Ungdomscoach till Ungdomscentrum
Uppsala kommun, Avdelning barn och ungdom insatser / Personaltjänstemannajobb / Uppsala Visa alla personaltjänstemannajobb i Uppsala
2026-08-02
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Välkommen till socialförvaltningen. Socialförvaltningens uppdrag är att tillhandahålla en god vård och omsorg samt bedriva verksamhet som ger stöd för den enskilde att leva ett självständigt och aktivt liv. Socialförvaltningen (SCF) leds av en direktör och är indelad i fyra avdelningar; Stab SCF, Barn och ungdom myndighet, Barn och ungdom insatser och Vuxen.
Mer information om hur det är att arbeta i Uppsala kommun hittar du på https://www.uppsala.se/jobb/
1 plats(er).
Vill du göra verklig skillnad i ungas liv?
Vi söker fler engagerade kollegor som brinner för att arbeta med ungdomar. Hos oss på ungdomscentrum blir du en del av ett sammansvetsat team där vi stöttar varandra och tillsammans skapar trygghet, utveckling och framtidstro för dem vi möter. Kanske är det just dig vi letar efter?
Ungdomscentrums målgrupp är ungdomar (13-20 år) där det finns oro gällande narkotika, kriminalitet eller annat självdestruktivt beteende. Många av ungdomarna kommer från en miljö som präglas av psykisk ohälsa och missbruk.
Ungdomscentrum erbjuder individuella samtal, familjesamtal/behandling, samtal med övrigt nätverk och olika typer av programverksamhet. Insatsen kan ges efter egen ansökan, som ett bistånd från socialtjänsten eller som påföljd efter domslut.
Verksamheterna inom ungdomscentrum erbjuder ungdomar en professionell öppenvårdskontakt med ett brett utbud av kompetenser som möjliggör ett individuellt utformat stöd utifrån den enskildes behov. Självklart samverkar vi även inom ungdomscentrum mellan de olika verksamhetsgrenarna, vilket betyder att ungdomar och föräldrar kan snabbt och enkelt få hjälp med olika frågor eller bekymmer som ryms inom vår enhet.
Här kan du läsa mer om vår verksamhet (https://www.uppsala.se/ungdomscentrum)
Beskrivning av arbetsuppgifter
Ungdomscoach är en av ungdomscentrums flera verksamheter. Syftet med Ungdomscoach är att genom tidiga insatser förebygga behov av mer omfattande insatser.
Insatsen ungdomscoach utgår från den enskilde ungdomens behov och genomförandeplan och kan därför ha ett varierat innehåll som exempelvis social träning i vardagssituationer, motiverande samtal, konkret och handfast hjälp att komma iväg på dagliga aktiviteter, stöd och hjälp att initiera/fullfölja behandlingskontakter och stöd i skolarbetet. Ungdomscoachen stödjer den enskilde mot en fungerande vardag och arbetar med den unge individuellt men även tillsammans med den unges familj eller annat nätverk. Som ungdomscoach förväntas du arbeta självständigt samtidigt som du har ett nära samarbete med kollegor som har ansvar för andra behandlingsinsatser på ungdomscentrum. Dokumentation som exempelvis månadsrapporter och journalföring ingår i arbetsuppgifterna.Publiceringsdatum2026-08-02Kvalifikationer
Vi söker dig som har en högskoleutbildning inom ett relevant område, exempelvis som socionom, beteendevetare eller socialpedagog, samt innehar B-körkort. Det är meriterande om du har utbildning i MI (Motiverande samtal) och Signs of Safety, samt erfarenhet av behandlingsarbete med ungdomar, då detta ytterligare stärker din förmåga att möta och stödja målgruppen på ett professionellt och utvecklande sätt.
Du är flexibel och har lätt för att anpassa dig till förändrade förutsättningar. Du kan snabbt ställa om ditt synsätt och ser möjligheter i förändring. Samtidigt är du stabil och behåller lugnet även i pressade situationer, med fokus på det som är viktigast. Du har också en god empatisk förmåga och kan sätta dig in i andras perspektiv och situationer på ett lyhört och professionellt sätt.
Upplysningar
Har du frågor om tjänsten eller rekryteringsprocessen, kontakta: Aylin Blom, enhetschef, 018-727 03 95. Ulrika Sandelin, biträdande enhetschef, 018-727 27 53.
Fackliga företrädare:
Akademikerförbundet SSR/saco, Camilla Ahlsén Hoff, 018-727 24 34
Vision, Sofia Venemalm, 018-727 12 13
Har du frågor gällande registrering av din ansökan, kontakta område rekrytering: 018-727 23 02.
I din ansökan ska du ange medborgarskap. Om du inte är medborgare i Sverige, EU, EES eller Schweiz måste du också kunna styrka att du har ett giltigt arbetstillstånd eller är undantagen från skyldigheten att ha arbetstillstånd. Anställning kan ske först efter kontroll av arbetstillstånd, vilket krävs enligt utlänningsförordningen.
En anställning hos Uppsala kommun kan komma att innebära en krigsplacering.
Löneform: Månadslön.
Anställningsform: Tillsvidareanställning.
Varaktighet: Tillsvidare, tillträde: Enligt överenskommelse. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-23 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "SCN-2026-00470". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Uppsala Kommun
(org.nr 212000-3005)
Stadshusgatan 2 (visa karta
)
753 21 UPPSALA Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Uppsala kommun, Avdelning barn och ungdom insatser Kontakt
Enhetschef
Aylin Blom 018-727 03 95 Jobbnummer
10017934