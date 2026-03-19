Unga demokratiambassadörer i Skövde 2026
2026-03-19
Biblioteken i Skövde deltar i 2026 i en regional satsning där folkbiblioteken fungerar som arenor för demokratiska samtal och där fler unga ska få bättre förståelse för vad val och demokratiska processer innebär.
Vi söker nu fyra personer mellan 18 och 24 år som vill arbeta med demokrati under valåret 2026. Uppdraget handlar om att möta unga vuxna och förstagångsväljare, skapa aktiviteter och samtal, och göra biblioteket till en ännu tydligare plats för dialog och delaktighet. Tjänsten sträcker sig från maj till oktober och passar bra för dig som vill kombinera arbete med studier eller annat jobb.Publiceringsdatum2026-03-19Arbetsuppgifter
Som demokratiambassadör planerar och genomför du aktiviteter som handlar om demokrati och val. Det kan vara samtal, workshops eller små arrangemang, både på stadsbiblioteket och ute på våra filialer i Tidan, Timmersdala, Stöpen, Skultorp, Södra Ryd och Värsås. En del av arbetet sker också uppsökande, på platser där unga redan finns. Uppdraget är ungefär 100 timmar totalt, fördelat över perioden från 1 maj till 30 september. Arbetstiderna varierar och vissa insatser kan ligga på kvällar eller helger. Sista ansökningsdag är den 11 april och intervjuer sker den 21 och 23 april.Kvalifikationer
För att trivas i rollen behöver du tycka om att möta människor. Många av uppgifterna innebär att du är synlig och aktiv i miljöer där mycket händer. Du tycker om samhällsfrågor, tar egna initiativ och är bra på att lyssna och skapa kontakt. Du uttrycker dig väl på svenska och fler språk är en fördel. Erfarenhet från föreningsliv, projekt eller ungdomsverksamhet är meriterande. Du behöver kunna arbeta partipolitiskt neutralt i alla sammanhang.
Jämställda och jämlika verksamheter är väldigt viktigt för oss. Olika bakgrunder och tillhörigheter ser vi som en tillgång. Våra arbetsplatser ska också vara fria från diskriminerande strukturer.
Vi tar gärna emot samtal från dig som är intresserad av jobbet, men vi tackar nej till dig som säljer annonser och rekryteringstjänster.
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-11
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C313513".
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Skövde kommun
(org.nr 212000-1710)
Skövde kommun, Avdelning kultur Kontakt
Bibliotekschef
Erling Kjærbo erling.kjaerbo@skovde.se 0500498071 Jobbnummer
