Signalskyddshandläggare/signalskyddschef till Försvarsmedicincentrum
Försvarsmakten / Tele- och elektronikreperatörsjobb / Göteborg Visa alla tele- och elektronikreperatörsjobb i Göteborg
2026-07-29
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Har du kompetens inom signalskydd, eller tidigare erfarenhet av arbete med Försvarsmaktens signalskyddssystem? Försvarsmakten i Göteborg växer och i samband med det söker vi en signalskyddschef med placering i Göteborg på Försvarsmedicincentrum (FömedC). Du kommer arbeta på Försvarsmedicincentrum och stödja säkerhetschefen avseende signalskyddstjänst.
Huvudsakliga arbetsuppgifter
Som Signalskyddschef är du underställd säkerhetschefen. Du är funktionsansvarig för signalskyddstjänsten vid Försvarsmedicincentrum. Du leder, samordnar och administrerar signalskyddstjänsten vid förbandet.
Daglig administration såsom handläggning av inkomna ärenden och frågor
Ansvarar och driver aktiviteter och projekt inom signalskydd; materiel, utbildning, kontroller och utlämning
Ansvarar för, att tillsammans med förbandets signalskyddsutbildade, programmera och läsa in förekommande uppdateringar och ominstallationer i signalskyddssystem
Vidmakthåller och reviderar vid behov, förbandets lokala rutiner och instruktioner, samt annan väsentlig dokumentation för verksamheten
Utbildar personal på signalskydd och signalskyddsystem
Samordnar årligen förbandets inventering gällande signalskydd
Deltar på förekommande utbildningar och möten kopplat till tjänsten, resor förekommer
Funktionsleder och stödjer utveckling av, och samarbete med, Garnisonsstödsektionens Signalskyddsexpedition
Driver utveckling av arbetsuppgifter inom NATO COMSEC inom Försvarsmedicincentrum
Samt övrigt förekommande arbetsuppgifter inom avdelningen
I tjänsten samarbetar man med många medarbetare både inom och utom sin egen organisationsenhet.Publiceringsdatum2026-07-29Kvalifikationer
Goda kunskaper i svenska och engelska tal och skrift
B-körkort
Gymnasieexamen med högskolebehörighet
Goda kunskaper i MS-OfficepaketetDina personliga egenskaper
Du är prestigelös, har god social kompetens, är serviceinriktad och flexibel gentemot såväl interna som externa, då du kommer i kontakt med många människor. Du är säkerhetsmedveten och kan hantera känslig information på ett förtroligt sätt. Du är en person som tar ansvar och är drivande i dina arbetsuppgifter. Du kan arbeta självständigt och föreslår nya lösningar inom givna ramar och regelverk, när du stöter på utmaningar i arbetet. Inom ditt kompetensområde kan du föreslå och fatta egna beslut. Du kan prioritera och planera ditt arbete på ett effektivt sätt. Du kan kommunicera tydligt och effektivt med kollegor, chefer och externa parter i skrift och tal. Stor vikt kommer läggas vid personlig lämplighet.
Meriterande
Utbildad FM Signalskyddschef av Totalförsvarets Signalskyddsskola (TSS)
Civil signalskyddschef enligt TSS utbildningsplan
Utbildad crypto custodian
Utbildad till nyckel- och kort- administratör
Utbildad i FM grundläggande säkerhetsskydd och signalskydd grund
Utbildad till systemoperatör i FM förekommande signalskyddssystem
Erfarenhet av tekniks tjänst inom Försvarsmakten
Samband/ledningssystemskunskap inom Arméns system
Tidigare anställning i Försvarsmakten, alternativt fullgjord värnplikt
För att myndighetens uppdrag ska vara framgångsrikt förutsätts att alla medarbetare uppträder enligt den värdegrund som finns. Försvarsmaktens värdegrund slår vakt om alla människors lika värde, rättvisa och jämlikhet och främjar demokrati och mänskliga rättigheter (läs mer på http://www.forsvarsmakten.se).Övrig information
Anställningsform: Tillsvidareanställning, 6 månaders provanställning tillämpas
Sysselsättningsgrad: Heltid
Arbetsort: Göteborg, resor förekommer i tjänsten
Civil eller militär befattning: Civil
Lön: Individuell lönesättning tillämpas
Tillträdesdatum: Enligt överenskommelse
UPPLYSNINGAR
Kontakta rekryterande säkerhetschefen Christian Adolfsson för frågor om tjänsten, via telefon 010-82 510 00(vxl).
För frågor om rekryteringsprocessen kontakta HR-avdelningen på FömedC på fomedc-rekrytering@mil.se
Fackliga företrädare
SACO: saco-gbg@mil.se
SEKO: seko-forsvar-goteborg@mil.se
Officersförbundet: ofgbg-fomedc@mil.se
Försvarsförbundet: forsvarsforbundet-goteborg@mil.se
SISTA ANSÖKNINGSDAG
Välkommen med din ansökan senast 2026-08-10. Vi kommer att genomföra intervjuer löpande. Din ansökan ska innehålla CV samt ansökningsbrev där du motiverar varför du är lämpad för denna befattning. Om du går vidare i anställningsprocessen ska alltid vidimerade kopior av betyg och intyg uppvisas.
Ansökningar till denna befattning kommer endast tas emot via Försvarsmaktens webbplats.
Information om Försvarsmakten och det rekryterande förbandet: Försvarsmedicincentrum (FömedC) är Försvarsmaktens centrum för funktionen försvarsmedicin, beläget i Göteborg. FömedC består av en ledning med stab, Försvarsmakten stridsskola för försvarsmedicin (FSS), Funktionsenheten (FunkE) och Sjukhusbataljonen (Sjhbat). Vid centrumet finns legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal som läkare, veterinärer, sjuksköterskor med mera. Här finns officerare, reservofficerare, civil personal och värnpliktiga. Försvarsmedicincentrum ingår som en del i Göteborgs Garnison. Varje dag och varje timme gör våra medarbetare insatser som påverkar andra människors liv, både i stort och smått, och både på hemmaplan och runt om i världen. I Försvarsmakten finns en stark värdegrund som bygger på öppenhet, resultat och ansvar. Professionell utveckling och personlig hälsa värdesätts och uppmuntras. Det finns goda förutsättningar för intern karriärrörlighet, friskvård samt bra balans mellan arbete och privatliv. En anställning hos oss innebär placering i säkerhetsklass. Vanligtvis krävs svenskt medborgarskap. Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning enligt 3 kap i säkerhetsskyddslagen. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. I anställningen ingår även en skyldighet att tjänstgöra utomlands. Innebörden av detta varierar beroende på typ av befattning. Till ansökan om anställning ska CV och personligt brev bifogas. Om du går vidare i anställningsprocessen ska alltid vidimerade kopior av betyg och intyg uppvisas. Samtal från externa rekryteringsföretag och säljare undanbedes. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-12 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Försvarsmakten
(org.nr 202100-4615), https://www.forsvarsmakten.se/
426 76 VÄSTRA FRÖLUNDA Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Försvarsmakten Jobbnummer
10014612