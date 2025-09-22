Undersköterskor till Järdalavägen vårdboende
Linköpings kommun / Undersköterskejobb / Linköping Visa alla undersköterskejobb i Linköping
2025-09-22
, Mjölby
, Åtvidaberg
, Finspång
, Motala
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Linköpings kommun i Linköping
, Mjölby
, Åtvidaberg
, Norrköping
, Sundbyberg
eller i hela Sverige
Tjänsten är placerad inom Vård- och omsorgsförvaltningen som är en av åtta förvaltningar i Linköpings kommun. Vård- och omsorgsförvaltningen ansvarar för kommunens äldreomsorg, hälso- och sjukvård, myndighetsutövning, beställning av insatser samt bedriver vård och omsorg i egen regi. Vi arbetar kvalitetsmedvetet och professionellt för att göra varje dag så bra som möjligt för Linköpingsbor som behöver oss.Vill du förbättra vardagen, framtiden och livskvaliteten för Linköpingsborna? Hos oss kan du kombinera viktiga uppdrag med en meningsfull vardag. Välkommen till oss! Publiceringsdatum2025-09-22Arbetsuppgifter
Vi söker dig som brinner för att ge personcentrerad vård och som vill bidra till en meningsfull vardag för våra hyresgäster. Om du har erfarenhet av demensvård och drivs av att se varje individs unika behov, kan du vara rätt person för oss. Ditt arbete är en viktig pusselbit i att skapa en meningsfull tillvaro med fokus på hälsa och välmående. Genom att arbeta med IBIC (Individens Behov i Centrum), ett salutogent förhållningssätt och nationella värderingar, lyfter du fram och stärker individens egna förmågor.
Som undersköterska hos oss har du en varierande roll där du ansvarar för både omvårdnads- och sociala uppgifter. Du hjälper till med allt från förflyttningar och personlig hygien till hushållssysslor och medicinska insatser. Som kontaktperson planerar du dagarna för flera hyresgäster utifrån deras specifika behov och önskemål. Du har en nära kontakt med anhöriga, deltar i välkomstsamtal och arbetar med att upprätta och revidera genomförandeplaner. Du samarbetar även med andra aktörer för att säkerställa den bästa möjliga omsorgen.
En stor del av ditt arbete är att planera och genomföra aktiviteter som främjar välbefinnande. Vi tror att kreativitet och engagemang gör varje dag speciell för våra hyresgäster, och bara fantasin sätter gränserna! Vi har tillgång till en buss för utflykter och utöver det sysslar vi med allt från målning och musik till matlagning och trädgårdsarbete. Vårt nya orangeri erbjuder till exempel en härlig plats för både hyresgäster och medarbetare att njuta av grönskan. Vi välkomnar dina egna idéer och initiativ som kan berika våra hyresgästers liv. Din insats är ovärderlig för att skapa en trygg och stimulerande miljö varje dag.
Din arbetsplats
Vi är ett kulturprofilerat boende beläget i Ekholmen, med 31 platser fördelade på tre enheter. Vår inriktning är demensvård, och vi ser gärna att du har ett intresse eller kunskap inom kultur. Du kommer att bli en del av ett varmt och härligt arbetslag med cirka 40 medarbetare, fördelat över tre våningar. Vi arbetar nära med Valthornsgatans vårdboende som också ligger i närheten. Din grundanställning är hos oss på Järdalavägen, men du kan även arbeta på Valthornsgatan vid behov. För att skapa en lugn och tydlig arbetsdag för alla, har vi utarbetat ett strukturerat arbetssätt där vi fördelar arbetsuppgifterna på våra pass. Vi vill att du ska trivas med dina arbetstider, och du har möjlighet att önska vilka pass du vill arbeta, så försöker vi anpassa schemat efter dina och verksamhetens behov.
Hos oss värnar vi om en god arbetsmiljö och har tydliga "spelregler" som vi har tagit fram tillsammans. Vi har regelbundna möten i vår arbetsmiljögrupp varje månad. Dessutom finns det ett separat samverkansråd där enbart medarbetare kan träffas för att lyfta viktiga frågor. Det finns en nära samverkan mellan chef, samordnare och medarbetare, och vi har alltid ett starkt fokus på att ge den bästa möjliga omsorgen. För dig som medarbetare finns det stora möjligheter att utvecklas och ta på dig ansvarsroller som ombud.
Du som söker
Vi söker dig som är utbildad undersköterska och har erfarenhet av arbete med stöd, vård och omsorg. Det är viktigt att du har kunskap om demenssjukdomar och/eller psykiatriska diagnoser. Det är också ett stort plus om du har erfarenhet av arbetsmetoden IBIC (Individens behov i centrum) och ett salutogent förhållningssätt.
Eftersom du kommer att ha mycket kontakt med våra boende och även arbeta med dokumentation, behöver du kunna kommunicera obehindrat på svenska, både muntligt och skriftligt. Du förväntas också vara van vid att använda digitala verktyg i ditt arbete. Det är en fördel om du har erfarenhet av att dokumentera i journalsystem. Då vi är ett kulturprofilerat boende, uppskattar vi om du har ett intresse för kulturverksamhet. Vi gör många utflykter, så det är meriterande om du har B-körkort och kan cykla.
Vi söker två kollegor som är lyhörd och smidig i sin kommunikation och som kan skapa goda relationer med både boende och kollegor. Vi ser att du är självgående, tar ansvar för dina uppgifter och effektivt driver arbetet framåt. Din förmåga att vara tydlig i din kommunikation och säkerställa att budskap når fram är också mycket värdefull för oss. Det är viktigt att du har en god empatisk förmåga, vilket innebär att du kan sätta dig in i andras situationer och perspektiv. Din förmåga att samarbeta, lyssna och kommunicera är avgörande för att vi tillsammans ska skapa en trivsam arbetsmiljö och en trygg vardag för våra boende.
Övrig information
När du söker en tjänst i Linköpings kommun registrerar du din ansökan genom inloggning via e-legitimation (såsom BankID eller FrejaID) istället för e-postadress. Saknar du e-legitimation? Vänligen kontakta ansvarig HR-konsult eller chef, så hjälper de dig att registrera din ansökan.
Tillträde: Enligt överenskommelse
Anställningsform: Tillsvidareanställning
Sysselsättningsgrad: 75-100 % enligt önskemål
Antal lediga befattningar: 2
Ref. nr: 15934
I denna ansökan bifogar du inget personligt brev.
Ditt engagemang gör oss bättre
Inom Linköpings kommun finns många möjligheter, massor av kunskap och olika ansvarsområden. Vi jobbar tillsammans där din ansvarskänsla är en värdefull drivkraft. Med ditt engagemang är du med och bidrar till att göra Linköping ännu bättre. Ersättning
Enligt avtal Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-07 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Linköpings kommun
(org.nr 212000-0449), http://www.linkoping.se/ Kontakt
Verksamhetschef
Pia Fransson pia.fransson@linkoping.se 013-263826 Jobbnummer
9520077