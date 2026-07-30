Vill du vara med och bygga framtidens tandvård?
Tandtorget Lund AB / Tandsköterskejobb / Lund Visa alla tandsköterskejobb i Lund
2026-07-30
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På Tandtorget Lund gör vi saker annorlunda.
Vi tror att tandvård handlar om mer än att laga tänder – vi hjälper människor att uppnå bättre hälsa genom modern, förebyggande och personligt anpassad tandvård. Nu söker vi en engagerad tandsköterska som vill vara en viktig del av vår fortsatta tillväxt.Publiceringsdatum2026-07-30Om tjänsten
Vi växer och välkomnar allt fler patienter. Därför söker vi nu ytterligare en tandsköterska som vill vara med och forma framtidens Tandtorget Lund.
Du kommer att arbeta nära våra tandläkare och bli en central del av ett team där kvalitet, struktur och patientupplevelse står i fokus.
Dina arbetsuppgifter kommer bland annat att omfatta:
Assistans vid allmäntandvård, kirurgi och estetiska behandlingar.
Sterilarbete och klinikorganisation.
Patientkontakt före, under och efter behandling.
Administration och journalsystem.
Möjlighet att utvecklas inom Invisalign, digital tandvård och andra ansvarsområden.
Vi söker dig som
Är utbildad tandsköterska.
Behärskar svenska och engelska väl, både i tal och skrift.
Har ett professionellt och varmt bemötande.
Är strukturerad, ansvarstagande och lösningsorienterad.
Trivs med att arbeta i team.
Vill utvecklas tillsammans med kliniken och bidra till att göra den ännu bättre.
Erfarenhet är meriterande, men vi lägger stor vikt vid personlighet, driv och viljan att utvecklas.
Därför ska du välja Tandtorget Lund
Hos oss får du:
En modern och växande klinik med den senaste tekniken.
36-timmars arbetsvecka med heltidslön.
Tjänstepension och försäkringar.
Friskvårdsbidrag.
Gemensamt bonussystem.
Tydliga utvecklingsmöjligheter och kontinuerlig kompetensutveckling.
Ett engagerat team där vi stöttar varandra och arbetar mot gemensamma mål.
Omväxlande arbetstider – vissa dagar börjar du tidigt och slutar redan 13.45, andra dagar får du en skön sovmorgon och arbetar 12.15–19.15. Ett upplägg som ger variation i vardagen.
Vi arbetar utifrån en kultur präglad av kvalitet, ständig förbättring och långsiktighet. Här får du möjlighet att växa både professionellt och personligt.Så ansöker du
Förutom ditt CV vill vi gärna lära känna personen bakom ansökan.
Spela därför in en video på cirka två minuter där du berättar om dig själv. Du får gärna besvara följande frågor:
Vem är du, både som person och som tandsköterska?
Vad motiverar dig i ditt arbete?
Varför söker du dig till Tandtorget Lund?
Vad tycker du är viktigast för att ge patienten en riktigt bra upplevelse?
Vad hoppas du utvecklas inom de kommande åren?
Du behöver inte skapa en perfekt video. Vi vill framför allt få en känsla för vem du är, hur du kommunicerar och vad som driver dig.
Skicka ditt CV och videon till oss. Urval sker löpande, så vänta inte med din ansökan.
Vi ser fram emot att höra från dig och kanske välkomna dig till Tandtorget Lund! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-29
E-post: jobb@tandtorget.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Tandsköterska". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Tandtorget Lund AB
(org.nr 559246-2278)
Fäladstorget 12 C (visa karta
)
226 47 LUND Körkort
För detta jobb krävs körkort. Jobbnummer
10016529