Postdoktor I Cellbiologi - Crispr-Perturbation Och High-Content Imaging
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2026-06-09
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Institutionen för farmaceutisk biovetenskap
Institutionen för farmaceutisk biovetenskap är en interdisciplinär miljö där 10 forskningsområden arbetar för att bidra till bättre läkemedel och en friskare värld. Med laboratorier i hjärtat av Uppsala Biomedicinskt Centrum och Sveriges enda Farmaceutiska fakultet utgör vi en vital motor i utvecklingen av utbildning och forskning inom de farmaceutiska vetenskaperna. Mer information om institutionen och dess verksamhet finns på uu.se/farmbio.
Vi erbjuder en anställning som postdoc inom en NEST-satsning som finansieras av Wallenbergs nationella program för datadriven livsvetenskap (DDLS) och Wallenberg AI, Autonomous Systems and Software Program (WASP). Projektet, Time-Resolved Imaging and Multi-Channel Evaluation of Cellular Dynamics (TIMED), är ett femårigt samarbete mellan forskare vid Uppsala universitet, Chalmers tekniska högskola och Karolinska Institutet. Inom TIMED-projektet utvecklar vi nya metoder för att studera cancer och dess dynamik genom att integrera artificiell intelligens och dataanalys med tidsserier. Genom att studera dynamiska biologiska processer, såsom cellbeteende och respons över tid, möjliggör vi en systematisk karaktärisering av grundläggande cellulära processer i stor skala.Publiceringsdatum2026-06-09Dina arbetsuppgifter
Projektet innefattar etablering av cellinjepaneler samt utveckling och tillämpning av CRISPR-baserade perturbationssystem kombinerat med morfologisk profilering för att kartlägga hur genetiska förändringar påverkar cellulära fenotyper. Ett centralt vetenskapligt mål är att använda high-content imaging av levande och fixerade cellinjer för att koppla genotyp till morfologisk och funktionell fenotyp, samt att tolka biologiska svar i termer av signalvägar. Inom TIMED-projektet kommer du att samarbeta med doktorander och seniora forskare med kompletterande expertis inom bild- och dataanalys, artificiell intelligens och cancerbiologi.
Mer specifikt kommer du att:
Utveckla och validera stabila genetiskt modifierade cellinjer.
Planera och genomföra CRISPR-perturbationsexperiment i cellinjer
Utföra high-content imaging av levande celler med hjälp av laboratoriets robotiserade lab
Tolka resultat och sätta dem i ett biologiskt sammanhang.
Bidra till dataanalys för att koppla genetiska perturbationer till fenotypiska utfall.Kvalifikationer
Doktorsexamen inom ett relevant område experimentellt laboratoriearbete.
Examen ska vara uppfyllt senast vid tidpunkten då anställningsbeslutet fattas. Främst bör den komma ifråga som har avlagt examen för högst tre år sedan. Vid beräkning av ramtiden om tre år är utgångspunkten sista ansökningsdag. Om det finns särskilda skäl kan sådan examen ha avlagts tidigare.
Erfarenhet av molekylärbiologiska tekniker för cell engineering.
Minst tre års praktisk erfarenhet av cellodling och kvantitativa cellbaserade analyser.
Erfarenhet av high-content-flourescensmikroskopi, automatiserad mikroskopi och bildanalys.
God samarbetsförmåga och erfarenhet av arbete över forskargrupps- eller institutionsgränser.
Mycket god muntlig och skriftlig kommunikationsförmåga på engelska.
Stor vikt läggs vid personlig lämplighet, motivation och genuint intresse för forskning inom området.
Om anställningen
Tidsbegränsad anställning i 24 månader enligt centralt kollektivavtal. Omfattningen är heltid. Tillträde 2026-09-01 eller enligt överenskommelse. Placeringsort: Uppsala.
Upplysningar om anställningen lämnas avprofessor Ola Spjuth e-post Ola.Spjuth@uu.se
För frågor runt anställningen administrativ chef Marina Rönngren e-post Marina.Ronngren@.uu.se
Välkommen med din ansökan senast den 23 juni 2026, UFV-PA 2026/1925
Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Det yttersta målet är att bedriva utbildning och forskning av högsta kvalitet och relevans för att göra skillnad i samhället. Vår viktigaste tillgång är alla 7 500 anställda och 53 000 studenter som med nyfikenhet och engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser.
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Anställningen kan komma att säkerhetsprövas. Vid säkerhetsprövning är en förutsättning för anställning att sökande blir godkänd.
Vi undanber oss erbjudanden om rekryterings- och annonseringshjälp.
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, ST (OFR/S) - ofr@uu.se Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-23 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Uppsala Universitet
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Uppsala universitet, Institutionen för farmaceutisk biovetenskap Kontakt
Marina Rönngren marina.ronngren@farmbio.uu.se 018-4710000 Jobbnummer
9955275