Ungdomscoach till projekt för unga 16-29 år
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2026-06-26
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Vi söker dig som vill vara med och forma morgondagens Ale. Hos oss är du med och levererar service och tjänster av bästa kvalitet till Aleborna. Tillsammans skapar 2 500 medarbetare ett Ale, kommunen som fokuserar på invånarna och deras behov. Bli en av oss!
Om arbetsplatsen
Vill du vara med och göra konkret skillnad för unga i Ale kommun?
Under hösten 2026 förstärker Ale kommun insatser som riktar sig till unga mellan 16 och 29 år som av olika anledningar står långt från studier, arbete eller annan etablerad sysselsättning. Målet är att skapa bättre möjligheter till nästa steg genom samordnade insatser, individuellt stöd och nya former för samverkan.
Satsningen ska också utveckla samverkan mellan Ale kommun, Arbetsförmedlingen, Studieförbundet Vuxenskolan Väst samt kommunala verksamheter inom utbildning och arbetsmarknad.
Arbetet utgår från Lärcentrum i Alafors, i nära anslutning till vuxenutbildning och gymnasieskola. Här samlas kompetenser för att kunna erbjuda ett samlat stöd till unga utifrån deras individuella behov.
Vi arbetar i ett mindre team bestående av projektledare, utbildnings- och jobbcoach, dig som pedagogisk coach samt studie- och yrkesvägledare. Tillsammans utvecklar vi arbetssätt som kombinerar individuellt stöd, gruppaktiviteter och samverkan med andra aktörer.Publiceringsdatum2026-06-26Dina arbetsuppgifter
Som ungdomscoach har du en central roll i det dagliga arbetet med deltagarna. Du arbetar nära unga individer och ansvarar för att planera, genomföra och följa upp insatser som stärker deras väg mot studier eller arbete.
Rollen är självständig och relationsnära, samtidigt som du ingår i ett team där insatser planeras och utvecklas tillsammans med projektledare och övriga funktioner.
I rollen ingår bland annat att:
Genomföra individuella samtal, kartläggningar och coachande insatser.
Stötta unga i att identifiera mål, behov och nästa steg mot studier eller arbete.
Planera och genomföra gruppaktiviteter och stödinsatser.
Arbeta uppsökande för att nå unga som inte är i studier eller arbete.
Samverka med andra aktörer såsom Arbetsförmedlingen, socialtjänst, vuxenutbildning och andra relevanta parter.
Dokumentera och följa upp individers progression tillsammans med projektteamet.
Delta i gemensam planering, utveckling och uppföljning av projektets insatser.
Rollen innebär ett stort eget ansvar i det operativa arbetet med deltagare, men budget, övergripande planering och projektstruktur leds av projektledare.KvalifikationerKvalifikationer
Gymnasieexamen och arbete med unga eller vuxna i behov av stöd inom minst ett av följande områden:
unga som står långt från studier eller arbete
NPF eller psykisk ohälsa
problematisk skolfrånvaro eller KAA
vuxenutbildning eller arbetsmarknadsinsatser
socialt arbete, coachning eller motivationsarbete
God förmåga att uttrycka dig i svenska i tal och skrift.
God digital kompetens
Meriterande:
Erfarenhet av arbete inom ovanstående områden
Lärarexamen, specialpedagogisk examen eller studie- och yrkesvägledarexamen
Erfarenhet av samverkan mellan flera aktörer runt individen (ex SIP).
Vi ser positivt på olika livserfarenheter och värdesätter särskilt erfarenheter som ger förståelse för ungas livsvillkor och vägar till studier och arbete.
Du har en god förmåga att motivera och stötta andra och trivs i en roll där du arbetar nära individen och anpassar insatser efter behov.Övrig information
Tjänsten är en tidsbegränsad projektanställning med tillträde i augusti, som upphör 18 december december 2026.
Omfattning: 75–100 % enligt överenskommelse.
Placering: Lärcentrum i Alafors, Ale kommun.
Arbetet sker huvudsakligen dagtid, men visst flexibelt arbete kan förekomma vid enstaka aktivitet om projektteamet ser att behovet finns av sådan.
Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.
Vi ser fram emot din ansökan och att tillsammans skapa bättre möjligheter för unga i Ale kommun.
Giltigt utdrag från belastningsregister ska visas upp, via digital brevlåda via mejl eller till ansvarig rekryterare när ni träffas i slutfasen (utdraget ska vara giltigt inom 1 år). Ansökningsblanketten hittar du här: Belastningsregistret - begära utdrag | Polismyndigheten
Vår värdegrund bygger på att tillsammans tar vi ansvar och skapar förtroende. Vi är måna om att våra medarbetare i Ale mår bra och erbjuder där det är möjligt flexibel arbetstid, friskvårdsbidrag samt förmånliga kollektivavtal. Läs mer här: https://ale.se/om-kommunen/jobba-i-ale-kommun.html
Har du skyddade personuppgifter ska du INTE söka via systemet utan kontakta rekryteringsansvarig för hantering av din ansökan.
För att underlätta rekryteringsarbetet ber vi dig att bifoga relevanta intyg och betyg för tjänsten du söker samt vid eventuell intervju ha möjlighet att uppvisa giltig ID-handling. Vi har endast möjlighet att ta emot ansökningar via Varbi.
Vi strävar efter en jämn könsfördelning och ser mångfald som en styrka och välkomnar därför sökande med olika bakgrund. Vill du veta mer om hur det är att arbeta i Ale kommun? Läs mer här: Jobba i Ale kommun | Ale kommun
Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande.
Vi använder e-rekrytering för att effektivisera och kvalitetssäkra rekryteringsarbetet. Alla dina uppgifter sparas på ditt CV-konto och du kan enkelt logga in och uppdatera dina uppgifter när du vill. Fyll därför i dina uppgifter så omsorgsfullt som möjligt för att ge en rättvisande bild av dig själv.
Dina personuppgifter behandlas i Varbi under rekryteringsprocessen och i den utsträckning detta är nödvändigt för att uppfylla lagstiftningen. Ansökan raderas 24 månader efter avslutande av rekrytering. Om du har ett Varbi-konto kan du använda redigeringen av din profil för att radera, ladda upp och redigera information. Kontakta annars Ale kommun.
Vi vill upplysa om att din ansökan är en offentlig handling enligt offentlighetsprincipen. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-26 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Ale Kommun
(org.nr 212000-1439), https://ale.se/
Ale torg 7 (visa karta
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449 31 NÖDINGE Arbetsplats
Utbildningsförvaltningen Jobbnummer
9979953