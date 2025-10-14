Undersköterskor till Garnisonens vårdboende
Vill du förbättra vardagen, framtiden och livskvaliteten för Linköpingsborna? Hos oss kan du kombinera viktiga uppdrag med en meningsfull vardag. Välkommen till oss! Publiceringsdatum2025-10-14Arbetsuppgifter
Från och med 1 mars 2026 tar Linköpings kommun, Vård -och omsorgsförvaltningen över driften av Garnisonens vårdboende.
Vi söker dig som brinner för att ge personcentrerad vård och som vill bidra till en meningsfull vardag för våra hyresgäster. Om du har erfarenhet av demensvård och eller korttidsvård och drivs av att se varje individs unika behov, kan du vara rätt person för oss. Ditt arbete är en viktig pusselbit i att skapa en meningsfull tillvaro med fokus på hälsa och välmående. Genom att arbeta med IBIC (Individens Behov i Centrum), ett salutogent förhållningssätt och nationella värderingar, lyfter du fram och stärker individens egna förmågor.
Som undersköterska hos oss har du en varierande roll där du ansvarar för både omvårdnads- och sociala uppgifter. Du hjälper till med allt från förflyttningar och personlig hygien till hushållssysslor och medicinska insatser. Som kontaktperson planerar du dagarna för flera hyresgäster utifrån deras specifika behov och önskemål. Du har en nära kontakt med anhöriga, deltar i välkomstsamtal och arbetar med att upprätta och revidera genomförandeplaner. Du samarbetar även med andra aktörer för att säkerställa den bästa möjliga omsorgen.
En stor del av ditt arbete är att planera och genomföra aktiviteter som främjar välbefinnande. Vi tror att kreativitet och engagemang gör varje dag speciell för våra hyresgäster, och bara fantasin sätter gränserna! Vi välkomnar dina egna idéer och initiativ som kan berika våra hyresgästers liv. Din insats är ovärderlig för att skapa en trygg och stimulerande miljö varje dag.
Din arbetsplats
Välkommen till Garnisonens vårdboende, ett boende med inriktning på korttids- och demensvård! Här har vi nära till både stadskärnan och vacker natur. Det finns goda bussförbindelser, vilket gör det enkelt att ta sig hit. Boendet består av 40 lägenheter, uppdelade på fyra avdelningar: tre för korttidsvård och en för demensvård. Av dessa är 30 platser avsedda för korttidsboende och 10 för personer med demenssjukdom.
Korttidsvården tar emot personer med varierande medicinska behov och diagnoser. Vårdtiden kan variera och arbetet kan ibland vara intensivt, med pressade situationer där snabba insatser krävs. Demensvården är en permanent boendeform för personer med demenssjukdomar. Här ger vi långsiktigt stöd och omsorg anpassat efter varje individs behov.
Vid övertagandet den 1 mars kommer vi att arbeta tillsammans för att bygga upp nya rutiner och strukturer. Det innebär att du behöver vara flexibel och ha ett öppet mindset. Vi strävar efter att du i framtiden ska kunna arbeta på olika avdelningar och samarbeta över gränserna, vilket skapar en dynamisk och varierad arbetsmiljö. Som medarbetare på Garnisonen kommer du att ha kontaktmannaskap och agera som ombud inom områden som hygien, hjälpmedel och kost. Vi arbetar med genomförandeplaner och dokumentation i Epsilon/Wellfare, ett planeringsverktyg som hjälper oss att strukturera dagen. Du kommer aktivt att delta i arbetet med att forma vår nya struktur.
Arbetstiderna varierar mellan dag, kväll och varannan helg. Morgonpass: startar 06:45, 07:00 eller 07:30. Kvällspass: startar 13:00 eller 16:00, med slut senast 21:15. Nattpass: 21:00 till 07:00, med en medarbetare på varje avdelning. Vi arbetar för att ta bort delade turer och ser över schemat. Det kan komma att bli helgkvällar för nattmedarbetare för att underlätta schemaläggningen.
Vi sätter stor vikt vid en god arbetsmiljö. Tillsammans kommer vi att utforma tydliga spelregler. Vi har regelbundna möten som APT och arbetsmiljögrupp, samt ett separat samverkansråd för enbart medarbetare där ni kan lyfta viktiga frågor. Det finns en nära samverkan mellan ledning och medarbetare, med fokus på att alltid ge den bästa möjliga omsorgen. Vi uppmuntrar dig att utvecklas och ta på dig ansvarsroller.
I vårt team ingår två chefer, samordnare, sjuksköterskor, undersköterskor och rehabiliteringspersonal.
Du som söker
Vi söker dig som är utbildad undersköterska med erfarenhet av vård och omsorg. I din roll har du nära kontakt med våra boende och deras anhöriga, så det är viktigt att du trivs med att bygga goda relationer. Vi värdesätter din kompetens och ser gärna att du har kunskap om korttidsvård eller demenssjukdomar. Det är också ett stort plus om du har erfarenhet av IBIC, salutogent förhållningssätt, lågaffektivt bemötande, Socialstyrelsens nationella värdegrund och BPSD administratör.
Du behöver ha goda kunskaper i svenska och vara van vid att arbeta med digitala verktyg för dokumentation och journalföring, till exempel epsilon, wellfare eller Treserva.
Som person är du självgående, ansvarsfull och lyhörd. Du skapar enkelt goda relationer och kommunicerar tydligt med boende, anhöriga och kollegor. Din empatiska förmåga och vilja att samarbeta är avgörande för att skapa en trygg och trivsam miljö. Välkommen att bli en del av vårt team!
Övrig information
När du söker en tjänst i Linköpings kommun registrerar du din ansökan genom inloggning via e-legitimation (såsom BankID eller FrejaID) istället för e-postadress. Saknar du e-legitimation? Vänligen kontakta ansvarig HR-konsult eller chef, så hjälper de dig att registrera din ansökan.
Tillträde: 260301
Anställningsform: Tillsvidareanställning
Sysselsättningsgrad: 75-100 % enligt önskemål
Antal lediga befattningar: 8
Ref. nr: 16016
I denna ansökan bifogar du inget personligt brev.
Ditt engagemang gör oss bättre
Inom Linköpings kommun finns många möjligheter, massor av kunskap och olika ansvarsområden. Vi jobbar tillsammans där din ansvarskänsla är en värdefull drivkraft. Med ditt engagemang är du med och bidrar till att göra Linköping ännu bättre. Ersättning
Verksamhetschef
Tina Jansson Carinci tina.janssoncarinci@linkoping.se 013-208497 Jobbnummer
9556241