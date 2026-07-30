Gymnasielärare - tjänsten formas efter din kompetens
Dille Gård AB / Gymnasielärarjobb / Krokom Visa alla gymnasielärarjobb i Krokom
2026-07-30
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Välkommen att söka jobb hos oss på Dille Gård – en skola med hjärta, mod och entreprenörsanda
Inför hösten har vi vakanta tjänster inom Idrott och hälsa, Sällskapsdjur samt inom Terränghjuling och Serviceteknik för maskiner.
Vi är nyfikna på vilka kunskaper och erfarenheter du har och försöker hitta en lösning utifrån din kompetens. Beroende på din bakgrund och dina kvalifikationer kan tjänstens omfattning variera från deltid till heltid.
Vi är ett litet och dynamiskt företag med verksamhet inom utbildning och veterinärvård. Med vår vision "Glädje, mod och lyhördhet" som ledstjärna präglas verksamheten av stor entreprenörsanda. Vi arbetar målmedvetet för att skapa en trygg, prestigelös och inspirerande miljö – både för våra medarbetare och för de människor vi möter i vårt arbete.
Vi bedriver utbildningar inom skog, djur och förarutbildningar. Hos oss finns cirka 50 medarbetare, 140 gymnasieelever och ett 100-tal vuxenstuderande. Ta gärna en titt på vår Facebook- eller Instagram-sida för att se vad som händer på Dille Gård just nu.
Vi har också en systerskola, Berga Naturbruksgymnasium, som ligger i Haninge söder om Stockholm.
På Dille Gård i Ås erbjuder vi Naturbruksprogrammet med profilerna Häst, Hund, Djurvård, Jakt, Äventyr och Skogsmaskin. Vi bedriver även vuxenutbildningar inom skogsbruk, skogsmaskinförare, buss, lastbil och djursjukvård.
Vår personal arbetar nära de studerande med en processinriktad pedagogik. Skolan ligger i en välhållen gårdsmiljö som ständigt utvecklas, och i direkt anslutning finns vår moderna veterinärklinik.
Vi strävar efter att arbeta nära våra elever och värnar om den gemenskap och kultur som vi kallar Dilleandan.
Urval sker löpande och stor vikt läggs vid personlig lämplighet. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-29
E-post: per.hjalmarsson@dille.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Lärare-26". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Dille Gård AB
(org.nr 556417-3853), http://www.dillegard.se
Dille 226 (visa karta
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836 95 ÅS Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Dille Gård Kontakt
Rektor
Per Hjalmarsson per.hjalmarsson@dillegard.se 0704505088 Jobbnummer
10016522