Lärare till Glanshammars skola
Örebro kommun / Grundskollärarjobb / Örebro Visa alla grundskollärarjobb i Örebro
2026-06-11
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Är du en engagerad och flexibel lärare som vill göra skillnad i elevernas vardag? Då vill vi gärna välkomna dig till oss på Glanshammars skola!Publiceringsdatum2026-06-11Om tjänsten
I rollen som lärare på Glanshammars skola får du ett varierande och utvecklande uppdrag där du, utöver din undervisning, stöttar verksamheten där behov uppstår och undervisar i de klasser som behovet finns. Arbetet innebär att du möter elever i olika årskurser och ämnen. Du har ett fast schema med undervisning i SO för årskurs 4 och ansvarar för planering och genomförande. I tjänsten ingår även arbete i fritidshemmet där du tillsammans med engagerade kollegor deltar i den dagliga verksamheten och bidrar till att skapa en trygg, lärorik och meningsfull dag för eleverna.
Exempel på arbetsuppgifter:
skapa en god miljö för lärande
anpassa undervisningen efter elevernas behov och förutsättningar
använda metoder och arbetssätt som leder till ökad måluppfyllelse
stödja elevers sociala utveckling och fostran
samarbeta med kollegor och bidra till ett gott arbetsklimat
Om arbetsplatsen
Glanshammars skola är en av Örebro Kommuns landsbygdsskolor med ca. 340 elever fördelat över förskoleklass till årskurs 6. Här jobbar ca 40 personal. Skolan ligger i idylliska omgivningar i Glanshammar med nära till skog och mark ca 1,5 mil öster om Örebro, med länsbuss tar det ca 25 min till skolan. Det finns även möjlighet att cykla till orten på säkra cykelbanor.
Läs mer om hur det är att jobba som grundskollärare i Örebro kommun på http://www.orebro.se/jobb/grundskollarare!
Inom Förskole- och grundskoleförvaltningen arbetar cirka 4530 medarbetare. Vi möter de unga örebroarna från första dagen i förskolan till sista dagen i grundskolan.
Vi ansvarar tillsammans för att bidra till att skapa likvärdiga förutsättningar för de unga örebroarna och lägger grunden till ett lärande som sträcker sig genom hela livet. Med tillit och mod bygger vi våra förskolor och skolor tillsammans. Vi tar oss an framtidens utmaningar, för varje barns bästa. Kvalifikationer
Som lärare har du god samarbetsförmåga och lätt för att skapa relationer. Du bemöter elever, vårdnadshavare och kollegor på ett professionellt, tryggt och respektfullt sätt. Du uttrycker dig väl på svenska i både tal och skrift och kan anpassa din kommunikation efter mottagare. Du har även förmåga att dokumentera enligt verksamhetens krav i de system som används.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.Kvalifikationer
lärarlegitimation med behörighet att undervisa i SO, alternativt behörighetsgivande examen som berättigar till lärarlegitimation
Meriterande:
erfarenhet av arbete på skola
kunskap om vägledande samspel (ICDP)
kunskap om inkluderande beteendestöd i skolan (IBIS)Tjänstens omfattning och tillträde
Anställningsform: särskild visstidsanställning, semestertjänst
Sysselsättningsgrad: 100%
Tillträde: 17 augusti - tom 22 december 2026
Antal tjänster: 1
Övrig information
Lärarlegitimation med angiven behörighet ska bifogas i ansökan, alternativt behörighetsgivande examensbevis som berättigar till legitimation.
Om du erbjuds anställning inom barnomsorg, förskola eller skola är du skyldig att visa upp ett utdrag ur belastningsregistret.
Intervjuer kan komma att ske digitalt. På http://www.orebro.se/jobb/digitalaintervjuer
kan du läsa mer om våra digitala intervjuer och hur du kan förbereda dig.
Tjänsten tillsätts om erforderliga beslut fattas.Så ansöker du
Sista ansökningsdag är 21 juni. Urval och intervjuer sker löpande så skicka in din ansökan redan idag!
Välkommen med din ansökan!
Skyddade personuppgifter? Läs mer om hur du ansöker på https://www.orebro.se/jobb/skyddadepersonuppgifter Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-21 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Gn 967/2026". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Örebro Kommun
(org.nr 212000-1967), https://www.orebro.se/
Box 30062 (visa karta
)
701 35 ÖREBRO Arbetsplats
Örebro kommun Kontakt
Facklig expedition
Sveriges Lärare +4619215120 Jobbnummer
9959120