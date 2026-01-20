Undervisa svenska - Ludvika, deltid (extrajobb)
Upgrades Education Sweden AB / Pedagogjobb / Ludvika Visa alla pedagogjobb i Ludvika
2026-01-20
, Smedjebacken
, Ljusnarsberg
, Fagersta
, Säter
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Upgrades Education Sweden AB i Ludvika
, Borlänge
, Hedemora
, Falun
, Rättvik
eller i hela Sverige
Söker du ett flexibelt och roligt extrajobb inom undervisning i svenska? Då ska du fortsätta läsa!
Just nu söker vi en språkcoach för uppdrag i gruppundervisning i svenska i Ludvika. Vi har många kurser hos samma kund - så du blir en del av ett underbart språkcoachteam!
Grupperna är på olika nivåer och varje lektion är 90 minuter, 17.00-18.30. Vi söker någon som är tillgänglig för kurser på måndagar och onsdagar, med start i vecka 8.
Du planerar och genomför lektionerna, vi tillhandahåller böcker/visst materiel och vi finns som bollplank.
Att jobba som språkcoach på Upgrades!
Arbeta med engagerande och varierande uppdrag inom språkundervisning och gå med i vårt fantastiska team av språkcoacher!
Som språkcoach på Upgrades planerar du självständigt undervisningen efter kundens behov och nivå. Arbetet är uppdragsbaserat och varierar beroende på nivå, antal deltagare samt önskningar om dag, plats och tid.Publiceringsdatum2026-01-20Profil
Du har tillit till din egen förmåga och trivs med ett omväxlande arbete där du självständigt planerar undervisningen efter deltagarens behov. Du har en god förmåga att motivera och inspirera andra och som person är du:
Lyhörd, engagerad, flexibel
Kommunikativ, självständig, strukturerad
Kreativ och motiverandeKvalifikationer
Eftergymnasial utbildning två år eller längre
Obehindrade kunskaper i svenska och svensk grammatik
Minst 1 års erfarenhet av att undervisa vuxna elever i svenska som andra språk
Goda kunskaper i engelska
Genuint intresse för undervisning och pedagogik
Om Upgrades
Upgrades är ett utbildningsföretag där privatpersoner och företag får skräddarsydd språkundervisning. Vi erbjuder både individuell- och gruppundervisning och anpassar utbildningarna efter våra kunders nivå, mål och tidsschema. Besök vår hemsida för mer information: www.upgrades.se
Vi rekryterar löpande, skicka in CV samt personligt brev till work@upgrades.se Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-31
E-post: work@upgrades.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Undervisa svenska i Ludvika". Arbetsgivare Upgrades Education Sweden AB
(org.nr 556778-0837) Arbetsplats
Ludvika Kontakt
Rekryteringsansvarig
Upgrades Rekrytering work@upgrades.se Jobbnummer
9694841