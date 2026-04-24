Undersköterskor till Attendo Stationsgatan
2026-04-24
Välkommen till en värderingsstyrd organisation
Här hos oss på Attendo Stationsgatan i Ytterby har vi 54 kunder som bor, fördelat på 3 våningsplan. " våningplan för personer med demenssjukdom samt en våning för personer med somatiska besvär. Boendet ligger i härliga Ytterby med närhet till både en stor mataffär och bra kollektiv trafik in till centrala Göteborg. Vårt koncept är sport och spa, så vi arbetar mycket med aktivering av våra kunder. Låter detta som en arbetsplats du hade kunnat tänka dig att arbeta på? Vad väntar du på, in och ansök.
Beskrivning av tjänsten
Vi söker nu 4-5 nya härliga kollegor till vårt team!
Tillsvidaretjänst 70-90 %
Arbetstider under dag/kväll/helg
Tillträdesdatum är den omgående eller enligt överenskommelse
Stämmer denna beskrivning in på dig? Sök redan idag!
Du vill arbeta på en arbetsplats där du tillsammans med ditt team kan göra skillnad och ert engagemang uppskattas. Du trivs med att skapa goda relationer med kunder och vill skapa värde för dem och deras anhöriga. Du skulle beskriva dig själv som en serviceinriktad och ansvarsfull person som brinner för att ge våra kunder en god omvårdnad och guldkant i vardagen.
Vad kan vi erbjuda dig?
Attendo är en trygg arbetsgivare som kan erbjuda dig som vill goda möjligheter att ta mer ansvar eller att gå vidare till nya roller. Vi erbjuder dig som medarbetare utbildningsmöjligheter, kollektivavtal, friskvård samt flera andra förmåner och personalrabatter via vår förmånsportal AttendoPlus i samarbete med Benifex.
Om rekryteringsprocessen
Före eventuell anställning ska utdrag ur belastningsregistret tillsammans med giltig fotolegitimation visas upp. Om du blir kallad till en intervju behöver du kunna styrka att du har rätt att arbeta i Sverige, genom att uppvisa att du har medborgarskap inom EU/EES eller ett giltigt arbetstillstånd.
Tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag så vänta inte med din ansökan!
Om Attendo
Attendo är ett av Nordens största omsorgsföretag och startades 1985. Vi är verksamma inom äldreboende och hemtjänst.
Våra värderingar omtanke, engagemang och kompetens vägleder oss dagligen i vårt arbete för att alla ska uppleva trivsel, delaktighet, gemenskap och arbetsglädje.
Välkommen med din ansökan - Tillsammans för framtidens omsorg!
Vid frågor om tjänsten är du välkommen att kontakta: Nathalie Dahlin, nathalie.dahlin@attendo.se
0709600359 Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-10-21
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Attendo Sverige AB
Attendo Sverige AB
Attendo Stationsgatan
442 50 YTTERBY
