Stödpedagoger till Getapel
Kristianstads kommun / Behandlingsassistentjobb / Kristianstad Visa alla behandlingsassistentjobb i Kristianstad
2026-07-29
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Är du innovativ och har ett helhetsperspektiv i din yrkesutövning, är en lagspelare med hög flexibilitet och ansvarskänsla? Vill du vara med och göra skillnad för våra kunder, jobba med utveckling tillsammans med nytänkande kollegor? Då är du den vi söker, så varmt välkommen med din ansökan!
Din roll hos oss
Vårt arbete präglas av visionen "Vi lyfter tillsammans" och med värdeorden "Delaktighet, Glädje, Öppenhet och Medborgarvärde" som en naturlig del i vårt dagliga arbete.
Som stödpedagog handleder och implementerar du pedagogiska arbetssätt i det kundnära arbetet. Det inkluderar att ta fram pedagogiskt material till medarbetarna och du ansvarar för att det pedagogiska arbetet utvecklas i nära samarbete med enhetschef. Ur ett kundperspektiv arbetar du med värdegrund och kvalitet som främjar kundens delaktighet, självbestämmande och integritet.
Du deltar i det kundnära arbetet och stödjer arbetsgruppen till ett utvecklande arbetssätt. I arbetet ingår att du uppdaterar dig kontinuerligt kring pedagogisk, evidensbaserad kunskap samt informerar och handleder arbetsgruppen kring detta. Vidare arbetar du med olika typer av alternativ och kompletterande kommunikation (AKK) som skall implementeras i det individuella arbetet kring kunden.
Vem söker vi?
Vi söker dig som har eftergymnasial specialisering inom funktionshinderområdet som omfattar mins 200 yh-poäng eller 60 högskolepoäng. Utbildningen ska ha tydlig inriktning mot funktionshinderområdet i hela sin omfattning. Vi vill att du har goda kunskaper och erfarenheter av både intellektuell och neuropsykiatrisk funktionsnedsättning. Utbildning och erfarenhet av tydliggörande pedagogik/TEACCH och lågaffektivt bemötande är en förutsättning för arbetet liksom erfarenhet av arbete med personer inom autismspektrum. Har du utbildning och erfarenhet av olika kommunikations metoder/modeller riktad mot målgruppen såsom AKK, Samtalsmatta och Snoezelen är det meriterande.
Då kommunikation och dokumentation ingår i dina arbetsuppgifter behöver du hantera det svenska språket i både tal och skrift. Vi vill att du har grundläggande datorkunskap och har du dessutom erfarenhet av social dokumentation är det meriterande. B-körkort är ett krav.
Som person är du social kompetent och har god samarbetsförmåga. Du är stresstålig, flexibel, finner lösningar i vardagen och har ett professionellt bemötande mot alla du möter i ditt arbete. Vidare har du förmåga att planera och strukturera arbetet utifrån ett helhetsperspektiv. Arbetet kräver att du kan fatta egna beslut samtidigt som har förmåga att respektera fattade beslut och utföra arbetet på uppdrag av andra. Du arbetar både självständigt och tillsammans med kollegor.
Vid erbjudande om anställning kan krävas att du uppvisar registerutdrag ur polisens belastningsregister enligt gällande lagstiftning.
Det här är vi
Omsorgsförvaltningens verksamhet riktar sig till äldre och personer som har behov av funktionsstöd samt till personer med behov av hemsjukvård. Verksamheten är funktionsindelad i fyra verksamhetsområden: stöd i ordinärt boende, stöd i vård- och omsorgsboende, hälso- och sjukvård samt funktionsstöd. I förvaltningen finns också myndighetsenheten, riksgymnasiet och hjälpmedelscentrum i Östra Skåne.
Vi erbjuder
Vi är drygt 7000 medarbetare i Kristianstads kommun som gör skillnad i människors vardag, varje dag. Hos oss hittar du medarbetare som brinner för välfärden och vill utveckla idéer till verklighet. Kristianstads kommun erbjuder flera olika karriärvägar så att du kan utvecklas genom hela arbetslivet. Läs mer om våra förmåner och oss som arbetsgivare här. (https://www.kristianstad.se/jobbochforetagande/jobbochpraktik/kommunensomarbetsgivare.670.html)
Bra att veta
Har du skyddade personuppgifter ska du inte ansöka via ansökningsknapp. Istället skickar du din ansökan med posten eller lämnar ansökan på Rådhus Skåne. Märk kuvertet med titel och referensnummer. Har du frågor kan du kontakta medborgarcenter 044-13 50 00.
Har du frågor kring hur du gör din ansökan, kontakta systemets support på telefon 0771-69 36 93. Välj 1 - Visma Recruit och 2 - arbetssökande.Publiceringsdatum2026-07-29Ersättning
Kristianstads kommun tillämpar individuell och differentierad lönesättning.Tillträde
Vi erbjuder två tillsvidareanställningar med tillträde enligt överenskommelse. Vi kommer löpande kalla till intervju.
Löneform: Månadslön.
Anställningsform: Tillsvidareanställning.
Varaktighet: Tillsvidare. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-11 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "OMS-2026-176". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Kristianstads Kommun
(org.nr 212000-0951)
291 80 KRISTIANSTAD Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Kristianstad kommun, Enhet 25 GRB SB Kontakt
Enhetschef
Michelle Karlsson michelle.karlsson@kristianstad.se +4644132555 Jobbnummer
10014599