Tandsköterska/Receptionist sökes till Spiralen Tandläkarna i Norrköping
Praktikertjänst Aktiebolag / Tandsköterskejobb / Norrköping Visa alla tandsköterskejobb i Norrköping
2026-06-09
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Tandsköterska eller Receptionist sökes till Spiralen Tandläkarna i Norrköping
Vill du vara en del av ett engagerat team där patienten alltid står i fokus?
Spiralen Tandläkarna växer och söker nu en tandsköterska eller receptionist som vill bli en del av vår moderna klinik mitt i centrala Norrköping.
Hos oss möts du av en arbetsplats präglad av professionalism, utveckling och gemenskap. Vi är stolta över vår familjära atmosfär där samarbete, respekt och arbetsglädje är en naturlig del av vardagen. Vårt mål är att skapa den bästa möjliga upplevelsen för både patienter och medarbetare.Publiceringsdatum2026-06-09Om tjänsten
Tjänstens innehåll anpassas efter din bakgrund och kompetens.
Som tandsköterska kommer du bland annat att arbeta med:
Assistans vid behandlingar
Sterilarbete
Profylaxarbete
Patientadministration och reception
Som receptionist kommer du bland annat att arbeta med:
Patientmottagning och kundservice
Tidsbokning och telefonhantering
Administration och journalsystem
Stöd till klinikens dagliga verksamhet
Oavsett roll blir du en viktig del av vårt team och får möjlighet att utvecklas tillsammans med oss.
Vi söker dig som
Är utbildad tandsköterska eller har erfarenhet av receptions- och servicearbete
Har goda kunskaper i svenska, både i tal och skrift
Har god datorvana
Är serviceinriktad, ansvarstagande och positiv
Erfarenhet från tandvård eller journalsystemet Frenda är meriterande men inget krav.
Vi lägger stor vikt vid personlighet och söker dig som tycker om att arbeta med människor, tar egna initiativ och bidrar till en positiv arbetsmiljö.
Vi erbjuder
En trygg anställning på en väletablerad klinik
Heltid eller deltid enligt överenskommelse
Möjligheter till utbildning och utveckling
Ett varmt och sammansvetsat team
Goda anställningsvillkor med flera förmåner genom Praktikertjänst.
Välkommen med din ansökan – vi ser fram emot att träffa dig!
Om Praktikertjänst
Praktikertjänst startade för över 65 år sedan och är en av Sveriges största vårdgivare. Vi har 750 mottagningar, från Vittangi i norr till Ystad i söder, som drivs av praktiker som tillsammans äger hela Praktikertjänst. Vi är övertygade om att det skapar engagemang, delaktighet, fokus på kvalitet, kontinuitet samt kompetensutveckling - och är en viktig anledning till att vi varje år hamnar i topp vad gäller både nöjda patienter och medarbetare. Hos oss får du en trygg anställning med fina förmåner och goda möjligheter till både personlig och professionell utveckling. Vi vet att våra medarbetares välbefinnande är grunden till nöjda patienter och i det långa loppet, ett mer välmående samhälle.
Öppen för alla
Vi fokuserar på din kompetens, inte dina övriga förutsättningar. Vi är öppna för att anpassa rollen eller arbetsplatsen efter dina behov. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-08 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Praktikertjänst Aktiebolag
(org.nr 556077-2419), https://www.praktikertjanst.se/
Olai kyrkogata 50 (visa karta
)
602 32 NORRKÖPING Arbetsplats
Tandvård, Östergötlands län, Spiralentandläkarna Jobbnummer
9955279