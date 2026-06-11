Lektor till verksamhetsutveckling gymnasiet
Västerås kommun / Högskolejobb / Västerås Visa alla högskolejobb i Västerås
2026-06-11
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Var med och utveckla framtidens gymnasieskola i en av Sveriges största utbildningskommuner. Här kombinerar du forskning och praktik för att stärka kvalitet, likvärdighet och måluppfyllelse.Publiceringsdatum2026-06-11Arbetsuppgifter
Du har en central roll i arbetet med att utveckla och stärka gymnasieskolornas systematiska kvalitetsarbete. Arbetet sker nära verksamhetsledning, rektorer och utvecklare för att skapa hållbara strukturer för analys, uppföljning och förbättringsarbete. En viktig del av uppdraget är att bidra till att stärka rektorers pedagogiska ledarskap och utveckla former för professionellt lärande för lärare, förstelärare och skolledare.
Du leder och stödjer utvecklingsprocesser där forskning omsätts till praktisk verksamhetsutveckling och bidrar till att skapa en kultur där kvalitetsarbete blir ett verktyg för lärande och utveckling. I rollen ingår också att initiera och medverka i forsknings- och utvecklingsprojekt, samverka med universitet och andra forskningsmiljöer samt bidra till att stärka forskningsanknytningen inom gymnasieverksamheten. Du deltar också i interna och externa samverkansforum samt hanterar vissa administrativa arbetsuppgifter kopplade till uppdraget.
Din kompetens
Vi söker dig som har licentiat- eller doktorsexamen inom pedagogik, didaktik, skolutveckling, utbildningsvetenskap eller annat relevant område. Du har god kunskap om systematiskt kvalitetsarbete, pedagogiskt ledarskap och skolutveckling samt erfarenhet av att omsätta forskning till konkret verksamhetsutveckling.
För att lyckas i rollen behöver du ha god förståelse för gymnasieskolans styrning, organisation och uppdrag. Du har erfarenhet av kompetensutveckling, processledning och strategiskt utvecklingsarbete samt en mycket god analytisk förmåga. Som person är du relationsskapande och har lätt för att bygga förtroende och skapa hållbara samarbeten. Du arbetar långsiktigt, strukturerat och har förmåga att engagera andra i gemensamma utvecklingsprocesser.
Det är meriterande om du har erfarenhet av ledande befattning inom skolan, arbete med kvalitetsutveckling på huvudmannanivå, professionsutveckling för förstelärare eller praktiknära forskning. Vi ser även positivt på etablerade samarbeten med universitet eller andra forskningsmiljöer.
Vi erbjuder
Du får möjlighet att arbeta strategiskt med skolutveckling tillsammans med engagerade kollegor, verksamhetsledare och rektorer som delar ambitionen att skapa de bästa förutsättningarna för elevernas lärande.
Vi erbjuder en roll där du får möjlighet att påverka utvecklingen av gymnasieskolan på övergripande nivå samtidigt som du bidrar till att stärka forskningens plats i verksamheten. Här finns goda möjligheter till professionell utveckling, samverkan med forskningsmiljöer och ett meningsfullt arbete som gör skillnad för både medarbetare och elever.
Här blir du en del av något större! Med värme och respekt visar vi handlingskraft i det stora och det lilla. Vi lever vår värdegrund i mötet med varandra och de vi är till för. Varje dag, året runt ser vi till att Västerås fungerar. Tillsammans med dina ca 11 500 kollegor runt om i staden får du Sveriges viktigaste jobb.
Läs mer om möjligheter, karriärvägar och om vårt erbjudande här:https://www.vasteras.se/jobbochkarriär
Övrig information
I samband med intervju behöver du styrka ditt medborgarskap. Det kan du göra med pass alternativt personbevis tillsammans med ID-handling. Om du inte är medborgare i Sverige, EU, EES eller Schweiz måste du uppvisa att du har ett giltigt arbetstillstånd eller är undantagen från skyldigheten att ha arbetstillstånd. Anställning kan ske först efter kontroll av arbetstillstånd, vilket krävs enligt utlänningsförordningen.
Alla erbjudanden om rekryterings- och annonseringshjälp undanbedes.
Anställningsform: Tillsvidareanställning. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-25 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2026/00348". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Västerås Kommun
(org.nr 212000-2080)
721 87 VÄSTERÅS Arbetsplats
Västerås stad, Barn- och utbildningsförvaltningen Kontakt
Vision
Jonathan Söderberg jonathan.soderberg@vasteras.se 021-39 44 38 Jobbnummer
9959126