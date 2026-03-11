Undersköterskor till Odinslund, Danderyds kommun
2026-03-11
Är du undersköterska? Vill du vara med och bidra till en meningsfull vardag för våra äldre? Nu söker vi flera undersköterskor till ett av våra vård- och omsorgsboenden, Odinslund,
Odinslund har inriktning demens och somatik och består av 46 lägenheter. Lägenheterna är fördelade på 6 boendeavdelningar. Boendet är vackert beläget mitt på Djursholms torg och har goda kommunikationer från Mörby Centrum. Boendet har nära till vackra promenadstråk längs vattnet och stora terrasser.
Verksamheten kännetecknas av god kompetens inom de olika yrkeskategorierna. All personal arbetar utifrån ett rehab/habiliterande förhållningssätt där målsättningen är att se varje boende som individ och ta hänsyn till dess fysiska, psykiska, sociala och andliga behov. Vår målsättning är att ge en god individanpassad omvårdnad och stimulans, med kompetent personal som tillvaratar intressen och behov.
Välkommen in i vår gemenskap och hoppas att du vill vara en del av oss!
I rollen som undersköterska hos oss ger du den boende en meningsfull vardag genom att ge personlig omvårdnad, omsorg och social aktivering. Utifrån rutiner, genomförandeplan och levnadsberättelse ser vi till att varje boende får sina individuella behov tillgodosedda. Dessutom är du en viktig pusselbit i att stödja och motivera de äldre, skapa trygghet och ha kontakt med närstående. Hos oss jobbar vi tillsammans, och du kommer samarbeta med andra professioner för att erbjuda våra boende den bästa möjliga tillvaron.
Du kommer också att vara till hjälp och ge stöd vid personlig hygien, av- och påklädning, måltidssituationer samt vid sociala aktiviteter och utevistelse. Dessutom kommer du att genomföra arbetsuppgifter som ingår i verksamhetens dagliga drift såsom tvätt, städ och köksarbete. I det dagliga arbetet ingår också social dokumentation för att säkerställa god kvalité och säker vård samt rapportering enligt gällande lagar och digitala system.
Du kommer erbjudas ett stimulerande, utvecklande och varierande arbete som tillför meningsfullhet för dig som arbetstagare och för våra vårdtagare som behöver våra resurser.
Vi söker dig som:
* Utbildad undersköterska med skyddad yrkestitel.
* Flerårig erfarenhet av arbete inom vård- och omsorgsboende.
* Mycket goda kunskaper i svenska, både i tal och skrift.
* Goda IT-kunskaper och vana vid att hantera digitala system.
Det är meriterande om du har erfarenhet av arbete med demenssjukdom.
Som undersköterska har du ett starkt engagemang för människor och en positiv grundsyn. Du förhåller dig på ett sätt som är anpassat till situationen, är hänsynstagande och visar omtanke om våra vårdtagare. Du förmedlar lugn och trygghet samt kan bemöta människor i olika situationer på ett professionellt sätt. Du har förmågan och förstår vikten av att vara lyhörd för våra vårdtagares behov och har ett gott bemötande. Du förstår vikten av och arbetar strukturerat och känner dig trygg i din prioritering av arbetsuppgifter samt har förmågan att fatta egna beslut. Du är engagerad i arbetet med en god samarbetsförmåga och kan arbeta enskilt såväl som i grupp. Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.
Provanställning kan komma att tillämpas. För denna tjänst behöver du uppvisa ett giltigt utdrag ur belastningsregistret (HVB-hem) innan anställningsavtal kan upprättas. Beställning av ett sådant kan göras på www.polisen.se.
Vi rekommenderar den digitala brevlådan.
ÖVRIGT
Danderyds kommun strävar efter en personalsammansättning som speglar samhällets mångfald. Vi erbjuder en spännande arbetsplats med många trevliga och kunniga medarbetare. Besök gärna vår jobbportal https://www.danderyd.se/ovriga-verksamheter/jobb/
om du vill veta vad våra chefer säger om kommunens uppdrag och utvecklingen framåt. Här kan du också samla information, bland annat om våra förmåner. Mer information om vår verksamhet hittar du på www.danderyd.se.
För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen i Danderyds kommun samt möjliggöra god kommunikation med våra sökande önskar vi att du skickar in din ansökan digitalt enligt ovan.
Betyg och övriga handlingar tar du med vid en eventuell intervju.
Varmt välkommen med din ansökan!
Vi undanber oss alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons.
