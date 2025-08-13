Undersköterskor till Hedbacka
Är du utbildad undersköterska? Vill du bli en del i ett kreativt och engagerat arbetslag som genom sitt arbete gör skillnad för människor i behov av omsorg? Vi söker nu en undersköterska till Hedbacka vård- och omsorgsboende.
Välkommen med din ansökan!
Ditt uppdrag
Hedbacka är ett medelstort vård- och omsorgsboende med både äldre- och demensboendeplatser.
Dina arbetsuppgifter kommer i huvudsak bestå av omvårdnad genom att hjälpa brukaren med personlig hygien, tvätt, städ och sociala aktiviteter. Du kommer även att dokumentera och upprätta genomförandeplaner samt tillsammans med dina kollegor arbeta teambaserat för att brukaren ska få sina beviljade insatser utförda. Arbetstiden är förlagd dagar, kvällar och helger på rullande schema.
Din kompetens
Du är utbildad undersköterska och har ett genuint intresse för att arbeta med människor och med kunden i fokus.
Vi ser det som en fördel om du tidigare har arbetat med omsorg om äldre eller personer med funktionsnedsättning. Då arbetet ställer krav på dokumentation och kommunikation krävs det att du behärskar det svenska språket i både tal och skrift. Det är även önskvärt med viss datorvana.
Som person är du lugn, empatisk och känner stor respekt för den enskilda människan. Du behöver kunna möta varje individs behov genom att ha lätt för att anpassa dig till ändrade omständigheter. Vidare är du självgående och tar ansvar för dina arbetsuppgifter, driver processer vidare samt är uppmärksam på förbättringsområden. Slutligen ser vi gärna att du har en god samarbetsförmåga och relaterar till andra på ett lyhört och smidigt sätt.
Stor vikt kommer att läggas vid personliga egenskaper.
Vi hanterar ansökningar löpande, så vänta inte med att skicka in. Välkommen med din ansökan!
Vi erbjuder
Att du mår bra är viktigt för oss! Söderhamns kommun arbetar aktivt med hälsa, friskvård och arbetsmiljö. Hos oss har du friskvårdsbidrag och tillgång till gym. För oss är det också viktigt att det finns en balans mellan arbete och fritid och vi är måna om att våra medarbetare får chans till den återhämtning de behöver. Läs mer om några av våra förmåner: https://www.soderhamn.se/underwebbar/jobba-hos-oss/formaner-och-fordelar.html
I skärgårdskommunen Söderhamn - där Hälsingland möter havet, tänker vi nytt och stort. Vi har viljan att växa till 28 000 invånare och utgår varje dag från Söderhamnarna och deras behov när vi formar och utvecklar vår verksamhet. Tillsammans gör vi skillnad för individer och samhälle.
Vi använder oss av kompetensbaserad rekrytering för att skapa en inkluderande och rättvis process. Det innebär att vi bedömer kandidater utifrån deras kompetenser, erfarenheter och förmågor på ett jämställt samt jämlikt sätt. Vårt mål är en objektiv rekrytering där alla har samma möjligheter att visa vad de kan bidra med.
I den här rekryteringen har vi redan gjort våra val av annonskanaler och samarbetspartners. Vi undanber oss vänligt men bestämt all form av hjälp med rekryteringen från utomstående aktörer.
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-21
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2025/160". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Söderhamns kommun
(org.nr 212000-2353) Arbetsplats
Söderhamns kommun, Sektor Välfärd, Hedbacka Kontakt
Ulrika Erling 0270-75422
9456908