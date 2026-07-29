Miva söker VA-strateg
Miljö och Vatten i Örnsköldsvik Aktiebolag / Byggjobb / Örnsköldsvik Visa alla byggjobb i Örnsköldsvik
2026-07-29
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Vill du vara med och forma framtidens vatten- och avloppslösningar?
Vatten och avlopp är en självklar del av vardagen – men också en av samhällets viktigaste framtidsfrågor. Hos Miva arbetar vi med att utveckla och säkra den infrastruktur som ska fungera både idag och för kommande generationer.
Nu söker vi enVA-strateg till enheten Strategi och utveckling. Här arbetar vi med långsiktig planering och utveckling av kommunens VA-system. Vi tar fram strategier och styrande dokument, bidrar med specialistkunskap inom bland annat miljölagstiftning och vattentjänstlagen samt driver utvecklingen av framtidens VA-lösningar.
Om rollen
Som VA-strateg har du en central roll i att säkerställa att VA-perspektivet finns med i kommunens utveckling – från tidig planering till genomförande. Du arbetar i gränslandet mellan teknik, samhällsbyggnad och styrning och bidrar med analyser och strategiska vägval som får betydelse långt in i framtiden.
Rollen innebär nära samarbete med kollegor inom Miva, kommunen och externa aktörer. Hos oss arbetar vi med tillitsbaserad styrning, vilket innebär stort eget ansvar, möjlighet att påverka och ett gemensamt ansvar för verksamhetens utveckling.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter
Ansvara för strategiska VA-frågor i samhällsbyggnads- och planeringsprocesser.
Säkerställa VA-perspektivet i översiktsplaner, detaljplaner och utvecklingsprojekt.
Ta fram och utveckla strategier, riktlinjer och andra styrande dokument.
Bidra till långsiktiga beslut om verksamhetsområden och utbyggnad av VA.
Följa utvecklingen inom lagstiftning, teknik och bransch samt analysera konsekvenser och föreslå strategiska vägval.
Vara ett kvalificerat stöd till verksamhet och ledning i långsiktiga VA-frågor.
Vem söker vi?
Vi söker dig som trivs med att kombinera analys, samverkan och långsiktigt utvecklingsarbete. Du är strukturerad, ser helheten och har förmåga att omsätta komplexa frågor till tydliga beslut.
Du har:
relevant eftergymnasial utbildning inom samhällsbyggnad, VA-teknik, fysisk planering eller annat relevant område, eller motsvarande kompetens förvärvad genom arbetslivserfarenhet
erfarenhet av strategiskt arbete inom VA eller samhällsbyggnad
god förståelse för sambandet mellan planering, styrning och operativ verksamhet
god samarbetsförmåga och lätt för att kommunicera med olika målgrupper
god förmåga att uttrycka dig på svenska i tal och skrift.
Det är meriterande om du har erfarenhet från kommunal verksamhet, VA-huvudman eller konsultbranschen samt kunskap om VA-juridik och lagen om allmänna vattentjänster (LAV).
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet och värdesätter olika erfarenheter och perspektiv.
Vi är Miva
Miva ansvarar för vatten, avlopp, avfall och återvinning i Örnsköldsviks kommun. Vårt uppdrag är samhällsviktigt och gör skillnad varje dag.
Hos oss får du arbeta i en verksamhet med engagerade kollegor, stort eget ansvar och goda möjligheter att påverka. Våra medarbetarundersökningar visar att våra medarbetare trivs och uppskattar balansen mellan arbete och fritid. Samtidigt får vi höga betyg av våra kunder – ett resultat av medarbetarnas engagemang och kompetens.
För oss är mångfald och inkludering en självklarhet. Vi vill vara en arbetsplats där alla känner sig välkomna och där olika erfarenheter tas tillvara.
Anställningsvillkor
Tillsvidareanställning, heltid.
Tillträde enligt överenskommelse.
Säkerhetsprövning och drogtest genomförs i samband med anställning.Publiceringsdatum2026-07-29Kontaktuppgifter för detta jobb
Våra medarbetare har semester men besvarar frågor så snart de är tillbaka.
Andreas Grundberg, enhetschef Strategi och utvecklingandreas.grundberg@miva.se
Thomas Nordin, facklig representant Visionthomas.nordin@miva.seSå ansöker du
Välkommen med din ansökan senast 16 augusti.
Vi har gjort vårt mediaval för rekryteringen och undanber oss därför kontakt från företag som erbjuder rekryterings- eller annonstjänster.
Om Miva
Miljö och Vatten i Örnsköldsvik AB (Miva) är ett kommunalt bolag med cirka 115 medarbetare. Vi ansvarar för vatten, avlopp, avfall och återvinning och arbetar för ett hållbart Örnsköldsvik genom långsiktigt miljöansvar, hög service och effektiv resursanvändning. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-16 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Miljö och Vatten i Örnsköldsvik Aktiebolag
(org.nr 556767-2695), https://miva.se/
Sjögatan 4A (visa karta
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891 60 ÖRNSKÖLDSVIK Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Vatten och avlopp Kontakt
Thomas Nordin, Vision 072-2081501 Jobbnummer
10014606