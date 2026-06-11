Utbildningsofficer till Regementsstaben Planeringsavdelningen
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2026-06-11
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Om enheten
Älvsborgs amfibieregemente ansvarar för krigsförbandsproduktion av; 5.amfibiebataljonen, 17.bevakningsbåtkompaniet samt Marin militärbas Göteborg.
Vi söker nu en utbildningsofficer till regementsstabens planeringsavdelning (G5) på krigsförbandssektionen (KFS). Arbetet genomförs tillsammans med sektionen som består av åtta kollegor. KFS arbetar nära G5, stabens övriga avdelningar (G0-G10) och samtliga krigsförband.
Exempel på några av KFS uppgifter:
Leder och samordnar krigsförbandens vidmakthållande och utvecklingsarbete.
Leder och samordnar krigsförbandens repetitionsutbildningsarbete.
Leder och samordnar garnisonens och krigsförbandens mobiliseringsarbete.
Leder och samordnar krigsförbandens anläggningsbehov avseende krigsorganisationen.
Leder och samordnar krigsförbandens materielbehov avseende krigsorganisationen.
Leder och samordnar krigsförbandens krigsplaceringsarbete.
Utbildningsofficerens huvudsakliga arbetsuppgift
Leder, samordnar och stödjer krigsförbandens planering, förberedelser och genomförande av repetitionsutbildning (RU); krigsförbandsövningar (KFÖ), särskild övning förband (SÖF), särskild övning befäl (SÖB) och krigsförbandskurser (KFK).
Stödjer övriga sektionens arbete.
Du kommer även att arbeta med långsiktig planering, krigsförbandsvärdering på bataljons- och/eller brigadnivå samt få en god kännedom om Amf 4 och Göteborgs garnison.
Beskrivning av befattningen utbildningsofficer:
Utbildningsofficeren ingår i KFS där det huvudsakliga arbetet handlar om RU, inom ramen för det arbetet erfordras ett nära samarbete med övriga delar av sektionen. Då sektionen är indelad som "en stab i staben" kräver vissa beredningar att samtliga tjänstgörande på sektionen deltar inom ramen för beredningsarbete i olika planverk. Till största del är det dock i samarbete med personalofficer och värnpliktshandläggare. Utbildningsofficeren ansvarar från planering av RU på lång sikt (13 år), övningsplaneringsansvar och i själva genomförandet deltar i övningsledningen som exempelvis biträdande övningsledare. Du behöver vara beredd att på uppdrag av högre chef lösa tillkommande uppgifter inom ramen för eget ansvars- och kompetensområde.
KRAVPubliceringsdatum2026-06-11Kvalifikationer
Specialistofficer
B-körkort
Mycket god kunskap i svenska
God kunskap i engelska Dina personliga egenskaper
Rollen som utbildningsofficer innebär att du självständigt och i samarbete med andra kan genomföra långsiktig planering men även genomföra övningar/utbildningar. Det kräver en god förmåga att arbeta i grupp men även att kunna leda och samordna arbete samt verksamheter parallellt. Krav på resultat är enligt gällande planverk där verksamheten ska resultera i att krigsförbanden har rätt krigsduglighet vid rätt tidpunkt. Vidare ställs krav på hög integritet, ett lösningsorienterat synsätt och god precision i utförandet av arbetsuppgifter. Du är noggrann och prestigelös, vilket också innebär att du är en god lagspelare. Du har god förmåga att uttrycka dina åsikter, är tydlig och kommunikativ kopplat till ditt samarbete med många olika aktörer i olika processer. Du är flexibel och kan hantera perioder av hög arbetsbelastning.
Vid urval kommer stor vikt läggas vid personliga egenskaper.
Meriterande
Relevant och aktuell erfarenhet av arbete inom ramen för RU (planering, genomförande och eller deltagande)
Relevant och aktuell erfarenhet av planering och genomförande av övningsplanering
Erfarenhet av arbete inom ramen för krigsförbandsplanering
Erfarenhet av arbete i krigsorganiserad eller internationell stab Övrig information
Anställningsform: 100% tillsvidare enligt officersförordningen, med provanställning om 6 månader vid återanställning. Individuell lönesättning tillämpas.
Arbetsort: Västra Frölunda, Göteborg
Resor och kvälls/helg tjänstgöring förekommer
Tillträdesdatum: Enligt överenskommelse
Upplysningar om befattningen
Chef Krigsförbandssektionen, Martin Lund mailto:amf4-g5-kf@mil.se
Information om rekryteringsprocessen
Rekryteringskoordinator G1 Claudia Kremer, mailto:amf4-g1@mil.se
?subject=Kommunikatör
Fackliga företrädare
SEKO mailto:seko-forsvar-goteborg@mil.se
OF Amf 4 mailto:of-amf@officersforbundet.se
Försvarsförbundet, mailto:forsvarsforbundet-goteborg@mil.se
SACO mailto:saco-gbg@mil.se
Varmt välkommen med din ansökan senast den 2026-08-09 med tillhörande CV samt personligt brev där du motiverar varför just du passar som utbildningsofficer hos oss på Amf 4.
Ansökningar till denna befattning kommer endast tas emot via Försvarsmaktens webbplats.
På Älvsborgs amfibieregemente, i centrala Göteborg, verkar vi där land möter hav och utgör en viktig länk mellan armé- och sjöstridskrafterna. Som återetablerat regemente med garnisonsansvar växer vi och är behov av fler kompetenta officerare, soldater och civila medarbetare som fortsätter utveckla förbandet till dess viktiga uppgift: Försvara Sveriges många kustnära skärgårdsområden samt skydda våra leder in till Skandinaviens största hamn i syfte att värna Sveriges strategiska import.I Försvarsmakten finns en stark värdegrund som bygger på öppenhet, resultat och ansvar. Professionell utveckling och personlig hälsa värdesätts och uppmuntras. Det finns goda förutsättningar för intern karriärrörlighet, friskvård och bra balans mellan arbete och privatliv.En anställning hos oss innebär placering i säkerhetsklass. Vanligtvis krävs svenskt medborgarskap.Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning enligt 3 kap i säkerhetsskyddslagen. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. I anställningen ingår även en skyldighet att tjänstgöra utomlands. Innebörden av detta varierar beroende på typ av befattning.Till ansökan om anställning ska CV och personligt brev bifogas. Om du går vidare i anställningsprocessen ska alltid vidimerade kopior av betyg och intyg uppvisas.Samtal från externa rekryteringsföretag och säljare undanbedes. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-09 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Försvarsmakten
(org.nr 202100-4615), https://www.forsvarsmakten.se/
426 05 VÄSTRA FRÖLUNDA Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Försvarsmakten Jobbnummer
9959122