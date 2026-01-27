Undersköterskor, Infektionskliniken, Umeå
Region Västerbotten arbetar för att god hälsa och hållbar utveckling ska stärka varandra. Vi tar ansvar för en jämlik välfärd och för att forskning och innovation ger resultat.
Infektionskliniken är en läns- och regionklinik med bred verksamhet och med status Universitetssjukvårdsenhet. Kliniken har en vårdavdelning med 19 vårdplatser och en mottagning för akut och planerad verksamhet.
Infektionsavdelningen erbjuder ett varierande, spännande och utvecklande arbete i ett trevligt arbetslag där tempot går upp och ner. Här får du lära dig det mesta inom infektionssjukdomar och du får en omfattande omvårdnadskunskap.
På vår avdelning arbetar vi i team, vi värdesätter att ta vara på varandras kompetens och har ett lärandeklimat där vi har högt i tak och arbetar efter principen, "vi planerar vårt arbete tillsammans i teamet-för att säkerställa den bästa vården för våra patienter".
Låter detta intressant? Då har du hittat till rätt arbetsplats!
Vi söker nu undersköterskor till vår fantastiska vårdavdelning!Publiceringsdatum2026-01-27Arbetsuppgifter
Som undersköterska hos oss bidrar du till att ta väl hand om andra och få människor att må bättre.
På vårdavdelningen är ingen dag den andra lik. Här vårdas patienter med infektioner från topp till tå och som utreds eller behandlas för ex. sepsis, pneumoni, tuberkulos och Covid-19. Du jobbar nära patienten i den dagliga omvårdnaden tillsammans med dina kollegor för att identifiera risker, bedöma, åtgärda och utvärdera patientens olika omvårdnadsbehov. Allmän omvårdnad, provtagning, sårvård, dokumentation samt vissa arbetsuppgifter gällande städ, kök och förråd mm kan även komma att ingå i din roll. Vi arbetar efter en helhetssyn kring våra patienter, där anhöriga välkomnas att närvara under vårdtiden.
Det finns möjlighet att arbeta enligt arbetstidsmodell som fokuserar på tid för återhämtning och hälsa, men även ger utrymme för kompetensutveckling.
Vi erbjuder individuell inskolning, minst 4 veckor. På avdelningen har vi en undersköterska med handledaruppdrag som kommer att följa din utveckling under och en tid efter inskolningsperioden.
För att växa i rollen och ge den bästa vården vet vi att det är viktigt med trivsel på arbetet och att det finns möjlighet till utveckling inom yrkesrollen. Därför arbetar vi målmedvetet med att främja våra medarbetares personliga och yrkesmässiga utveckling. Eftersom Infektionskliniken är en del av ett universitetssjukhus så ingår det att handleda studenter från olika utbildningar.Kvalifikationer
Vi söker dig som genomgått undersköterskeutbildning inklusive hälso- och sjukvård 1100 poäng eller med annan relevant erfarenhet från akutsjukvård och gärna erfarenhet av sjukhusvård. Vi tror att du trivs med variation i arbetet och har en förmåga att ta eget ansvar. Du ser värdet av ett gott samarbete och bidrar själv genom ditt engagemang.
Eftersom undersköterska från och med den 1 juli 2023 är en skyddad titel behöver du uppvisa intyg från Socialstyrelsen.
Du ska kunna arbeta såväl självständigt som i grupp. Här får du gärna bidra med din nyfikenhet och viljan att lära och utvecklas. Du har ett gott bemötande, ser hela patienten och kan anpassa ditt omhändertagande till patientens olika behov under vårdtiden. Du har god kommunikation både i tal och skrift. Du har kunskap om och intresse för omvårdnadens, nutritionens och hygienens betydelse för patienten. Vi lägger stor vikt vid personliga egenskaper.
Kort och gott så söker vi dig som vill vara med och fortsätta driva vår klinik framåt och omsätta den till en oslagbar arbetsplats! Ps. Vi är en av tre kliniker som blev utsedda till "årets bästa arbetsplats 2025" (internt inom region Västerbotten).
