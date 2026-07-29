Personlig assistent i Uppsala (Sigtuna)
Novum Assistans AB / Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb / Uppsala Visa alla vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb i Uppsala
2026-07-29
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Vi söker assistenter åt en kvinnlig uppdragsgivare som efter en längre sjukhusvistelse äntligen ska få komma hem. Här blir du en del av en helt nystartad arbetsgrupp. Uppdragsgivaren bor naturskönt i ett hus vid vattnet, och en vackrare arbetsmiljö får man leta efter. Som assistent blir du ett viktigt stöd i hennes vardag och en del av ett hem med mycket liv och engagemang.
Kvinnan är en varm och social person som sätter sina relationer högt och gärna umgås med familj och vänner. Hon har ett stort intresse för djur – inte minst familjens snälla schäfertik – och för naturen runt hemmet, trädgården och blommorna. Hon tycker också om inredning, konst, antikt och att botanisera på loppisar, och har tidigare varit en hängiven matlagare.
Som assistent stöttar du henne i vardagens alla delar, från personlig omvårdnad, hygien och måltider till förflyttningar och att skapa en trygg och trivsam miljö i hemmet. Uppdraget omfattar tillsyn och stöd dygnet runt, och ni arbetar alltid två assistenter tillsammans. Hon har trakeostomi och får sin näring via sond i magen, vilket ställer krav på noggrannhet och uppmärksamhet. En central del av arbetet är att säkerställa att andningen fungerar korrekt, bland annat genom sugning av luftvägarna.
Vi söker dig som kombinerar professionalism med värme, tålamod och omsorg. Du ser människan bakom behovet och förstår betydelsen av att vara en trygg, pålitlig och engagerad del av någon annans vardag.
Om Novum Assistans Novum är en rikstäckande assistansanordnare som arbetar med ambitionen att göra skillnad för individen, branschen och i samhället. Som medarbetare hos Novum är du delaktig genom regelbundna arbetsplatsträffar där uppdraget utvecklas tillsammans. Vi skapar förutsättningar för de uppgifter som assistansen kräver och erbjuder fortlöpande kompetensutveckling utifrån behoven i uppdraget. På så sätt får du som assistent möjlighet att växa både som individ och i din yrkesroll.
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Vem är du som sökande? Vi söker dig som har personlig lämplighet för uppdraget. För oss betyder det att du är ansvarsfull, omhändertagande, empatisk och lyhörd. Du motiveras av att ta ansvar för en annan persons välmående och värdesätter att utföra ditt arbete med stor noggrannhet. Personkemin och samspelet mellan dig och uppdragsgivaren är avgörande. Uppdragsgivarens önskemål är kvinnliga assistenter enbart.
Eftersom uppdraget innebär dubbelassistans arbetar du nära en assistentkollega, och ett gott samarbete er emellan är en förutsättning för att vardagen ska fungera. Det kräver en tydlig och prestigelös kommunikation, där ni läser av varandra och planerar tillsammans. I de praktiska momenten behöver ni kunna växla mellan att föra och följa – ibland är det du som leder och tar plats, ibland är det din kollega, beroende på situationen och vad uppdragsgivaren behöver för stunden. Du är lyhörd för när det är din tur att kliva fram och när du gör bäst nytta genom att ta ett steg tillbaka.
Du är punktlig och kan passa tider, men också flexibel när det behövs – till exempel för att täcka upp vid kollegors frånvaro. Du trivs med att ta initiativ, både självständigt och i samarbete med dina kollegor, och du har en naturlig känsla för vad det innebär att arbeta i någons hem. Hemmiljön bemöter du med respekt och ödmjukhet.
Övriga krav för tjänsten:
Du har körkort och tillgång till egen bil. Bostaden ligger en bit utanför Sigtuna, så bil krävs för att kunna ta dig till och från uppdraget.
Du är trygg och bekväm med hund. Familjens schäfertik är en självklar del av hemmet, och hundrädsla passar därför mindre bra för det här uppdraget.
Du är icke-rökare.
Du har obehindrad svenska i tal och skrift.
Som nyanställd hos Novum får du betald teoretisk och praktisk introduktion i arbetsuppgifterna. Introduktionen och utbildningen ges av sjukhuspersonal på Remeo och NRC med specialistkompetens inom trakeostomi, så att du får rätt kunskap och trygghet i din roll från start.
Om anställningen Vi tillämpar anställningsformen viss tid så länge uppdraget varar, med en inledande timanställning under introduktionen. Vi söker även dig som är intresserad av att arbeta extra vid behov som timanställd. Du erbjuds fast timlön enligt överenskommelse och övriga ersättningar enligt kollektivavtal (Fremia-Kommunal: Personlig Assistans).
Arbetstiderna varierar utifrån din schemaläggning; kvinnans behov förutsätter assistansinsatser dygnet runt. I samband med anställningen försöker vi tillgodose önskemål kring arbetstider.
Om rekryteringen Urvalsprocessen sker löpande och mer information om uppdraget ges vid en eventuell intervju. Tillträde sker i mitten av augusti. För anställning hos Novum Assistans krävs att du har ett BankID och godkänner att använda ditt BankID i tjänsten.
I den här rekryteringen tillämpar vi ett personlighetstest för samtliga sökande. Det tar cirka 15–20 minuter att genomföra, och du får en inbjudan via mejl efter att du sökt tjänsten. Testet hjälper oss att matcha rätt person med rätt jobb och ökar chansen att du som blir anställd trivs hos oss och har rätt förutsättningar att lyckas i uppdraget.
Inför anställningen utför vi en bakgrundskontroll mot polisens belastningsregister. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-11 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-8134035-2120623". Arbetsgivare Novum Assistans AB
(org.nr 556872-3075), https://jobb.novumassistans.se
Tengvallsgatan 30 (visa karta
)
703 47 ÖREBRO Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Novum Assistans Jobbnummer
10014604