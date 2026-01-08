Undervisande pedagoger
Merit Utbildning Malmö AB / Yrkesvägledarjobb / Växjö Visa alla yrkesvägledarjobb i Växjö
2026-01-08
, Alvesta
, Uppvidinge
, Lessebo
, Hylte
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Merit Utbildning Malmö AB i Växjö
, Ronneby
, Nässjö
, Kalmar
, Kristianstad
eller i hela Sverige
Undervisande pedagoger
Merit AB söker undervisande pedagoger i Yrkessvenska till områdena
Växjö
Merit bedriver Yrkessvenska på uppdrag av Arbetsförmedlingen med olika inriktningar i samarbete med yrkesutbildningar, hos olika utbildningsanordnare och på plats på Merit. Undervisningen knyts nära deltagarna och det yrkesspråk de behöver för sin pågående yrkesutbildning och för kommunikationen i sitt framtida yrke.
Vi söker dig som kan undervisa i yrkessvenska, gärna med erfarenhet inom något/några av följande yrkesområden:
Vård
Bygg
Industri
Installation, fastighetsskötsel
Restaurang
Är du också intresserad av att driva utvecklingsarbete, att arbeta i ett team med andra och att lära med och av andra så tycker vi att du ska söka tjänsten som pedagog på Merit!
De undervisande pedagoger vi söker ska uppfylla minst ett av följande krav:
En relevant yrkesutbildning på minst ett (1) år på heltid, samt minst två (2) års erfarenhet av undervisning inom ett yrkesområde för nyanlända eller utrikesfödda
Pedagogisk utbildning om 60 hp eller motsvarande samt minst två (2) års erfarenhet av undervisning i svenska för nyanlända eller utrikesfödda
Utbildning inom svenska som andraspråk motsvarande minst 30 hp samt minst ett (1) års yrkeserfarenhet från något av de yrkesområden som efterfrågas.
Är du också intresserad av att driva utvecklingsarbete, att arbeta i ett team med andra och att lära med och av andra så tycker vi att du ska söka tjänsten som pedagog på Merit.
Merit AB är ett växande utbildnings- och coachningsföretag som drivs av pedagoger. Merit finns till för deltagarna. Vi arbetar med kompetensförsörjning tillsammans med arbetsgivare och utbildningar. Våra insatser håller hög kvalitet med effektiva metoder med starkt resultatfokus. På Merit är teamkänslan stark och det finns en mångfald av kompetenser bland personal och deltagare. Välkommen till en kreativ, rolig och stolt arbetsplats! Ersättning
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-27 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Merit Utbildning Malmö AB
(org.nr 556717-4817) Arbetsplats
Merit utbildning Kontakt
Merit utbildning ansokan@meritutbildning.com 0760-171450 Jobbnummer
9673032