Undersköterskor sökes till Specialisthemvården
2025-11-07
Publiceringsdatum2025-11-07Beskrivning
Vi söker nu dig som vill jobba som undersköterska hos oss.
Välkommen till ett meningsfullt arbete där du kan göra skillnad!
Vi riktar oss till dig som vill utvecklas tillsammans med dina kollegor. Vi strävar efter att hela tiden utveckla ett tryggt och bra bemötande gentemot våra kunder. Vi jobbar mycket med att komma fram till en bra personalkontinuitet och personkännedom gentemot våra kunder, samt lägger stor vikt vid dokumentation och uppföljning kring den enskilde individen.
Specialistgruppen inriktar sig mot följande områden inom hemvård:
- Demens
- Missbruk
- Socialpsykiatri
- BoendestödDina arbetsuppgifter
Arbetet innefattar vård och omsorg om den enskilde i det egna hemmet. Genom ditt arbete gör du skillnad i våra kunders vardag genom att ge det stöd de behöver i sitt hem. Arbetet är omväxlande och varierande samt ställer höga krav på flexibilitet.
I rollen ingår att ge läkemedel vilket innebär att du behöver ta emot delegering från legitimerad personal. Arbetet utgår från beslut och genomförandeplaner och omfattar, förutom vård- och omsorgsuppgifter, även dokumentation om kunderna för att säkerställa god kvalité och säker vård.Kvalifikationer
I den här rekryteringsprocessen söker vi dig som är utbildad undersköterska samt innehar B-körkort för manuellt växlad bil. Tidigare erfarenhet och kunskap inom ovan beskrivna arbetsområden är meriterande.
Som person är du öppen, utåtriktad och positiv. Flexibilitet, ett tryggt och gott bemötande ut mot kund och intresse för att arbeta med människor är ett måste. Du arbetar nära dina kollegor och andra yrkesgrupper, exempelvis sjuksköterskor och rehabiliteringsassistenter, vilket ställer höga krav på god samarbetsförmåga.
Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet. Viss utbildning/fortbildning inom specialistområdena kommer att ske främst internt. Anställningsvillkor
Arbetstiden är förlagd till dagtid, kväll och helg enligt schema. I denna rekryteringsprocess arbetar vi med löpande urval och intervjuer.
Varmt välkommen med din ansökan!
I Filipstad möter du en lugn miljö och en vacker natur. Vi erbjuder ett aktivt föreningsliv och möjlighet till många fritidsaktiviteter såväl kulturella som sportaktiviteter. Filipstads kommun är en stor arbetsgivare med ca 1 100 tillsvidareanställda. Här satsar vi på våra medarbetare, till exempel genom att erbjuda ett brett utbud av kostnadsfri träning och friskvårdsaktiviteter, läs mer om detta på www.filipstad.se/friskvard
Leva i Filipstad är lätt! Läs mer om hur du kan få ut mer av livet genom att arbeta och bo i Filipstad på https://movetofilipstad.se/Vi
har även goda pendlingsmöjligheter med buss (Exempelvis Filipstad - Karlstad).
För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen och förenkla kommunikationen med våra sökande ber vi dig skicka in din ansökan digitalt och inte via e-post eller pappersformat. Vi undanber oss alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons. Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-12-08 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2025/139". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Filipstads kommun
(org.nr 212000-1876) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Socialförvaltningen , Vård och omsorg, Specialisthemvård Kontakt
Nathalie Lindqvist 0702522181 Jobbnummer
9593699