Undersköterskor sökes till Solliden - vikariat
Lindesbergs kommun, Socialförvaltningen / Undersköterskejobb / Lindesberg Visa alla undersköterskejobb i Lindesberg
2025-11-04
, Nora
, Örebro
, Ljusnarsberg
, Skinnskatteberg
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Lindesbergs kommun, Socialförvaltningen i Lindesberg
Är du en engagerad undersköterska som brinner för att hjälpa andra människor?
På Solliden i Frövi söker vi nu två undersköterskor på vikariat. Här bor cirka 30 personer. Några av våra uppskattade medarbetare går på ledighet, vilket ger dig chansen att bli en del av vårt team.
Solliden är ett mindre och familjärt särskilt boende där vi tillsammans arbetar för trygghet, delaktighet och en meningsfull vardag för de enskilda.
Jobbet passar dig som tycker om att arbeta med människor och vill göra skillnad i vardagen för våra enskilda.
Varmt välkommen med din ansökan till Lindesbergs kommun!Publiceringsdatum2025-11-04Arbetsuppgifter
Arbetet innebär att utföra sedvanliga omvårdnadsuppgifter utifrån genomförandeplaner, hälso- och sjukvårdsuppgifter efter delegering samt dokumentation enligt gällande rutiner och lagstiftning. Du stödjer och motiverar de enskilda till delaktighet och självständighet samt deltar i sociala och fysiska aktiviteter tillsammans med dem.
Du kommer att arbeta som resurs i hela huset, vilket innebär att du stödjer flera avdelningar efter behov.
Vi erbjuder dig introduktion tillsammans med erfarna kollegor för att du ska känna dig trygg i rollen. Hos oss finns alltid nära stöd och samarbete med kollegor, sjuksköterskor, arbetsterapeuter och enhetschef.
Arbetstiden är förlagd till dag- och kvällstid samt helger.Kvalifikationer
Vi söker dig som:
• är utbildad undersköterska och är intresserad av att arbeta med människor.
• har erfarenhet inom vård och omsorg eller socialt arbete (meriterande)
• du ska behärska det svenska språket på ett sätt så att du kan kommunicera med de enskilda, anhöriga och övrig personal samt kunna dokumentera det som verksamheten kräver.
• är flexibel och har lätt för att samarbeta med andra. Du har ett gott bemötande och är inte rädd för att ta egna initiativ.
• är engagerad, empatisk och trygg i dig själv med stor förmåga att läsa av vad som krävs i olika situationer.
• är serviceinriktad och gilla att skapa ordning och reda.
ÖVRIGT
Fackliga företrädare nås via kommunens växel, tfn 0581-810 00. Vi tar endast emot ansökningar via Offentliga jobb. Vi undanber oss kontakt med annonsörer och bemannings-/rekryteringsföretag.
Lindesberg kännetecknas av en positiv och stark framtidstro. Vi investerar för framtiden och vill växa. Vi söker engagerade medarbetare som vill vara med och utveckla Lindesberg. Samverkan är ett honnörsord och vi vill stärka det i varje del av vår organisation. Idag arbetar ca 2 100 medarbetare med olika uppdrag för att ge invånarna god service med hög kvalitet. Välkommen att utvecklas vidare med oss! Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-18 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "SN:A 2025/73". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Lindesbergs kommun
(org.nr 212000-2015) Arbetsplats
Lindesbergs kommun, Socialförvaltningen Kontakt
Rekryterare
Kani Diary Ali kani.diary-ali@lindesberg.se Jobbnummer
9588937