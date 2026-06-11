Två adjunkter i veterinär livsmedelssäkerhet
Sveriges Lantbruksuniversitet (SLU) / Högskolejobb / Uppsala Visa alla högskolejobb i Uppsala
2026-06-11
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Institutionen för husdjurens biovetenskaper
Vi söker dig som har svensk veterinärlegitimation och som är genuint intresserad av livsmedelssäkerhet.
Om jobbet
Tjänsten är i första hand en undervisningstjänst med ansvar för utbildning av veterinärstudenter inom livsmedelssäkerhet vilket omfattar bland annat köttbesiktning och livsmedelskontroll, mikrobiologiska och toxikologiska risker i livsmedel, produkt- och processkunskap samt livsmedelslagstiftning. Du kommer att ha en central roll i flera delar av utbildningen, inklusive kursledning, föreläsningar, praktiska moment inom köttkontroll, laborationshandledning samt undervisning i mindre grupper. Den praktiska undervisningen inom köttkontroll genomförs delvis på externa anläggningar och innebär därför resor med övernattning. I arbetsuppgifterna ingår även handledning av examensarbeten på kandidat- och masternivå samt examination av laborationsrapporter och skriftliga tentamina.
Utöver undervisningsuppdraget finns möjlighet till forskning. Forskningen bedrivs i huvudsak under perioder då du inte har schemalagd undervisning eller andra undervisningsrelaterade åtaganden. För den som vill utveckla en egen forskningslinje förutsätts att externa medel söks för att finansiera forskningsdrift och projektkostnader. Det finns även goda möjligheter att delta i och bidra till pågående forskningsprojekt vid institutionen.
Du kommer att arbeta i nära samarbete med kollegor inom både utbildning och forskning i en stimulerande och stödjande arbetsmiljö.
Din bakgrund
För att vara behörig att söka tjänsten ska du ha svensk veterinärlegitimation eller vara behörig att få en svensk veterinärlegitimation. Du bör ha ett genuint intresse för undervisning och vilja bidra till studenternas lärande och utveckling. Det är meriterande om du har erfarenhet av undervisning, universitetsarbete eller universitetsadministration, liksom av veterinärt arbete inom livsmedelskontroll. En europeisk specialistexamen inom ett relevant ämnesområde är också meriterande.
Vi fäster stor vikt vid personliga egenskaper såsom engagemang, kreativitet, ansvarstagande, självständighet samt god initiativ- och organisationsförmåga. Du kommer att få stöd av erfarna kollegor och arbeta i ett litet team med nära samarbete i det dagliga arbetet. Därför är det viktigt att du har god kommunikativ förmåga och trivs med att samarbeta.
För tjänsten krävs att du behärskar svenska i tal och skrift samt har goda kunskaper i engelska.Publiceringsdatum2026-06-11Om företaget
Institutionen för husdjurens biovetenskaper är en del av Fakulteten för veterinärmedicin och husdjursvetenskap. Institutionen bedriver utbildning och forskning inom ett brett spektrum av grundläggande och tillämpade vetenskaper, däribland anatomi, fysiologi, biokemi, patologi, farmakologi, genetik, immunologi, mikrobiologi, livsmedelssäkerhet, bioinformatik och One Health.
Forskningen omfattar produktionsdjur, sport- och sällskapsdjur, försöksdjur och vilda djur och sträcker sig från molekylära mekanismer till djurens struktur, funktion och beteende samt hur dessa påverkas av miljö, skötsel och sjukdom.
Mer information om institutionen/avdelningen: Länk till hemsida https://www.slu.se/institutioner/husdjurens-biovetenskaper/
Läs mer om våra förmåner och hur det är att jobba vid SLU på https://www.slu.se/om-slu/jobba-pa-slu/
Placering:
Uppsala
Anställningsform:
Tillsvidareanställning. SLU kan komma att tillämpa provanställning.
Omfattning:
100%Tillträde
Enligt överenskommelse.Så ansöker du
Välkommen med din ansökan via ansökningsknappen nedan senast 2026-07-30.
Anställningen erbjuds den som efter en kvalitativ helhetsbedömning bedöms ha de bästa förutsättningarna att genomföra och utveckla aktuella arbetsuppgifter samt bidra till en positiv utveckling av verksamheten.Facklig kontakthttps://internt.slu.se/min-anstallning/facket/kontaktpersoner/
Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) har en nyckelroll i utvecklingen för hållbart liv, grundad i vetenskap och utbildning. Genom vårt fokus på samspelen mellan människa, djur och ekosystem och ett ansvarsfullt brukande av naturresurserna bidrar vi till en hållbar samhällsutveckling och goda livsvillkor på vår planet. Huvudorter är Alnarp, Umeå och Uppsala, men verksamhet bedrivs också på forskningsstationer, försöksparker och utbildningsorter i hela landet. SLU har drygt 4000 medarbetare, 6000 studenter och forskarstuderande och en omsättning på över 4,5 miljarder kronor. Universitetet satsar på attraktiva miljöer på sina campusområden. Vi arbetar för en jämställd och inkluderande arbetsmiljö där öppna samtal mellan människor med olika erfarenheter lägger grunden för vetenskaplighet, kreativitet och utveckling. Vi välkomnar därför personer med olika bakgrunder och perspektiv att söka den aktuella anställningen. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-30 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Sveriges Lantbruksuniversitet
(org.nr 202100-2817), https://www.slu.se/
Almas Allé (visa karta
)
750 07 UPPSALA Arbetsplats
Sveriges Lantbruksuniversitet (SLU) Kontakt
Avdelningschef
Eva Tyden eva.tyden@slu.se +4618671208 Jobbnummer
9959130