Ungdomsbehandlare
2025-08-22
Svenska Behandlingsfamiljer AB växer vidare och nu måste vi förstärka vårt team av ungdomsbehandlare med ytterligare deltidare/timanställda. Svenska Behandlingsfamiljer har tillstånd från IVO för konsulentstödda familjehem och för öppenvård.
Därför söker vi nu ungdomsbehandlare med inriktning på kriminalitet, psykisk ohälsa eller självskadebeteende i Söderköping. Primärt söker vid dig som har erfarenhet av ätstörningar. Vi söker också dig som har KSL utbildning. Vårt kontor finns i Norrköping men du kan utgå hemifrån då arbetet i huvudsak sker ute i aktiviteter. Har du utbildning inom KSL eller MRT är det meriterande. Vi arbetar med evidens- och manualbaserade behandlingsmetoder engagerar oss högt, gillar att utveckla och utvärdera vad vi gör, att samarbeta och att möta familjerna där de befinner sig. Det kan innebära att vi har samtal i hemmen eller där det passar, utifrån ungdomarna och familjerna. Vi har också möjlighet till alternativa lösningar/vårdfläta inom familjehem och öppenvård om det behövs.
Till tjänsten som Ungdomsbehandlare söker vi dig som vill:
Arbeta med psykosocialt förändrings- och behandlingsarbete i barnets/ungdomens och familjens hemmamiljö, tillsammans med ett behandlingsteam och samordnare.
Arbeta enligt evidensbaserade metoder, manual, skattningsformulär och dokumentationssystem (STS)
Kvalifikationskrav
Vi söker dig som är, eller utbildar dig till, socionom, beteendevetare, socialpedagog eller har annan utbildning som kan bedömas som likvärdig. Ett plus är om du har erfarenhet av psykosocialt arbete och självklart har ett brinnande intresse för att jobba med ungdomar i deras sammanhang. Arbetslivserfarenhet från SiS- särskilda ungdomshem, Kriminalvården, Missbruksvården, HVB-hem eller öppenvård är meriterande.
Personliga egenskaper/ kompetens: Som person tycker du om och har lätt för att arbeta i team. Arbetet ställer stora krav på flexibilitet, ansvarstagande och uthållighet. Du har förmåga och erfarenhet av att hantera stressfulla situationer. Visst arbete på kvällar sker samt en del telefonberedskap. Du är trevlig och stöttande och sprider glädje.
För mer info om Svenska Behandlingsfamiljers verksamhet se www.svenskabehandlingsfamiljer.se.
Körkort: B-körkort fordras. Bra om du har tillgång till egen bil.
Varaktighet/Arbetstid: Behovsanställning 25-50%. 6 månaders provanställning tillämpas. Tillträde enligt överenskommelse.
Behovs- eller timanställd (25%-50%).
Sista dag att ansöka är 2025-09-15. Urval sker löpande.
Du är välkommen med din ansökan, (cv och personligt brev) snarast, då urval sker löpande.
För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen hos oss samt möjliggöra god kommunikation med våra sökande ber vi dig skicka in din ansökan via mail.
För anställning hos oss krävs godkända utdrag ur misstanke- och belastningsregistret
E-post: info@svenskabehandlingsfamiljer.se
