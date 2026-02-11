Undersköterskor till central hemtjänstgrupp
2026-02-11
Nu söker vi på hemtjänstgruppen Staden nedre efter kompetenta kollegor i form av undersköterskor för att komplettera vår grupp. Här hamnar du i en härlig arbetsgrupp där vi hjälps åt för att lösa dagens uppgifter tillsammans. Vi håller till i den stora tegelbyggnaden intill Österängsparken i centrala Östersund, en lokal vi delar med hemtjänstgrupperna Marielund, Erikslund, Staden övre och hemtjänst natt. Även legitimerad hemsjukvårdspersonal har sina kontor i samma byggnad. Denna närhet till andra hemtjänstgrupper och legitimerad personal möjliggör goda förutsättningar för samarbete och kollegialt stöd.
På Staden nedre arbetar i dagsläget 24 undersköterskor/vårdbiträden, två samordnare och enhetschef. Vi använder idag ett flexibelt behovsschema där du har möjlighet att påverka hur du arbetar. Schemaperioden är 5 veckor. Tjänsgöringsgraden är 75-100% och arbetstiden är förlagd både dag, kväll och helg.
Ditt nya jobb
Som undersköterska i hemtjänsten arbetar du med personlig omvårdnad och service i medborgares hem. Du arbetar för att främja fysisk, psykisk och social hälsa hos de medborgare du hjälper. Ditt uppdrag är att stötta medborgaren och underlätta vardagen i det dagliga livet. Du ger personlig omvårdnad utifrån individuella behov och utför delegerade hälso- och sjukvårdsinsatser, såsom specifik omvårdnad och rehabilitering.
I arbetet förflyttar du dig mellan medborgarna på cykel eller med kommunens bilar och behöver därför kunna framföra båda dessa fordon. Du arbetar närmast andra undersköterskor och vårdbiträden, men även med kommunens legitimerade personal så som arbetsterapeut, fysioterapeut och distriktsköterska. En annan viktig arbetsuppgift är att regelbundet dokumentera i våra verksamhetssystem.
Vanliga arbetsuppgifter
• Hjälpa medborgare med personlig hygien och basal omvårdnad
• Vara fast omsorgskontakt för vissa medborgare
• Stötta vid förflyttningar
• Utförande av delegerade insatser från legitimerad personal
• Tillredning av lättare måltider
• Omvårdnadsdokumentation
• Svara på larm från medborgare
• Hjälpa kollegor i arbetet
Din kompetens
Krav
• Undersköterskeutbildning
• Goda kunskaper i det svenska språket, i både tal och skrift
• God datorvana
• B-körkort
• Kunna cykla
Meriterande
• Erfarenhet av arbete inom hemtjänst
• Erfarenhet av delegerade omvårdnadsinsatser
Vi söker dig
I rollen som undersköterska är du självgående och initiativtagande, med god förmåga att se till helheten och förstå din roll i verksamheten. Som person är du lugn, uppmärksam och tillmötesgående med en vilja att hjälpa andra och komma med lösningar. Rollen ställer krav på en flexibilitet då arbetsuppgifterna ibland snabbt kan ändras efter våra medborgares olika behov. Du är lugn och stabil i stressiga situationer och har en god förmåga att prioritera och fokusera på det som är viktigast. Din empatiska förmåga är stor och du har även lätt för att samarbeta och kommunicera med andra.
Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.
Välkommen med din ansökan!
Så går rekryteringen till
Intervjuer kan ske löpande. Vi vill att du bifogar CV och personligt brev i din ansökan. Betyg/intyg behöver inte skickas med. Det ber vi dig komplettera med om det blir aktuellt med en intervju.
Östersunds kommun har före annonsering övervägt val av annonseringskanaler och undanber sig därför samtal från rekryteringsfirmor och annonsförsäljare.
Vad erbjuder vi?
Östersunds kommun erbjuder dig förmåner så som betald semester från första anställningsåret, semesterväxling, friskvårdsbidrag eller friskvårdstimme. Via vår förmånsportal får du ta del av oberoende pensionsrådgivning och en mängd rabatter och erbjudanden. Du kan dessutom få snabbt och professionellt stöd från olika specialister, som till exempel psykologer, jurister och ekonomer, genom tjänsten Personalstöd. Du kan läsa mer om våra förmåner på vår hemsida: https://www.ostersund.se/naringsliv-och-arbete/jobba-hos-oss/sa-har-jobbar-vi/lon-och-formaner.html
Om Vård- och omsorgsförvaltningen
Att jobba med hjärtat hos oss på Vård- och omsorgsförvaltningen innebär att du bidrar till att skapa enklare, rikare och tryggare liv för invånarna i Östersund. Vi arbetar med människor i alla åldrar och strävar efter att alltid göra skillnad i vardagen. Det är viktigt. På riktigt. Ersättning
Ersättning

Fast lön
