Undersköterskor till Soltoftas resursgrupp
Malmö kommun / Undersköterskejobb / Malmö Visa alla undersköterskejobb i Malmö
2026-07-13
, Burlöv
, Lomma
, Staffanstorp
, Vellinge
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Malmö kommun i Malmö
Ref: 20261656
Vill du vara med och göra skillnad i människors vardag? Nu söker vi två engagerade resursundersköterskor till dagtjänst som vill vara med och bidra till en trygg och kvalitativ omsorg för våra brukare.
Vi finns i resursområde Soltofta, som är en del av enhet Bulltofta inom ordinärt boende. Som resursundersköterska arbetar du tillsammans med hemtjänstgrupperna i hela resursområdet och har ett nära samarbete med kollegor inom hemsjukvård och rehab för att ge våra brukare en god och sammanhållen omsorg.
Vi delar byggnad med ett av Malmös modernaste demensboenden och en dagverksamhet. I anslutning till våra lokaler finns gratis parkering och goda möjligheter att ta sig hit med kollektivtrafik.
Välkommen med din ansökan!Publiceringsdatum2026-07-13Dina arbetsuppgifter
Som undersköterska hjälper och stödjer du brukaren med omvårdnadsinsatser utifrån individuella behov och önskemål. Du kommer att stötta brukaren med personlig omvårdnad, medicinska insatser som utförs på delegation av legitimerad sjuksköterska, matlagning, städning, inköp och tvätt.
Utöver det praktiska arbetet ska du även kunna dokumentera händelser kring brukaren samt ha kontakt med brukarens anhöriga. I arbetet ingår att ge råd och information samt motivera och stimulera brukaren så att de kan klara av att göra så mycket som möjligt själva. I det dagliga arbetet samarbetar du också med hemsjukvård, rehab, biståndshandläggare och andra hemtjänstgrupper.
Tjänsterna avser två dagtjänster, med arbete varannan helg.Kvalifikationer
Vi söker dig som har:
Undersköterskeutbildning med godkända betyg
Bevis om skyddad yrkestitel som undersköterska från Socialstyrelsen, eller intyg från arbetsgivare som visar att du hade en tillsvidareanställning som undersköterska den 1 juli 2023
Kan cykla
God svenska i tal och skrift
Vana att använda datorn som redskap och hjälpmedel, samt har en vilja och förmåga att snabbt sätta sig in i nya program och system
Vi ser det som meriterande om du har:
Erfarenhet av att arbeta med personer med varaktiga funktionsnedsättningar
Erfarenhet av demens och/eller psykiatri
Kunskap i LifeCare, Flexite och Senior AlertKörkortskrav
Som person söker vi dig som är flexibel och trygg i att möta förändringar och nya situationer. Du trivs med att samarbeta och kommunicerar på ett öppet och lyhört sätt. Med ett lugnt och serviceinriktat bemötande sätter du alltid brukarens behov i centrum. Du har en god förståelse och respekt för olika kulturer, bakgrunder och livssituationer, och med din empatiska förmåga skapar du trygghet och förtroende i mötet med andra.
Vi förflyttar oss med hjälp av cykel så det är viktigt att du kan och vill cykla i alla väder.
Om arbetsplatsen
Vi i Hälsa-, vård- och omsorgsförvaltningen är med våra ca 5 500 medarbetare Malmö stads näst största förvaltning. Vi har det samlade ansvaret för Malmös hemtjänst, vårdboende, mötesplatser, hemsjukvård och rehabilitering. Vi utreder och bedömer också malmöbors behov av stöd och insatser. Tillsammans skapar vi en dynamisk och framtidssmart organisation. En organisation som kan möta dagens behov och framtidens utmaningar. Med engagemang, nyfikenhet och hjärta gör vi vardagen enklare för tiotusentals Malmöbor. Följ vår spännande utveckling på http://www.malmo.se/jobb
Malmö stads verksamheter är organiserade i 14 förvaltningar. Vårt gemensamma uppdrag är att skapa välfärd och hållbar samhällsutveckling. Tillsammans med Malmöborna utvecklar vi en ännu bättre stad att bo, verka och vara i; olikheter, livserfarenheter och talanger gör Malmö till en smart stad i hjärtat av Europa. Världens kunskap finns här.
Läs om Malmö stad som arbetsgivare här https://malmo.se/Jobb.html
Information om tjänsten
Anställningsform: Tillsvidare
Omfattning: Heltid
Antal tjänster: 2
Tillträde: Enligt överenskommelse
Urval och intervjuer sker löpande, så vänta inte med din ansökan!Övrig information
Som kandidat rekommenderas du att kontrollera din skräppost under ansökningstiden, för att säkerställa att du inte missar svarsmejl från Malmö stad.
Observera att vi i Malmö stad tagit bort det personliga brevet från ansökningsprocessen och ersatt det med urvalsfrågor, detta för en mer inkluderande rekryteringsprocess och en effektiv kandidatupplevelse för dig som söker jobb hos oss. Dina svar blir en viktig del i vårt urvalsarbete.
När du söker jobb hos oss kommer vi be dig att visa upp ett utdrag ur Polisens belastningsregister. Utdraget vi vill se är "kontroll av egna uppgifter" och du behöver själv begära ut det via en blankett som du hittar på polisens hemsida: http://bit.ly/polisens-blankett
När du fått ditt utdrag uppvisar du sedan det för rekryterande chef.
Malmö stad strävar efter att medarbetarna ska representera den mångfald som finns i vår stad. Vi välkomnar därför sökande som kan bidra till att vi som arbetsgivare kan uppfylla Malmöbornas behov.
Malmö stad är sedan 2015 finskt förvaltningsområde. Det innebär att kommunen ska informera om finska minoritetens rättigheter, erbjuda äldreomsorg helt eller till väsentlig del på finska samt främja det finska språket och finsk kultur. Det innebär också en rättighet att använda finska i kontakten med oss i kommunen. Eftersom Malmö stad är finskt förvaltningsområde är det meriterande om du kan tala finska. Varmt välkommen med din ansökan! / Tervetuloa hakemuksesi kanssa! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-03 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "20261656". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Malmö Kommun
(org.nr 212000-1124), https://malmo.se/
Malmö stad August Palms plats 1 (visa karta
)
205 80 MALMÖ Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Malmö Stad Kontakt
Huvudskyddsombud, Kommunal
Mona Löfberg mona.lofberg@malmo.se +46734122497 Jobbnummer
10000950