TikTok-kreatör och projektledare
Framtidsutveckling Norden AB / Marknadsföringsjobb / Göteborg Visa alla marknadsföringsjobb i Göteborg
2026-06-11
, Mölndal
, Partille
, Kungälv
, Lerum
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Framtidsutveckling Norden AB i Göteborg
Är du redo att ta TikTok till nästa nivå?
Observera att arbetsprov krävs tillsammans med inskickad ansökan (se instruktioner längre ned).
Vi på Framtidsutveckling behöver stärka upp vårt marknadsteam med en TikTok-koordinator - en riktig superkraft som lever och andas kortvideo. Rollen är en av de mest kreativa och omväxlande tjänsterna just nu. Du får äga innehållet i våra kanaler, skapa viralt innehåll och driva projekt från ax till limpa.
Tjänsten:
På Framtidsutveckling jobbar vi varje dag med att hjälpa framtida studenter och yrkesverksamma att hitta rätt utbildning bland våra 5 plattformar och 13 SoMe-kanaler. För att nå ut behöver vi vara där målgrupperna faktiskt befinner sig och just nu är det TikTok. Du vet aldrig vad ditt nästa uppdrag blir då vi listar över 1 600 skolor och nästan 28 000 kurser och utbildningar.
Som TikTok-koordinator på Framtidsutveckling innebär det att du brinner för att skapa innehåll som verkligen engagerar, du har fingertoppskänsla för trender och TikToks algoritmer, och du älskar att vara både kreativ och strukturerad. Du är en doer som kan gå från idé till färdig video på rekordtid - ibland framför kameran, ibland bakom, och ibland på plats hos kunder och samarbetspartners.Publiceringsdatum2026-06-11Arbetsuppgifter
Planering, produktion och uppföljning av innehåll i våra TikTok-kanaler
Ta fram ett strategiskt årshjul baserat på säsong och viktiga datum, samt säkerställa kontinuerlig publicering
Filma och klippa material
Analysera data, skapa rapporter och optimera för bättre resultat
Projektledning av kundbeställningar, från idé och koncept till färdig video.
Hantera gästspel och bokningar, leda intervjuer och medverka både framför och bakom kameran.
Vårda och utveckla vår kreatörpool, samt koordinera uppgifter till våra kreatörer.
Vem söker vi?
Du lever och andas TikTok. Du har djup kunskap om plattformen, trendspaning och hur algoritmen fungerar. Du är bra på att sätta dig in i olika varumärken, målgrupper och utbildningsområden och kan snabbt omvandla det till engagerande innehåll. Dessutom är du organiserad, initiativtagande och har ett öga för vad som funkar.
Meriterande:
Tidigare erfarenhet av TikTok-produktion (både organiskt och annonser)
Stark vana av att filma och redigera (CapCut, Premiere eller liknande)
Erfarenhet av projektledning och kundkontakt
Utbildning inom marknadsföring, kommunikation eller film
Högt i tak och oändliga karriärmöjligheter
Vi tror på att testa nya idéer och låta duktiga personer växa. Framtidsutveckling är en del av AcadeMedia, ett börsnoterat bolag, vilket ger dig stora möjligheter att utvecklas både nationellt och internationellt. Inledningsvis börjar du på en 50%-tjänst. Vårt gemensamma mål är att så snart som möjligt omvandla det till en heltidstjänst i takt med att antalet kundbokningar växer.
Ändå inte övertygad?
Vi är ett snabbt växande bolag med en räckvidd i sociala medier på över 15 miljoner konton.
Du jobbar tillsammans med ett härligt, ungt team med senior kompetens i centrala Göteborg.
Friskvård, rabatter, gratis utbildningar och Academedias förmånswebb
Kollektivavtal (Utbildningsavtalet)
4,5% av din lön avsätts till pension varje månad
Om anställningen
Omfattning: Deltid
Varaktighet: Tillsvidare
Anställningsform: Tillsvidare- eller tidsbegränsad anställning
Lönetyp: Fast
Plats: Centrala Göteborg (nära Kungsportsplatsen)
Övertyga oss!
Skicka in din ansökan + arbetsprov redan idag. Vi rekryterar löpande.
Bifoga:
CV + personligt brev
1 video där du pratar om en skola, utbildning eller utbildningsform (i ett format som passar TikTok) (max 30 sekunder).
1 video där du eller någon annan lyfter ett yrke i "en dag på jobbet" (i ett format som passar TikTok) (max 60 sekunder).
OBS! Om du inte kan bifoga filerna i din ansökan, dela en länk till en Canvapresentation som du delar öppet med alla som har åtkomst till länken.
Vid frågor, kontakta rekryteringsansvarig Robin Vipp / CMO / robin.vipp@framtidsutveckling.se
. Vi tar endast emot ansökningar via ansökningsportalen. Dina personuppgifter inkl. videomaterial kommer inte att delas utanför rekryteringsgruppen.
Vi ser fram emot att höra från dig och att se vad du kan skapa på TikTok! 🚀 Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-16 Klicka på denna länk för att göra din ansökan
Vi tar endast emot ansökningar via AcadeMedias ansökningssida via knappen "ansök här". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Framtidsutveckling Norden AB
(org.nr 556873-3470), https://www.framtidsutveckling.se/
Östra larmgatan 13 (visa karta
)
411 07 GÖTEBORG Kontakt
CMO
Robin Vipp robin.vipp@framtidsutveckling.se Jobbnummer
9959132