Undersköterskor till hemtjänsten, natt
2026-01-15
, Stenungsund
, Kungälv
, Öckerö
, Orust
eller i hela Sverige
På Tjörn får medarbetarna ta plats! Inom Tjörns kommunkoncern står arbetsklimat och omsorg om varandra högt i kurs. Beslutsvägarna är korta, arbetsverktygen effektiva och kollegorna hjälpsamma. Du har stor frihet inom ditt yrkesfält och är med och påverkar utvecklingen. Det är enkelt att umgås och skapa kontakter med kollegor, chefer och politiker. Så börja jobba inom Tjörns kommunkoncern du också - här finns gott om plats att ta!
Tjörn - möjligheternas ö hela året och för hela livet är Tjörns vision.
På Tjörn skapar vi trygghet, livskvalitet och framtid - tillsammans.Publiceringsdatum2026-01-15Arbetsuppgifter
I rollen som undersköterska kommer du bland annat att:
* Ge omvårdnad och service utifrån den enskildes önskemål och genomförandeplan
* Stödja till ett självständigt liv och uppmuntra till delaktighet och aktivitet
* Arbeta med social dokumentation och planering av omsorgen
* Samverka med kollegor, sjuksköterskor, arbetsterapeuter, fysioterapeuter och enhetschef
* Bidra till ett tryggt, trivsamt och positivt arbetsklimat
Här räknas varje möte och ditt engagemang gör verklig skillnad.
Hos oss får du ett meningsfullt arbete där du bidrar till livskvalitet varje dag, engagerade kollegor och ett nära ledarskap.
En arbetsplats där vi jobbar med omtanke, självständighet och livsglädje och du har möjlighet att påverka och utvecklas i din yrkesroll.Kvalifikationer
Vi söker dig som vill arbeta nära människor och som möter andra med värme, respekt och lyhördhet.
Vi ser gärna att du har:
* Undersköterskeutbildning eller likvärdig utbildning
* Erfarenhet av arbete inom vård och omsorg (meriterande)
* Kunskap inom lågaffektivt bemötande, IBIC och BPSD (meriterande)
* God digital kompetens och förmåga att uttrycka dig väl på svenska i tal och skrift
* Som person är du trygg, ansvarstagande och flexibel. Du trivs med att samarbeta men kan också arbeta självständigt.
* Du är nyfiken på utveckling och vill vara med och forma framtidens hemtjänst på Tjörn.
B-körkort är ett krav.
Välkommen med din ansökan till hemtjänsten på Tjörn här finns plats för dig.
ÖVRIGT
Intervjuer sker löpande under rekryteringstiden.
Tjörns kommun begär utdrag ur belastningsregistret i samband med den här rekryteringen.
För vissa yrken inom Tjörns kommun krävs utdrag ur belastningsregistret och/eller en säkerhetsprövning. För samtliga anställningar inom socialförvaltningen ska ett godtagbart utdrag ur polisens belastningsregister uppvisas.
Besök polisens webbplats för att begära ett utdrag ur belastningsregistret. Detta kan göras digitalt med e-legitimation eller genom att fylla i en blankett. Observera att handläggningstiden kan vara upp till två veckor, beställ utdraget i god tid.
Medarbetarna i kommunkoncernen ska ha en bra arbetsmiljö och arbete i balans med familj, vänner och fritid. Vi tillämpar en rökfri arbetstid och arbetsgivaren erbjuder bl a förmåner som friskvårdsbidrag. När du har varit anställd mer än tre månader blir du automatiskt medlem i vår fritidsförening, TKFF, som både anordnar och sponsrar olika aktiviteter. Du får ett årskort till Nordiska akvarellmuseet. Alla nya månadsanställda erbjuds en heldags kommunövergripande introduktionsdag. Är du tillsvidareanställd har du möjlighet att leasa en miljöbil som personalbil.
Vi tar endast emot ansökningar via vårt rekryteringssystem Visma Recruit/Offentliga jobb i enlighet med GDPR. Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
