Sjuksköterska till Endoskopienheten, Piteå sjukhus
Region Norrbotten / Sjuksköterskejobb / Piteå Visa alla sjuksköterskejobb i Piteå
2026-07-29
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Vill du ha ett omväxlande arbete med erfarna och roliga kollegor? Nu söker vi en ny kollega, kom och bli en del i vårt härliga team!
Verksamheten bidrar till vår dygnet runt verksamhet genom att tjänsten vid behov kan innefatta minst två helgpass per månad.
Vi söker
Vi söker dig som är legitimerad sjuksköterska och som har kunskaper i svenska motsvarande lägst C1-nivå. Det är meriterande med erfarenhet från endoskopiverksamhet samt kunskaper i journalsystemet Cosmic.
Vi lägger stor vikt vid personliga egenskaper. Du har personlig mognad som gör att du är trygg, stabil och har självinsikt. Du är även flexibel, har självständighet och samarbetsförmåga vilket gör att du lyhörd och kan anpassa dig till andra.
Det här får du arbeta med
Om du tycker om medicinsk teknik och patientkontakt är arbetet hos oss något för dig. Som sjuksköterska hos oss på endoskopienheten kommer du:
arbeta nära patienten,
samarbeta med erfarna kollegor,
ta hand om en patient i taget tillsammans med teamet samt
arbeta med medicinteknisk utrustning.
Dina kollegor är erfarna sjuksköterskor, undersköterskor och läkare som har patienten i fokus. Hos oss är kompetens viktigt och vi utbildar dig inom avancerad medicinteknisk utrustning, som vi använder vid våra undersökningar. En viktig del i arbetet är att finnas där som stöd för patienten, ansvara för omvårdnaden samt samarbeta med teamet genom undersökningen. Vi är en arbetsgrupp som värdesätter teamarbete och vi tycker att det är viktigt att ha roligt tillsammans.
Det här erbjuder vi dig
Lång och grundläggande introduktion
Kompetensutveckling inom området och utbildning inom avancerad medicinteknisk utrrustning
Utvecklings- och karriärmöjligheter där du får vara med och skapa framtidens hälsa och vård
Hälsofrämjande arbetsplatser med tillgång till friskvårdsaktiviteter och friskvårdsbidrag
Länk till våra förmåner: https://www.norrbotten.se/sv/jobba-hos-oss/anstallningsvillkor-och-utveckling/
Information om tjänsten
Tillsvidareanställning på heltid. Tjänsten är i huvudsak förlagd till dagtid, måndag till fredag. Två helgpass per månad på vår slutenvårdsavdelning kan ingå beroende på behov. Urval och intervjuer sker löpande och tjänsten kan tillsättas innan sista ansökningsdag.
Region Norrbotten tillämpar individuell lönesättning enligt kollektivavtal.
Vi verkar för att ha medarbetare med kunskaper inom Sveriges nationella minoritetsspråk och sätter därför värde på dina kunskaper i samiska, meänkieli, finska, romani chib och jiddisch. Vi arbetar aktivt för en jämn könsfördelning och ser mångfald som en styrka. Vi välkomnar medarbetare med olika bakgrund och arbetar för att vår arbetsplats ska vara tillgänglig för alla.
Välkommen med din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-16 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Norrbotten
(org.nr 232100-0230), https://www.norrbotten.se/
Robertsviksgatan 7 (visa karta
)
971 89 LULEÅ Arbetsplats
Region Norrbotten Kontakt
Enhetschef
Malin Westerlund malin.westerlund@norrbotten.se Jobbnummer
10014601