Ungdomscoach stödboende
Humbla ABC AB / Behandlingsassistentjobb / Uppsala Visa alla behandlingsassistentjobb i Uppsala
2026-06-22
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Om Humbla
Humbla arbetar med stödboende för ungdomar, familjehemsvård LSS boende och öppenvård. Vi har våra kontor i Uppsala, Fruängen, Sollentuna, Gävle och Rimbo.
I Uppsala har Humbla förstärkt stödboende för ungdomar 16-20 år. Vi jobbar enskilt med alla ungdomarna som bor i egen lägenhet med tillgång personal dygnet runt.
Vi söker i första hand dig som under sommaren kan jobba sovande jour på vårt stödboende i Uppsala. Du börjar kl 16.00. Har sovande jour på stödboendet 24.00-07.00 och slutar kl 10.00 följande dag.
Humblas ledord är: Det finns en plats och ett sammanhang för alla. För mer info se www.humblaiof.sePubliceringsdatum2026-06-22Arbetsuppgifter
Som ungdomscoach stöttar du och vägleder ungdomar i sin vardag.
Varje ungdom har en egen ungdomscoach som arbetar utifrån ungdomens individuella behov. Det kan handla om hjälp med vardagsrutiner, skolarbete, hushållsekonomi, relationer, samt eget mående.
Du bidrar till att göra skillnad och verkar för att verksamheten når uppsatta mål.
Vi erbjuder
Humbla erbjuder en arbetsplats med erfarna och engagerade kollegor. Hos oss har du stora möjligheter att utvecklas och påverka din arbetsdag. Tillsammans ser vi till att ha kul på vägen. Vi har kollektivavtal och goda anställningsvillkor.
Utbildning, erfarenhet och meriter
Vi söker dig som har eftergymnasial utbildning motsvarande behandlingspedagog, socialpedagog eller annan likvärdig utbildning.
Du har minst 3 års erfarenhet från arbete med barn och unga med psykisk ohälsa och missbruksproblematik.
Fortbildning inom Kriminalitetsprogram, Återfallsprevention, Motiverande samtal, A-CRA, RePulse och KBT är meriterande.
Körkort B är ett krav, liksom goda kunskaper i svenska, i både tal och skrift. Du ska självständigt kunna journalföra och skriva underlag till månadsrapporter.Dina personliga egenskaper
Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet. Du är trygg och har god förmåga att hantera olika typer av situationer och har förmåga att möta individen utifrån hennes förutsättningar och behov.
Du har god samarbetsförmåga, är engagerad, tålmodig och flexibel samt har god förmåga att skapa delaktighet Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-22
E-post: nils.ostrom@humblaiof.se Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Humbla ABC AB
(org.nr 556926-5696)
Ekebybruk 6C (visa karta
)
752 33 UPPSALA Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Humbla ABC Jobbnummer
9971932