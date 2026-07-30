Assistant manager Restaurant
AM:365 Group AB / Chefsjobb / Göteborg Visa alla chefsjobb i Göteborg
2026-07-30
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Biträdande Restaurangchef
Vill du bli en del av vårt team?
Vi söker en engagerad och serviceinriktad Biträdande Restaurangchef som vill vara med och leda vårt team samt säkerställa att varje gäst får en förstklassig upplevelse. Är du en naturlig ledare med passion för restaurangbranschen är detta tjänsten för dig.Publiceringsdatum2026-07-30Om tjänsten
Som Biträdande Restaurangchef arbetar du nära restaurangchefen och ansvarar för den dagliga driften. Du stöttar personalen, säkerställer hög servicenivå och bidrar till att restaurangen drivs effektivt och professionellt.Dina arbetsuppgifter
Assistera restaurangchefen i den dagliga verksamheten.
Leda och stötta både serverings- och kökspersonal.
Introducera, utbilda och coacha medarbetare.
Säkerställa hög kundservice och hantera gästernas synpunkter på ett professionellt sätt.
Ansvara för att hygien-, livsmedels- och säkerhetsrutiner följs.
Hjälpa till med schemaläggning, lagerhantering och beställning av varor.
Bidra till att uppnå försäljningsmål och hålla kostnader under kontroll.
Ansvara för öppning och stängning av restaurangen vid behov.
Delta i rekrytering, introduktion och utveckling av personal.Kvalifikationer
Tidigare erfarenhet från en ledande roll inom restaurang, exempelvis som arbetsledare, skiftledare eller biträdande restaurangchef.
Goda ledarskaps-, kommunikations- och organisationsförmågor.
Förmåga att arbeta effektivt i ett högt tempo.
Stark känsla för service och problemlösning.
Flexibilitet att arbeta kvällar, helger och röda dagar.
Kunskap om livsmedelshygien och gällande säkerhetsföreskrifter.
Vi erbjuder
Konkurrenskraftig lön
Möjligheter till utveckling och karriär
Ett positivt och engagerat arbetsklimat
Personalrabatter och personalmåltider
Förmåner enligt företagets villkorSå ansöker du
Skicka in ditt CV tillsammans med en kort presentation av dig själv och din erfarenhet. Vi ser fram emot att höra från dig!
English:
We are looking for a motivated, customer-focused Assistant Restaurant Manager to help lead our team and ensure an outstanding dining experience for every guest. If you're a natural leader with a passion for hospitality, we'd love to hear from you.
Position Summary
As the Assistant Restaurant Manager, you will work closely with the Restaurant Manager to oversee daily operations, support staff, maintain high service standards, and ensure the restaurant runs efficiently. You'll play a key role in creating a positive work environment while delivering exceptional customer service.
Key Responsibilities
Assist in managing the restaurant's daily operations.
Supervise and support front-of-house and back-of-house team members.
Train, coach, and motivate employees to meet performance expectations.
Ensure excellent customer service and resolve guest concerns professionally.
Monitor food quality, cleanliness, and compliance with health and safety regulations.
Assist with scheduling, inventory management, and ordering supplies.
Help achieve sales goals and control labor and food costs.
Open and close the restaurant as needed.
Support hiring and onboarding of new team members.
Qualifications
Previous restaurant leadership experience preferred (Assistant Manager, Shift Leader, or Supervisor).
Strong leadership, communication, and organizational skills.
Ability to thrive in a fast-paced environment.
Excellent problem-solving and customer service abilities.
Flexible schedule, including evenings, weekends, and holidays.
Knowledge of food safety and sanitation practices.
What We Offer
Competitive pay
Opportunities for career growth and advancement
Supportive and team-oriented work environment
Employee meal discounts
Health and other benefits (where applicable)
How to Apply
If you're ready to take the next step in your hospitality career, we'd love to meet you! Submit your resume along with a brief summary of your experience. Qualified candidates will be contacted for an interview.
We are an equal opportunity employer and welcome applicants from all backgrounds.
Öppen för alla
Vi fokuserar på din kompetens, inte dina övriga förutsättningar. Vi är öppna för att anpassa rollen eller arbetsplatsen efter dina behov. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-28
E-post: info@induskitchen.se Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare AM:365 Group AB
(org.nr 559292-4798)
Frolunda Torget Gothenburg (visa karta
)
421 42 VÄSTRA FRÖLUNDA Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Indus Mart Kitchen Jobbnummer
10016527