Undersköterskor till Operationsservice ortopedi i Malmö
Region Skåne, Skånes universitetssjukhus SUS / Undersköterskejobb / Malmö Visa alla undersköterskejobb i Malmö
2026-07-30
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Vill du arbeta i en verksamhet där utveckling, samarbete och patientens bästa står i fokus? Har du ett öga för förbättringar och trivs i en dynamisk miljö? Då ser vi fram emot att välkomna dig som undersköterska till Operationsservice ortopedi (OO) i Malmö. Vi söker nu två nya kollegor.
OO är en högspecialiserad operationsavdelning där verksamheten bedrivs alla veckans dagar mellan klockan 07.00 och 21.30. Vid OO bedriver vi både elektiv och akut kirurgi. Verksamheten är indelad i team; axel och arm, nacke/rygg samt nedre extremiteter. Som medarbetare här arbetar du inom alla team, men med möjlighet att rikta in dig och vara med och bedriva utvecklingsarbeten inom ett team. OO har cirka 35 procent planerad och 65 procent akut verksamhet. Flertalet förekommande typer av ortopediska ingrepp utförs alltifrån rutinoperationer till avancerad rygg- och traumakirurgi.
Vi ser fram emot att under hösten 2025 flytta till nya fina lokaler. Detta ger samtliga medarbetare på OO möjligheten att vara med och påverka samt utveckla verksamheten. Du kommer till en arbetsplats där vi har ett härligt team, en god arbetsmiljö och spännande utmaningar. Här får du möjlighet att arbeta i ett brett spektrum inom ortopedi med allt från frakturkirurgi till elektiv kirurgi av såväl barn som vuxna. Vi erbjuder spännande och utvecklande arbetsuppgifter där ingen dag inte är den andra lik.
2 plats(er). Publiceringsdatum2026-07-30Arbetsuppgifter
Som undersköterska på Operationsservice ortopedi (OO) är du en viktig del av teamet i operationssalen och bidrar till att skapa en trygg och säker vård för den ortopediska patienten. Du arbetar nära anestesisjuksköterskan och assisterar inför, under och i samband med avvecklingen av anestesin, där din kompetens och ditt engagemang är en viktig del av patientens vårdförlopp.
I rollen ansvarar du för att förbereda patienten samt hantera instrument och utrustning inför anestesi och operation. Delaktighet i specifika upplägg för patienten förekommer också i ditt arbete. Därtill utför du dokumentering i befintliga operationsprogram samt återställning av operationssalar efter avslutade operationer. Bland dina arbetsuppgifter ingår även administrativt arbete.
Vi värdesätter en trygg start i din nya roll och erbjuder därför ett introduktionsprogram som anpassas utifrån dina tidigare erfarenheter och individuella behov. För oss är en god arbetsmiljö en självklarhet, och vi arbetar aktivt tillsammans med våra medarbetare för att skapa en arbetsplats där du trivs och utvecklas. Vi ser också kompetensutveckling som en viktig del av arbetet och strävar efter att ge dig goda möjligheter att utvecklas både i din yrkesroll och som medarbetare. Hos oss får du möjlighet till fördjupning inom våra specialiteter samt att bidra till den fortsatta utvecklingen av avdelningens arbete.Kvalifikationer
Vi söker dig som är utbildad undersköterska och uppfyller Socialstyrelsens krav om skyddad yrkestitel oavsett om du läst enligt tidigare eller nuvarande programstruktur. Om du läst enligt tidigare programstruktur välkomnar vi dig med inriktning akutsjukvård/sjukvård. Du har goda kunskaper i svenska språket i såväl tal som skrift. Det är meriterande om du har erfarenhet av arbete inom operationsverksamhet och/eller med ortopediska patienter. Vi ser även gärna att du har minst två års erfarenhet av arbete inom slutenvården. Specialistutbildning inom operation eller akutsjukvård är också meriterande.
För att trivas i rollen är det av stor vikt att du tycker om att arbeta i team och bidrar till ett fungerande samarbete även när tempot är högt. Arbetet kräver att du tar eget ansvar och visar engagemang. Du har därtill god självkännedom och är prestigelös samt flexibel. Vidare är du lyhörd gentemot såväl patienter som kollegor i din omgivning. Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.
Som en del av den lämplighetsprövning, inför beslut att erbjuda arbete, kan det komma att göras en kontroll ur misstanke- och belastningsregistret. Läs mer här om när en kontroll kan bli aktuell: https://www.skane.se/jobb-och-utbildning/jobba-hos-oss/att-jobba-i-region-skane/villkor-och-formaner/#418025
I denna rekrytering tillämpar vi löpande urval. Varmt välkommen med din ansökan redan idag!
Anställningsform: Tillsvidareanställning.
För att din ansökan ska ses som komplett behöver du bifoga ditt bevis om skyddad yrkestitel från Socialstyrelsen. Om du ej fått ditt bevis om skyddad yrkestitel ska betyg (ej enbart diplom) från din vård- och omsorgsutbildning samt betyg i svenska eller svenska som andraspråk på gymnasienivå bifogas. Om du var tillsvidareanställd som undersköterska den 1 juli 2023, och saknar bevis, bifoga ditt tjänstgöringsintyg samt dina betyg (ej enbart diplom) från din vård- och omsorgsutbildning samt betyg i svenska eller svenska som andraspråk på gymnasienivå.
Du behöver visa upp ett bevis om skyddad yrkestitel från Socialstyrelsen. Om du ej fått ditt bevis om skyddad yrkestitel ska betyg (ej enbart diplom) från din vård- och omsorgsutbildning samt betyg i svenska eller svenska som andraspråk på gymnasienivå bifogas. Om du var tillsvidareanställd som undersköterska den 1 juli 2023, och saknar bevis, bifoga ditt tjänstgöringsintyg samt dina betyg (ej enbart diplom) från din vård- och omsorgsutbildning samt betyg i svenska eller svenska som andraspråk på gymnasienivå. Har du inte beviset kommer du att bli anställd som omvårdnadsassistent på visstid, i väntan på beviset.
På Socialstyrelsens hemsida kan du läsa mer om skyddad yrkestitel för undersköterskor och vilka övergångsregler som gäller https://legitimation.socialstyrelsen.se/skyddad-yrkestitel-for-underskoterska/
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kan du se i vilket skede Region Skånes rekryteringar befinner sig och hur många som har sökt tjänsterna. Till bemannings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare: Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare jobbannonser. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-09-10 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C337617". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Skåne
(org.nr 232100-0255)
Region Skåne (visa karta
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205 02 MALMÖ Arbetsplats
Region Skåne, Skånes universitetssjukhus SUS Kontakt
Jessica Eriksson, Enhetschef operation ortopedi jessica.a.eriksson@skane.se 040-33 83 06 Jobbnummer
10015766