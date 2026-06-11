Vi söker timanställda till våra kunder i Tranås!
Montico HR Partner AB / Montörsjobb / Tranås Visa alla montörsjobb i Tranås
2026-06-11
, Boxholm
, Ödeshög
, Kinda
, Mjölby
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Montico HR Partner AB i Tranås
, Boxholm
, Ödeshög
, Kinda
, Mjölby
eller i hela Sverige
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Montico söker nu timanställda för uppdrag hos våra kunder i Tranås. Våra uppdrag består främst av kvalitetskontroller och andra kvalitetsrelaterade arbetsuppgifter inom industrin.
För att vara aktuell för tjänsten måste du ha en annan huvudsaklig sysselsättning på minst 50 %, exempelvis:
Studier
Annat arbete
Egen verksamhet
Detta är ett krav för att kunna anställas som timanställd.Publiceringsdatum2026-06-11Om tjänsten
Du blir anställd av Montico och arbetar ute hos våra kunder i Tranås. Behovet varierar över tid. I vissa fall känner vi till uppdragen i god tid, men oftast handlar det om att kunna hoppa in med kort varsel när behov uppstår.
Arbetstiderna varierar beroende på uppdrag, men de flesta arbetspassen är förlagda dagtid.
Vi erbjuder
Ett flexibelt extrajobb som går att kombinera med studier eller annat arbete
Möjlighet att bygga erfarenhet hos olika företag i Tranås
En anställning hos Montico med varierande och utvecklande uppdrag
Vi söker dig som
Är flexibel och kan arbeta med kort varsel
Är noggrann och har ett öga för detaljer
Trivs med kvalitetsarbete och att följa instruktioner
Behärskar svenska i tal och skrift
Låter det som något för dig? Välkommen med din ansökan redan idag! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivare Montico HR Partner AB
(org.nr 556580-6741), https://www.montico.se
Box 416 Västra vägen 14 (visa karta
)
573 25 TRANÅS Arbetsplats
Montico Kontakt
Emelie Sjösten emelie.sjosten@montico.se Jobbnummer
9959125