv, vad du har arbetat med tidigare och varför du tror att jobbet skulle passa dig.
Ansökan skickas till:info@jonastak.se
eller kontakta:
Jonas på 0241-809010
För oss är rätt inställning, ansvarskänsla och punktlighet viktigare än tidigare erfarenhet – resten kan vi lära ut. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-23
E-post: info@jonastak.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Jonas Tak AB
(org.nr 556836-5844)
Myrgattu 7 (visa karta
)
785 63 SIFFERBO Körkort
För detta jobb krävs körkort. Kontakt
Jonas Kalliokoski jonas@jonastak.se 070-3472684 Jobbnummer
10016521