Elevassistent Anpassad Grundskola Bandhagens skola vikariat
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2026-06-09
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Stockholm – vår huvudstad med miljoner drömmar, förväntningar och ambitioner. Vi jobbar för alla som lever här idag och i framtiden. Nu söker vi dig som vill tänka stort, nytt och annorlunda med oss – för stockholmarna.
Välkommen till oss
Bandhagens skola söker nu 1 erfaren och skicklig elevassistent till vår anpassade grundskolas verksamhet. Tjänsten är vikariat på grund av föräldraledighet. Skolan har ca 450 elever och ca 110 personal. Vi tar emot elever från förskoleklass till årskurs 6 i grundskolan. Vi tar även emot elever från årskurs 1 till årskurs 6 i anpassad grundskola samt förskoleklasselever som förbereds för anpassade grundskola. Vi har fritidshem för F–3 grundskola och F–6 anpassade grundskola samt erbjuder fritidsklubb för årskurs 4–6 grundskola. Bandhagens skola ligger i ett område i Bandhagen, som erbjuder alternativa arbetssätt då vi har nära till naturområden och en parklek med djur. Vår vision och mål är att eleverna ska uppleva en skolgång av trygghet, utveckling och framgång. Vi bygger verksamheten så att medarbetarna ska uppleva en god arbetsmiljö att utvecklas i, där vi tar tillvara på kompetensen och ger möjlighet till utveckling. Vårdnadshavare ska uppleva att deras barn utvecklas och trivs. Vi arbetar för att Bandhagens skola ska vara en skola för alla. Ta chansen att vara med och utveckla vår växande skola!
Vi erbjuder
Din roll
Som elevassistent på vår anpassade grundskola stödjer du eleverna under hela skoldagen och utför olika moment i inlärningssituationer med eleven efter ledning och instruktioner av lärare. Arbetet innebär att vara med eleverna under hela dagen, både under skoltiden och under fritidshemstiden/omsorgstiden. Du kommer att samverka med elevassistenter, barnskötare, lärare i fritidshem, lärare, elevhälsoteam och med övrig personal på skolan. Arbetet syftar till att få eleverna att så långt som möjligt, och utifrån sina egna förutsättningar, utvecklas i enlighet med utbildningens mål.
Din kompetens och erfarenhet
Vi söker dig som har som har god erfarenhet av att arbeta som elevassistent på anpassad grundskola, elevassistentutbildning, barnskötarutbildning, 3-årigt gymnasium barn och ungdom, önskvärt med påbyggnad för barn med särskilda behov 1,5 år eller annan utbildning/erfarenhet som arbetsgivaren bedömer likvärdig.
Du ska ha erfarenhet av att arbeta i anpassad grundskola, arbeta med personer med intellektuell funktionsnedsättning och arbete i fritidshem. Du ska också ha god kunskap om autism.
Det är meriterande om du har utbildning eller erfarenhet av att arbeta med alternativ och kompletterande kommunikation t.ex, tecken som AKK, (TAKK), PECS, har kunskaper och/eller erfarenhet av att arbeta med tillämpad beteendeanalys (TBA), samt har kunskaper och/eller erfarenhet av att arbeta med tydliggörande pedagogik.
Vi söker dig som vill och kan bygga relationer med elever, tror på att varje elev når sin fulla potential och vill arbeta för att främja deras självständighet. Du är professionell, har gott omdöme och kan sätta gränser. Du är empatisk och använder dig av ett lågaffektivt bemötande av elever. Arbetet förutsätter att du har tålamod och kan anpassa din kommunikation och förhållningssätt utifrån situationen. Du är trygg, tillitsskapande och inser vikten av att vara en vuxen förebild. Du kan arbeta självständigt och tar initiativ. Du är bra på att samarbeta med kollegor. I ditt samspel med elever och vårdnadshavare är du tydlig och lyhörd för elevernas behov. Du har god förmåga att utrycka dig på svenska i både tal och skrift.
Stockholms stad arbetar med kompetensbaserad rekrytering som syftar till att se till varje persons kompetens och därmed motverka diskriminering.
Stockholms stad arbetar med kompetensbaserad rekrytering som syftar till att se till varje persons kompetens och därmed motverka diskriminering. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-22 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Stockholms Kommun
(org.nr 212000-0142), http://www.stockholm.se/Arbete/Lediga-jobb-och-praktik/
Trollesundsvägen 66 (visa karta
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124 57 BANDHAGEN Arbetsplats
Stockholms Stad Kontakt
Roger Johansson Kommunal 0761248952 Jobbnummer
9955269