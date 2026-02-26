Undersköterskor till operation till Elisabethsjukhuset
2026-02-26
Från och med 1 maj får Aleris Elisabethsjukhuset Uppsala ett utökat uppdrag från Region Uppsala. Nu växer vi - och söker dig som är undersköterska, som vill bidra med din kompetens, ditt engagemang och din omtanke för vården.
Om oss Aleris Elisabethsjukhuset är ett av Sveriges mest uppskattade specialistsjukhus inom ortopedi. Vi är stolta över att senaste åren rankats som Sveriges bästa sjukhus. Här arbetar vi i ett sammansvetsat team där kvalitet, arbetsglädje och patientens behov står i centrum. Vi har fyra operationssalar och är 20 medarbetare på operation.
Vi är en del av Aleris, en ledande vårdgivare i Skandinavien. På Aleris Elisabethsjukhuset i Uppsala ökar vi nu kapaciteten vilket innebär fler patienter att hjälpa, fler kollegor att samarbeta med - och fler möjligheter att göra skillnad.
Som person Vi söker dig som värnar om att ge god vård, ett personligt bemötande och med professionalitet skapa god service och hög kvalitet i patientarbetet. Du erbjuds utrymme att vara nytänkande och ser positivt på utveckling av vår verksamhet. Som undersköterska är du självständig och anpassningsbar i de olika situationer du möter, samt ser vikten av noggrannhet och struktur i det dagliga arbetet.
Genom ditt engagemang, professionella förhållningssätt och din kommunikativa förmåga skapar du goda relationer med medarbetare och patienter och blir därför en betydelsefull medarbetare för oss. I utbyte erbjuder vi en spännande verksamhet med korta beslutsvägar där du kan få möjlighet att vara med att påverka. Kvalitet är ledord när vi skapar en modern framtida vård tillsammans.
Som person är du självgående, flexibel och har lätt att anpassa dig till ändrade omständigheter. Du har lätt att fatta snabba beslut, har en positiv inställning till ditt arbete och arbetar bra tillsammans med andra kollegor.
Rollen Som undersköterska hos oss är du pass på sal, assisterar vid operationer, utför sedvanliga korridorstjänster. Beställning och hantering av förråd.
Vårt erbjudande Som medarbetare på Aleris får du tillgång till en rad olika förmåner som stödjer dig både i arbetsliv och privat. Vi erbjuder:
En anpassad och väl utarbetad introduktion
Interna utbildningar och kompetensutveckling
En kultur där medarbetarskap och nya idéer uppmuntras
En arbetsmiljö med korta beslutsvägar och stort utrymme att påverka
Utbildad undersköterska
Utbildad undersköterska
Erfarenhet av arbete inom operationsverksamhet
Meriterande:
Erfarenhet av ortopedi
Anställningsvillkor:
Anställningsform: Tillsvidare, med inledande 6 månaders provanställning
Omfattning: Heltid
Arbetstider: Måndag till Fredag. Viss kvällstjänstgöring.
Tillträde: Enligt överenskommelse
Lön: Individuell lönesättning
Kollektivavtal finnsSå ansöker du
Vi ser fram emot din ansökan! Urval sker löpande, så skicka gärna in din ansökan så snart som möjligt. Har du frågor är du välkommen att kontakta enhetschef på operation, Pär Wijkmark, via e-post: par.wijkmark@aleris.se
Sista dag att ansöka är 2026-03-15 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
