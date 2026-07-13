Undersköterskor natt vid behov
Föreningen Judiska Hemmet / Undersköterskejobb / Stockholm Visa alla undersköterskejobb i Stockholm
2026-07-13
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Vi söker undersköterskor natt, som är intresserade av att arbeta vid behov på Judiska Hemmet i Hammarbyhöjden, Stockholm. Vi önskar att du kan arbeta flera pass per vecka. Restid från Stockholms central är ca. 10 min. Judiska Hemmet drivs av en icke vinstdrivande ideell förening och vi har totalt 76 lägenheter med inriktning somatik och demens.
Förmåner är subventionerade måltider samt friskvårdsbidrag. Friskvårdsbidraget är 3300 kr per år.
På Judiska Hemmet arbetar vi som brinner för att sätta de boendes behov och önskemål i fokus. Att arbeta hos oss innebär att du får lära känna den judiska kulturen. Vi följer judiska traditioner och har kosher mathållning.
Vi lägger stor vikt vid personliga egenskaper så som ansvarstagande, bemötande, initiativ – och samarbetsförmåga. Det är önskvärt att du behärskar svenska språket både i tal och i skrift.
Rekrytering sker löpande så du är välkommen med din ansökan redan idag!
Vi undanber oss vänligt men bestämt all direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av jobbannonser. Den som söker ska ha undersköterska utbildning och gärna erfarenhet från äldrevård. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-12
Via mail
E-post: edita.milasevicius@fjsh.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "timanställning". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Föreningen Judiska Hemmet
121 48 JOHANNESHOV Arbetsplats
Judiska Hemmet Kontakt
Aviva Kraitsik edita.milasevicius@fjsh.se Jobbnummer
10001678