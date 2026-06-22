Undersköterskor till Sävegården
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2026-06-22
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Lerums kommun är känd för sina natursköna platser med sjöar och skog. Kommunen har 3 200 medarbetare och 43 000 invånare men räknar med att växa rejält inom de närmsta åren. Lerum ligger endast 20 minuters resväg från Göteborg och står idag inför en utvecklingsintensiv period med många spännande projekt på gång, allt ifrån skola till bostäder. Kommunen arbetar för att säkra både god service, hög välfärd och ett blomstrande företagsklimat.
Dagens Samhälle utnämnde Lerum till vinnare i kategorin storstadskommuner (2025) - en utmärkelse som bygger på en omfattande jämförelse av 290 svenska kommuner inom bland annat skola, vård och omsorg, ekonomi, kultur och fritid, attraktivitet, näringsliv och framtidsfaktorer som digitalisering och civil beredskap. Lerum är alltså en Superkommun!
2 plats(er). Publiceringsdatum2026-06-22Arbetsuppgifter
I ditt arbete som undersköterska har du ett professionellt bemötande till såväl boende, anhöriga och kollegor. Du kommer att stödja boende i deras vardag mot uppsatta mål i genomförandeplanen. Delegeringar ingår i ditt uppdrag och utifrån verksamhetens behov samt självständigt föra social dokumentation och upprätta genomförandeplaner i verksamhetssystemet Treserva.
Att arbeta utifrån ett salutogent och personcentrerat arbetssätt ses som en självklarhet i vårt arbete. Som medarbetare har du en aktiv roll i att bidra till arbetsplatsens utveckling och ha ett lärande förhållningssätt gentemot kollegor. Du kommer drivaombudsroller i nära samarbete med vår specialistundersköterska och enhetschefer.Kvalifikationer
Vi ser att du som söker är utbildad undersköterska och har tidigare erfarenhet av att ha arbetat inom äldreomsorgen. I arbetet krävs att du klarar av att arbeta på delegation av legitimerad personal och har god datorkunskap. Det krävs vidare goda kunskaper i svenska i både tal och skrift.
Som undersköterska trivs du med att innehållet i arbetet ofta förändras samt att arbeta tillsammans med kollegor i ett team som lyfter fram varandras styrkor. Du skall känna dig trygg i din yrkesroll och med din kunskap skall du kunna handleda kollegor i det dagliga arbetet.
Att stödja våra boende till en meningsfull tillvaro ger dig energi och glädje. Du är professionell, lyhörd och respektfull i ditt bemötande. Du har hög kunskap inom omvårdnad och ett driv att lära nytt och pröva nya metoder.
Alla kollegor förväntas samarbeta på ett flexibelt sätt över huset för att bäst använda varandras kompetens och våra resurser.
Arbete förekommer dag, kväll och helg. Tillträde sker efter överenskommelse.
Sysselsättningsgrad enligt överenskommelse.
Vi söker dessutom personal för ett vikariat, längd på vikariatet utifrån verksamhetens behov.
Före erbjudande om anställning ska ett godtagbart utdrag ur Polismyndighetens belastningsregister uppvisas. Dubeställer själv hem belastningsregister.
Intervjuer sker löpande, välkommen att skicka in din ansökan redan idag!
Anställningsform: Tillsvidareanställning.
Varaktighet:, tillträde: 2026-09-01 .
Arbetstid: Schema.
Utvecklingen i Lerums kommun ska vara hållbar och vår styrning utgår från de globala målen i Agenda 2030.
Vi tror att våra olikheter berikar och utvecklar individen, verksamheten och samhället positivt. Som arbetsgivare arbetar Lerums kommun aktivt för jämställdhet och mångfald och mot all form av diskriminering och kränkande särbehandling.
Vi värnar om en god arbetsmiljö där du kan kombinera arbete och fritid. Som anställd hos oss får du tillgång till en rad förmåner, som friskvårdsbidrag och personalvårdsprogram. Läs mer om våra personalförmåner här: https://lerum.se/dina-formaner
I enlighet med lönetransparensdirektivet vill Lerum kommun härmed informera om att arbetsgivaren omfattas av Huvudöverenskommelsen HÖK https://skr.se/kollektivavtal/huvudoverenskommelsehok.8204.html
kollektivavtal Allmänna bestämmelser AB https://skr.se/kollektivavtal/allmannabestammelserab.655.html
samt tillämpar individuell och differentierad lönesättning. I enlighet med direktivet informeras du härmed om ingångslöneintervall för denna befattning är som lägst 25 798kr (lägsta lön) till 29 210kr (10:e percentil). Varken arbetsgivare eller arbetssökande är bunden av denna information. Informationen tjänar endast som en upplysning för dig som arbetssökande.
Som anställd i Lerums kommun kan det förekomma krav på att använda personligt Bank-ID i tjänsten för legitimering i till exempel systeminloggning eller annan verifiering.
För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen ber vi dig skicka in din ansökan via den här länken, och inte via e-post eller pappersformat.
Varmt välkommen med din ansökan!
Inför den här rekryteringen har vi redan tagit ställning till de rekryteringskanaler vi önskar använda. Vi undanber oss vänligen men bestämt att bli kontaktade för ytterligare erbjudanden om kompetensförmedling, annonserings- och rekryteringshjälp. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-09 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C332145". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Lerums Kommun
(org.nr 212000-1447)
Bagges Torg (visa karta
)
443 80 LERUM Arbetsplats
Lerums kommun Kontakt
Enhetschef
Jessica Söderberg jessica.soderberg@lerum.se 0302-522680 Jobbnummer
9971806