Undersköterskor till korttidsenheten i Simrishamn
Simrishamns kommun, Socialförvaltningen / Undersköterskejobb / Simrishamn
Ser du dig som en person som arbetar för att skapa möjligheter för brukaren att tillvarata och bibehålla sina funktioner på ett nytt sätt, då ska du söka till vår korttidsenhet. Här kommer du att ingå i ett arbetslag som står för flexibilitet, mångfald och kunskap med varje individs behov i fokus. Korttiden är en plats som ska trygga brukaren och möjliggöra återgång till den ordinära bostaden genom rehabiliterande insatser.
Du kommer att ingå i ett team med arbetsterapeut/fysioterapeut/sjuksköterska med flera i ett nära samarbete med andra professioner kring brukaren. Här är det vi som är resurserna och möjligörarna genom att vi matchar brukarens behov och förutsättningar och det är vi som tänjer på våra gränser vilket medför att vi följer brukaren.
Du kommer att se att det finns många utmaningar i detta som gör det till ett stimulerande arbetssätt. Du kommer att delta på utbildning för att kunna utföra delegerade insatser utifrån Hälso- och sjukvårdslagen.
Välkommen till oss Simrishamns kommun! Kommunen där omgivningarna skapar guldkant i vardagen. Med ditt bemötande och engagemang spelar du en huvudroll i att göra vardagen bättre för våra kommunmedborgare. Vi strävar efter att arbeta med tillit i organisationens alla led och ett meningsfullt och hållbart arbetsliv. Här bli du en del av något stort, men aldrig en i mängden.
* Skapa möjligheter för brukaren att tillvarata och bibehålla sina funktioner på ett nytt sätt.
* Trygga brukaren och möjliggöra återgång till den ordinära bostaden genom rehabiliterande insatser.
* Samarbeta nära med arbetsterapeut, fysioterapeut, sjuksköterska och andra professioner kring brukaren.
* Utföra delegerade insatser utifrån Hälso- och sjukvårdslagen efter utbildning.Kvalifikationer
* Du är utbildad undersköterska med skyddad yrkestitel.
* Du kan uttrycka dig väl i svenska både tal och skrift.
* Vi värdesätter att du är prestigelös, strukturerad och att du har en god förmåga att samarbeta och bemöta människor med respekt.
ÖVRIGT
Här kan du läsa mer om vårt erbjudande och våra förmåner https://www.simrishamn.se/om-kommunen/jobba-hos-oss/vart-erbjudande
För dig med skyddade personuppgifter hänvisar vi till vår HR-enhet för vägledning i hur du ansöker. Oss når du via Kontakt Simrishamn 0414-81 90 00
Vi har gjort våra kanalval och tackar vänligt nej till kontakt från annons- och rekryteringsföretag.
Vi tillämpar löpande rekrytering, så tveka inte att söka idag! Ersättning

Enligt avtal.
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-12-05 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C287969 - 2025". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Simrishamns kommun
(org.nr 212000-0969) Arbetsplats
Simrishamns kommun, Socialförvaltningen
Enhetschef
Linda Larsson Linda.larsson@simrishamn.se 0414-81 97 67
9604381