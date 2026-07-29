Teach Lead Itsm
NXT Interim Stockholm AB / Datajobb / Stockholm Visa alla datajobb i Stockholm
2026-07-29
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Har du lång erfarenhet av att leda och samordna tekniskt arbete inom utveckling och förvaltningen av ITSM-verktyget?
Beskrivning av uppdraget
Rollen innebär att starta upp och leda det tekniska arbetet i ett nybildat utvecklingsteam som ska ansvara för utveckling, konfiguration, integration och teknisk förvaltning av det nya ITSM-verktyg som implementeras på IT-avdelningen hos kunden under året.
I uppdraget ingår att omsätta verksamhetens behov till hållbara tekniska lösningar, säkerställa god arkitektur och kvalitet samt stödja utvecklare i tekniska vägval och stötta produktägare. Rollen kräver självständighet, god kommunikativ förmåga och erfarenhet av att arbeta i miljöer med höga krav på säkerhet, spårbarhet, tillgänglighet och regelefterlevnad.
Du ska kunna:
• Leda och samordna tekniskt arbete inom utveckling och förvaltningen av ITSM-verktyget
• Ansvara för teknisk design, arkitektur och lösningsförslag
• Stödja kravanalys och översätta verksamhetskrav till tekniska lösningar
• Kvalitetssäkra utveckling, konfigurationer, integrationer och leveranser
• Vägleda utvecklare och bidra till metodik, standarder och best practice
• Delta i tekniska forum, förvaltningsmöten och dialog med verksamhet, IT och leverantörer
• Säkerställa att lösningar följer krav på informationssäkerhet, dataskydd, tillgänglighet och förvaltningsbarhet
• Bidra till dokumentation, tekniska riktlinjer och överlämning till förvaltning.Publiceringsdatum2026-07-29Kvalifikationer
Minst åtta (8) års erfarenhet inom IT-utveckling, teknisk förvaltning eller plattformsutveckling.
Minst tre (3) års erfarenhet av ITSM-verktyg, exempelvis Service Desk Plus, ServiceNow, Jira Service Management, BMC Helix, Ivanti, TOPdesk eller motsvarande. I ITSM-verktyget ska minst ITIL-processerna Incident, Problem, Change, Release och Configuration ha hanterats.
Dokumenterad erfarenhet av minst tre (3) uppdrag som innefattat tekniskt ledarskap i utvecklings- eller förvaltningsuppdrag som omfattat till exempel integrationer till andra IT-system, många användare (>100) och olika verksamhetsområden inom organisationen och där kravhantering, teknisk dokumentation också ingått i arbetsuppgifterna.
Dokumenterad erfarenhet av minst tre (3) årsarbete med kvalitetssäkring inom både automatiserad och manuell testning.
Dokumenterad erfarenhet av minst tre (3) årsarbete med förvaltningsbar lösningsdesign inom utvecklings- eller förvaltningsuppdrag som omfattat till exempel integrationer till andra IT-system, många användare (minst 100) och olika verksamhetsområden inom organisationen. Med förvaltningsbar lösningsdesign menas lösningar som följer leverantörens riktlinjer för utveckling i verktyget för att säkra framtida förvaltning och uppgraderingar.
Dokumenterad arbetslivserfarenhet från minst två (2) årsarbete inom offentlig förvaltning i större organisationer (minst 500 anställda).
Dokumenterad erfarenhet från minst två (2) årsarbete med integrationer mellan ITSM-verktyg och andra system via API:er, webbtjänster eller integrationsplattformar.
Uppdraget innebär att vara med på resan genom införande, etablering och överlämning av systemstöd, arbetsprocesser, m.m. för att säkra en lyckad leverans och nyttorealisering. Ett nytt produktområde för ITSM-verktyget ska etableras för den fortsatta förvaltningen av produkten och konsulten ska vara med och etablera denna förmåga samt förbereda för att en anställd resurs på sikt ska kunna överta rollen som Tech Lead.
Placering
Uppdraget möjliggör för närvarande både arbete på distans och på plats på kontoret på Kungsholmen i Stockholm. Dagar och tider för detta styrs efter behov i organisationen och efter beställarens godkännande.
Tidplan och omfattning
Start: 2026-08-17
Slut: 2027-08-16
Förlängningsoptioner: Beställaren har möjlighet att med befintliga kontraktsvillkor förlänga kontraktstiden med ytterligare 1+1+1 år
Uppdragets omfattning
40 timmar per vecka. Option om utökning av uppdragets omfattning. Uppdragets omfattning får aldrig överstiga 40 timmar per vecka.
Kan detta vara ett uppdrag som passar dig?
Sök redan i dag eller kontakta oss så berättar vi gärna mer. Vi behöver en ansökan inkluderat CV och personligt brev på svenska som matchar vår kunds krav. Kunden kan fatta beslut tidigare än sista ansökningsdatum, urval och intervjuer sker löpande. NXT Interim och NXT Rekrytering är ett nischat och innovativt företag som är verksamma inom konsult och rekryteringsbranschen.
Vi är verksamma inom HR, IT, Ekonomi, Sälj och Marknad och har över 20 års erfarenhet i branschen. Vi erbjuder våra konsulter bl.a sjukförsäkring, remote-arbetsplatser och flera andra förmåner som förgyller deras vardag. Vid anställning tillämpar vi kollektivavtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-28 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare NXT Interim Stockholm AB
(org.nr 559277-4078), http://nxtinterim.se/
112 18 KUNGSHOLMEN Kontakt
Gig Manager - Recruiter
Maria Bengtsson maria.bengtsson@nxtinterim.se +46725992025 Jobbnummer
10014594