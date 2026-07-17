Undersköterskor till Hemtjänsten inom Göteborgs Stad
Göteborgs kommun / Undersköterskejobb / Göteborg Visa alla undersköterskejobb i Göteborg
2026-07-17
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Om jobbet
Vill du vara med och skapa en trygg och meningsfull vardag för andra? Som undersköterska har du en viktig roll i att ge stöd, omsorg och ett gott bemötande utifrån varje individs behov och önskemål. Genom ditt engagemang och din kompetens bidrar du till att människor kan leva ett så självständigt, värdigt och innehållsrikt liv som möjligt.
Arbetet är varierande och innebär att du ger både praktiskt och socialt stöd samt omvårdnad. Beroende på verksamhet och den enskildes behov kan arbetsuppgifterna omfatta personlig omvårdnad, stöd vid måltider, aktiviteter, serviceinsatser samt hälso- och sjukvårdsuppgifter efter delegering eller instruktion från legitimerad personal. Du arbetar personcentrerat och i nära samverkan med kollegor, anhöriga och andra yrkesgrupper för att skapa en omsorg av hög kvalitet.
I rollen ingår också att planera, genomföra, följa upp och dokumentera insatser. Dokumentation är en viktig del av arbetet och sker digitalt. Du bidrar även till verksamhetens utveckling genom ett professionellt förhållningssätt, ett gott samarbete och ett ständigt fokus på kvalitet.
Hos oss får du ett meningsfullt arbete där du får använda både din yrkeskompetens och din förmåga att skapa förtroendefulla relationer. Varje dag erbjuder nya möten, nya utmaningar och möjligheten att göra verklig skillnad för de människor vi finns till för.
Det här söker vi
Just nu söker vi undersköterskor till våra hemtjänstenheter i Backa Södra (besöksadress: Brunnsbotorget 1), Lövgärdet/Gårdsten (besöksadress: Angereds Torg 5), Wieselgrensplatsen (besöksadress: Wieselgrensplatsen 29), och Torslanda kvällsenhet somatik (besöksadress: Flygledarevägen 1)
Vi erbjuder tillsvidareanställningar på heltid. Tjänsterna i Backa Södra, och Lövgärdet/Gårdsten innebär arbete dag och kväll samt varannan helg. Vid Wieselgrensplatsen finns både dag- och kvällstjänster med arbete varannan helg. Till Torslanda kvällsenhet somatik söker vi medarbetare för kvällstjänster med arbete varannan helg.
Observera att arbete inom hemtjänsten i Lövgärdet/Gårdsten innebär hembesök hos brukare. Om du är känslig för pälsdjur eller cigarettrök kan du därför komma att exponeras för detta i vissa hem.
Om digPubliceringsdatum2026-07-17Kvalifikationer
Utbildad undersköterska, kan visa socialstyrelsens intyg om skyddad yrkestitel alternativt kan visa att du var anställd som undersköterska vid införandet av de nya reglerna
Goda kunskaper i svenska i tal och skrift
Backa södra hemtjänst - B-körkort
Lövgärdet/Gårdsten hemtjänst - B-körkort
Wieselgrensplatsen hemtjänst - B-körkort samt cykelvana och kan tänka dig att använda elcykel i tjänsten
Torslanda kvällsenhet somatik hemtjänst– B-körkort
Meriterande
Backa södras hemtjänst - Erfarenhet av arbete inom hemtjänst, erfarenhet som fast omsorgskontakt, samt cykelvana och vana att använda elcykel
Lövgärdet/Gårdstens hemtjänst - Cykelvana och är bekväm med att använda el-cykel i arbetet
Wieselgrensplatsens hemtjänst - Erfarenhet av att arbeta i planeringssystemet Welfare samt erfarenhet som helgansvarig
Torslanda kvällsenhet somatik hemtjänst - Erfarenhet av arbete inom vård och omsorg Dina personliga egenskaper
Som anställd i hemtjänsten visar du respekt och hänsyn för de du möter i din yrkesroll. Omsorgstagarens behov är utgångspunkt för ditt agerande. Din kommunikation är en viktig del av ditt arbete eftersom du informerar kollegor om viktiga händelser, du har samtal med omsorgstagarna samt att du behöver dokumentera.
Arbete i hemtjänsten består till stor del av självständigt arbete och eget ansvar men du arbetar även gemensamt med dina kollegor med omsorgstagarens bästa i fokus. Arbetsuppgifterna varierar utifrån omsorgstagarens behov och därför är det viktigt att du kan anpassa dig och ditt arbetssätt utifrån ändrade förutsättningar.
Välkommen med din ansökan! Övrig information
Vi är Sveriges största kommunala vård- och omsorgsaktör. Hos oss får du:
• En arbetsgivare som främjar lika rättigheter och möjligheter oavsett bakgrund eller yrkeskompetens
• Trygg anställning
• Meningsfulla arbetsuppgifter
• Karriärmöjligheter och kompetensutveckling
• Heltidsanställning med möjlighet till deltid
• Goda semestervillkor
• Friskvårdsbidrag, cykelbidrag samt andra rabatter och erbjudanden
Göteborgs Stad tillämpar individuell och differentierad lönesättning. I denna rekrytering ansöker du utan personligt brev. När du söker kommer du få svara på frågor relevanta för tjänsten. Dina svar blir en viktig del av vårt urvalsarbete.
Före erbjudande om anställning ber vi dig uppvisa utdrag ur polisens belastningsregister tillsammans med giltig identitetshandling. Du ska beställa "Arbete i hemmet med äldre och personer med funktionsnedsättning" och utdraget ska vara oöppnat. Du ska själv begära ett utdrag från polisens belastningsregister.
Har du skyddade personuppgifter? Ring rekryterande chef för att få reda på fler ansökningsalternativ istället för att skicka in en ansökan. Annars ansöker du via vårt rekryteringssystem i enlighet med GDPR.
Vi undanber oss erbjudanden om kompetensförmedling, annonsering och rekryteringshjälp. I denna rekryteringsprocess är valet av rekryteringskanaler redan bestämt. Om företaget
Vi är Sveriges största kommunala vård- och omsorgsaktör i framtidens viktigaste bransch. Hos oss gör du skillnad i vardagen genom att skapa trygghet och glädje för Göteborgs äldre. Vi kombinerar modern teknik med det som aldrig kan automatiseras: värmen i ett äkta möte. Här får du både karriärmöjligheter och ett arbete som betyder något. Tillsammans skapar vi världens bästa stad för ett långt och värdigt liv. Välkommen. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Göteborgs Kommun
(org.nr 212000-1355), https://goteborg.se/wps/portal/start/jobba-i-goteborgs-stad/lediga-jobb
Göteborgs Stad (visa karta
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411 10 GÖTEBORG Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Äldre samt vård- och omsorgsförvaltningen Kontakt
Nora Emanuelsson, Enhetschef Wieselgrensplatsen nora.emanuelsson@aldrevardomsorg.goteborg.se 0313667896 Jobbnummer
10005339