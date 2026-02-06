Undersköterskor sökes till hemtjänsten på Södermalm.
2026-02-06
Välkommen till oss
Södermalms stadsdelsförvaltning är en av Stockholms 11 stadsdelsförvaltningar och omfattar stadsdelarna Södermalm, Reimersholme, Långholmen, Gamla Stan, Riddarholmen och Hammarby Sjöstad.
Södertjänst är den kommunala hemtjänstutföraren på Södermalm. Vi har nu behov av nya tillsvidareanställda undersköterskor dag och kväll då vår verksamhet fått ett ökat brukarunderlag. Södertjänst erbjuder ett varierat arbete i en trivsam och välorganiserad arbetsmiljö på ett vackert Södermalm. Vi hjälper cirka 620 brukare med utgångspunkt från våra lokaler på Folkskolegatan och Bondegatan. Våra hjälptagare är framförallt äldre personer men även personer under 65 år med sjukdom eller funktionshinder. Södertjänst ska utföra biståndsbedömda insatser med god kvalitet.
Din roll
Du ska ge god omvårdnad och social omsorg till hjälptagaren utifrån biståndsbeslut från Beställarenheten. Hjälptagarens delaktighet och självbestämmande är i fokus för att skapa trygghet och möjliggöra kvarboende. Du som är anställd på Södertjänst ska arbeta för att se individen och vara ett stöd i det dagliga livet för att främja den funktionella förmågan hos den enskilde. Vara behjälplig med sociala kontakter, ha kontakt med anhöriga och skriva social dokumentation ingår även det i ditt uppdrag som medarbetare på Södertjänst.
Du kommer att vara placerad på Södertjänsts lokal på Bondegatan.
Din kompetens och erfarenhet
Vi söker dig som:
är utbildad undersköterska med skyddad yrkestitel
behärskar det svenska språket i tal och skrift
har erfarenhet av omvårdnadsarbete och kunskap och vana av dokumentation
Du ska ha ett genuint intresse för att hjälpa andra människor. Att du är serviceinriktad, har bra samarbetsförmåga, är självgående, flexibel och har förmågan att periodvis hantera stress ser vi som nödvändigt för att du ska kunna arbeta hos oss på Södertjänst. Du måste kunna värdesätta olikheter och förstå att olika bakgrund, kultur och grupptillhörighet kan påverka dig själv och andra på olika sätt. Vi vill gärna att du delar med dig av egna kunskaper och erfarenheter samt är öppen för att lära av andra. Att du har en positiv attityd och är lojal mot hjälptagare, kollegor och arbetsgivaren är viktigt för oss på Södertjänst.
Vi kommer att lägga stor vikt vid dina personliga egenskaper.
För att få arbeta med äldre och personer med funktionsnedsättning i deras hem, hos Stockholms stad, måste du visa ett utdrag från belastningsregistret. Utdraget ska inte vara äldre än 6 månader från utfärdande datum. Du beställer ett utdrag från Polismyndighetens hemsida: Utdrag för att kontrollera egna uppgifter i belastningsregistret
Stockholms stad arbetar med kompetensbaserad rekrytering som syftar till att se till varje persons kompetens och därmed motverka diskriminering.
Välkommen till Södermalms stadsdelsförvaltning!
Södermalm är en kulturell och levande stadsdel i innerstaden med engagerade invånare och ett stort hjärta. Hos oss kan du verkligen göra skillnad. Tillsammans med våra Södermalmsbor utvecklar vi en ännu bättre stadsdel att leva, verka och bo i.
Som medarbetare hos oss har du en trygg anställning med schyssta villkor, där vi tror att mångfald och jämn könsfördelning bidrar till att stärka vår verksamhet. Vi gillar att tänka nytt - vi hoppas att du som söker vill utveckla Södermalm tillsammans med oss!
