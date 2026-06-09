Kursledare i piano, Malmö
Studieförbundet Medborgarskolan / Pedagogjobb / Malmö Visa alla pedagogjobb i Malmö
2026-06-09
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Platsbeskrivning Medborgarskolan är ett studieförbund som bl.a. anordnar kurser och skapar mötesplatser för alla som söker kunskap, utveckling och upplevelser! Vår verksamhet inspirerar till lustfyllt och livslångt lärande. Våra kärnvärden är individen i centrum, utveckling i samverkan, ömsesidig respekt och kunskapens egenvärde. Vi finns i hela Sverige, med kurser inom språk, ateljé & hantverk, data/IT, kropp & själ, navigation, dans & teater, ekonomi & företagskunskap, djur & natur, samhällskunskap, foto & film, sång & musik, mat & dryck och teknik. Vi förenar trivsamma lärandeformer med höga krav på kvalitet och kompetens.
Kursledare sökes inom följande område:
PIANO
Elever från 9 år - vuxen - senior. Nivåer från nybörjare till fortsättning. Undervisningen sker i första hand studiecirkelform.
Kurstillfällena är schemlagda måndagar, tisdagar eller onsdagar på eftermiddag och kväll.
Kurserna pågår ca 10-12 veckor i MALMÖ med start i september. Anställning sker löpande.
Beskrivning av arbetsuppgifter:
Medborgarskolan söker dig som vill leda kurser inom något av ovanstående områden. Att vara ledare i vårt studieförbund innebär:
Att du är en självgående och engagerande kursledare som är genuint intresserad av ämnet. Samtidigt är du inlyssnande gällande deltagarnas intresse och behov. Din kreativitet i rummet och gällande utbud är av stor vikt! Vi bedriver vår kursverksamhet med fokus på deltagarna och det är viktigt att du är tillgänglig i tid/geografi. Din pedagogiska förmåga och ditt sätt att inge förtroende och trygghet sätts på prov på olika sätt i olika kurser. Du har möjlighet att påverka vårt kursutbud och kanske även kan vara kursledare i andra kurser/ämnen, även på avancerad nivå. Viss administration ingår i form av arbetsplaner och närvarolistor.
Beskrivning av kvalifikationer:
Vi söker dig med eftergymnasial utbildning med inriktning mot något av ovanstående.
Erfarenhet av tidigare undervisning är önskvärd. Erfarenhet av musikundervisning i liten grupp är särskilt meriterande.
Du bör vara självgående, lyhörd, kreativ, engagerad och genuint intresserad av ditt ämnesområde. Du bör även vara ordningsam då arbetet innebär administration av närvarolistor samt ibland deltagarkontakter utanför kurstillfällena.
Varaktighet Tidsbegränsad
Tillträde September 2026
Arbetstid Deltid, schemalagd arbetstid. Timanställning.
Lön Annan löneform
Ersättning per timme
Kollektivavtal finns
Ansökan Endast via mail/ReachMee (anställning sker fortlöpande)
Vid eventuell anställning kommer vi att begära in utdrag ur belastningsregistret.
Välkommen med din ansökan!
Kontakt vid frågor:
mailto:asa.malhammar@medborgarskolan.se
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Har du inte möjlighet att binda upp dig varje vecka så finns vår vikariebank att ingå i. Då blir du tillfrågad vid sjukdom och annan ledighet hos ordinarie ledare. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-16 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivare Studieförbundet Medborgarskolan
, https://www.medborgarskolan.se/
216 14 MALMÖ Arbetsplats
Medborgarskolan Jobbnummer
9955270