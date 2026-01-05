Undersköterskor sökes till vård och omsorgsboende
2026-01-05
Kungälvs kommun söker dig som vill göra skillnad! Vi behöver professionell och motiverad personal för att leverera välfärdstjänster med hög kvalitet. Här går engagemang och professionell service hand i hand samtidigt som du är med och påverkar människors vardag och samhället i stort. En bra arbetsplatskultur och stöd för din personliga utveckling är viktigt för oss. Din insats räknas!
Vill du göra skillnad - varje dag?
Välkommen till Kungälvs kommuns vård- och omsorgsboenden! Här jobbar vi tillsammans med hjärta och engagemang för att skapa trygghet och glädje för våra äldre.
Hos oss får du ett jobb som är meningsfullt, utvecklande och fullt av värme.
Just nu söker vi personal för tillsvidareanställning med arbete på dag/kväll till flera av våra fantastiska vård- och omsorgsboenden i Kungälv. Är du en person som möter människor med omtanke vill arbeta i ett team? Då är du precis den vi letar efter!Dina arbetsuppgifter
Du blir en viktig del av våra hyresgästers vardag:
Ge trygg och god omsorg utifrån varje individs behov.
Stötta i det dagliga livet - från måltider till sociala aktiviteter .
Hjälp till med personlig omvårdnad och delegerade hälso- och sjukvårdsinsatser.
Bidra med idéer och engagemang för att utveckla verksamheten.
Vi jobbar i team, med kontaktpersonskap och ombudsuppdrag - här får du chansen att växa och påverka!
Du kommer att arbeta dag, kväll samt helger (2 helger på en 4-veckors period).
Kungälvs kommun förespråkar heltidstjänster. Du kan påverka dina arbetstider inom ramen för verksamhetens behov.Kvalifikationer
Nu söker vi dig som:
Är utbildad undersköterska och kan uppvisa skyddad yrkestitel från socialstyrelsen.
Har goda kunskaper i svenska både muntligt och i skrift Grundläggande datakunskaper.
Vi ser också att du är: - En god lagspelare med samarbetsförmåga.
- Arbetar kvalitetsmedvetet.
- Skapar förtroendefulla relationer.
- Är empatisk, flexibel, självgående och ansvarsfull.
- Säkerställer god omsorg.
Meriterande är:
- Tidigare erfarenhet inom vård och omsorg.
- Erfarenhet av social dokumentation.
Vi lägger stor vikt vid personliga egenskaper och bemötande.
Vi erbjuder dig:
- Heltidstjänst.
- Möjlighet till deltidsarbete.
- 37 timmars arbetsvecka som heltid.
- Goda möjligheter till vidareutbildning och karriärutveckling.
- Välfärdsteknik.
- Sunt arbetsliv.
- Friskvårdsbidrag.
- Personal- och krisstöd.
- Gratis kaffe och te.
- Ersättning för nikotinhjälpmedel.
Om du tidigare har varit anställd inom Kungälvs kommun kommer vi att kontakta dåvarande chef för att ta interna referenser som en del av vår rekryteringsprocess.
Urval och intervjuer sker löpande, så vänta inte med din ansökan!
Vill du bli en del av vårt fantastiska team? Sök idag och gör skillnad för någon - varje dag!Övrig information
- Ansökan tas endast emot digitalt via kungalv.varbi.com
- Betyg/intyg lämnas på begäran eller vid en eventuell intervju.
- Tillsättning sker under förutsättning att tjänsten ej behöver tas i anspråk av befintlig personal på grund av övertalighet eller annan orsak.
- Urvalsprocessen sker löpande under ansökningstiden.
- Vi använder oss av digitala verktyg och i arbetet kan du komma att behöva använda dig av e-legitimation.
- Innan eventuell anställning kräver vi att giltigt identitetskort där medborgarskap framgår samt giltigt arbetstillstånd uppvisas.
- Provanställning kan komma tillämpas enligt kollektivavtal.
- Inom de verksamheter där arbete med barn förekommer kräver arbetsgivaren in utdrag ur belastningsregistret innan tillsättning av tjänsten.
- Har du skyddade personuppgifter ska du INTE söka via systemet utan kontakta rekryteringsansvarig för hantering av din ansökan.
- Vi undanber oss vänligt men bestämt all direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare jobbannonser.
- Kungälvs kommun har upphandlade avtal.
- Testning kan förekomma i rekryteringsprocessen. Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-26 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2025/659". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Kungälvs kommun
(org.nr 212000-1371) Arbetsplats
Kungälvs kommun, Trygghet och Stöd Kontakt
Cassandra Möller 0303238000 Jobbnummer
9669511