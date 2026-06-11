SafeTeam söker Konstruktör inom säkerhetslösningar
2Complete AB / Elektronikjobb / Nacka Visa alla elektronikjobb i Nacka
2026-06-11
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eller i hela Sverige Visa alla jobb hos 2Complete AB i Nacka
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eller i hela Sverige Publiceringsdatum2026-06-11Om företaget
SafeTeam är ett etablerat säkerhetsföretag med över 50 års erfarenhet av att skapa trygga miljöer för företag, fastigheter och offentlig sektor. De arbetar med allt från lås, passersystem och larm till kameraövervakning och dörrautomatik – och levererar helhetslösningar från projektering till installation och service.
Med kontor på flera orter i Sverige och en rikstäckande serviceorganisation är SafeTeam en långsiktig partner till kunder inom bland annat retail, infrastruktur och samhällskritisk verksamhet.
I Sickla sitter affärsområdet för Retail- & Rikskunder där du blir en del av ett kompetent och sammansvetsat team.
Vad vi erbjuder
Här får du arbeta i ett stabilt bolag där många väljer att stanna länge, med hög kompetens, en öppen kultur och goda möjligheter att utvecklas i din specialistroll. SafeTeam erbjuder en trygg anställning med konkurrenskraftiga förmåner och balans mellan arbete och fritid.
Vad tjänsten innebär
Som konstruktör arbetar du huvudsakligen kontorsbaserat med projektering och konstruktion av tekniska säkerhetslösningar. Du tar fram ritningar, systemdesign och teknisk dokumentation för lösningar inom lås, passersystem, larm och kamera.
Du arbetar nära projektledare, säljare och tekniska specialister och är en nyckelperson i att säkerställa att lösningarna är genomtänkta och genomförbara från start.
Exempel på arbetsuppgifter:
Ta fram ritningar och konstruktion i CAD (AutoCAD eller liknande)
Projektera kompletta säkerhetssystem
Dokumentera, kalkylera och kvalitetssäkra lösningar
Delta i tekniska dialoger kring komplexa kundcase
Bidra med specialistkompetens inom system som RCO, SPC eller ASSA ARX
Vem vi söker
Vi söker dig som är tekniskt stark, strukturerad och trivs i en specialistroll. Du har:
Erfarenhet av projektering eller konstruktion inom säkerhet, EL eller liknande
Mycket god CAD-vana
Erfarenhet av eller kunskap inom system som RCO, SPC eller ASSA ARX
Förståelse för hur säkerhetslösningar byggs upp i praktiken
Som person är du noggrann, lösningsorienterad och trivs med att arbeta självständigt i en tekniskt avancerad miljö.
Har du frågor om denna tjänst är du mer än välkommen att kontakta ansvarig rekryterare, Joel Claeson.
2Complete
Trygghet och förtroende är målen i 2Completes rekryteringsprocess. Detta uppnås genom ett nära och personligt samarbete med de kunder som valt oss som sin rekryteringspartner. Vår passion för att få ut människor i arbete och att få in rätt person i rätt sammanhang i arbetslivet, driver oss framåt.
2Complete Group samt alla dess dotterbolag är auktoriserade medlemmar inom Kompetensföretagen, Almega samt Svenskt Näringsliv och har varit det sedan 2011.
2Complete Group är Gasellen vinnare 2022, utmärkelsen som tilldelas Sveriges snabbast växande företag. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-18 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare 2Complete AB
(org.nr 556811-8334), https://safeteam.se/
132 42 SICKLA Arbetsplats
SafeTeam i Sverige AB Kontakt
Head of Recruitment
Joel Claeson joel@2complete.se +46704975518 Jobbnummer
9959116