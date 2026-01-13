Undersköterskor, hemtjänsten
2026-01-13
Grums kommun är en del av Karlstadsregionen och ligger vid Vänerns strand, 20 minuters bilfärd från Karlstad. Hos oss får du alla de fördelar som finns av att arbeta i en liten kommun. Här har vi jobb som märks. Tillsammans gör vi skillnad varje dag, alla på olika sätt men alltid med kommunens invånare i fokus. Genom att följa vår värdegrund skapar vi en välkomnande kommun där det råder engagemang, delaktighet, professionalism och arbetsglädje.
Vi söker nu undersköterskor till vår hemtjänst. Hos oss blir du en del av ett sammansvetsat team med cirka 50 engagerade kollegor som varje dag gör verklig skillnad i våra äldres liv. Hemtjänsten är organiserad i tre geografiska områden - Centrala, Norra och Södra - och tillsammans möter vi våra kunder i omkring 600 planerade besök varje dag, alltid med omtanke, respekt och professionalitet.
Hos oss gör du skillnad! Arbetsuppgifter
Som undersköterska i hemtjänsten ska du utföra kvalificerade omvårdnads- och serviceinsatser utifrån individens förutsättningar och behov. Arbetet utförs huvudsakligen i kundens hem, ibland tillsammans med dina kollegor och ibland ensam, men även ledsagning kan ingå i dina arbetsuppgifter. Vi arbetar för att skapa förutsättningar för en meningsfull och innehållsrik vardag för de äldre och för att stärka och bevara det friska.
Du tillhandahåller en professionell individanpassad vård, med respekt för människan och med dennes delaktighet och självbestämmande som grundpelare i ditt arbete. Dina omvårdnads- och serviceinsatser innehåller hög kvalitet och har ett stort kundfokus. Dina arbetsuppgifter är bland annat:
* ge personlig omvårdnad
* ge sjukvårdande arbetsuppgifter utifrån delegering
* utföra matlagning och andra praktiska arbetsuppgifter i boendemiljön
* att tillgodose de äldres behov av daglig livsföring
* att bidra till meningsfulla aktiviteter och gemenskap med andra
* utföra dokumentation enligt lag inom socialtjänstlagen och hälso- och sjukvårdslagen
Vi dokumenterar vårt arbete och planerar insatser i verksamhetssystemet LifeCare.
Arbetstiderna varierar mellan dag-, kväll- och helgtjänstgöring.Kvalifikationer
Vi söker dig som är utbildad undersköterska och vi ser gärna att du har erfarenhet inom äldreomsorgen, särskilt inom hemtjänst. Som person är du trygg, lugn och mycket ansvarsfull. Du har förmåga att fatta beslut och agera professionellt, samt följa rutiner och riktlinjer. Du är uppmärksam och har en god observationsförmåga, vilket gör att du snabbt kan upptäcka förändringar i kundernas mående.
Då man arbetar både självständigt och tillsammans med andra är det viktigt med god samarbetsförmåga för trivsel och god arbetsmiljö. Du har ett empatiskt förhållningssätt som skapar trygghet för både kunder och kollegor.
Då vi enligt lag är skyldiga att dokumentera vårt arbete är det av stor vikt att du har datorvana samt kan uttrycka dig på svenska i både tal och skrift. Du ska vara van mobilanvändare då vi har nyckelfri hemtjänst.
B-körkort är ett krav för att jobba i det norra och södra området.
Cykelvana är ett krav för att jobba i det centrala området.
Självklart delar du vår värdegrund om att vara professionell, välkomnande, engagerad och delaktig!
Innan anställning kan ske krävs att du visar upp ett godkänt utdrag från Polisens belastningsregister. Utdraget beställs kostnadsfritt på www.polisen.se.
Du beställer med fördel till din digitala postlåda (t ex Kivra). Beställer du via post tar handläggningstiden oftast mellan en till två veckor.
Observera att rekryteringen sker fortlöpande under hela ansökningstiden, så välkommen med din ansökan redan idag!
ÖVRIGT
För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen samt möjliggöra god kommunikation med våra sökande ber vi dig skicka in din ansökan digitalt och inte via post eller mejl.
I Grums kommun vill vi ha en mångfald i arbetslivet och ta tillvara på de kvaliteter som en jämn köns- och åldersfördelning samt etnisk och kulturell mångfald tillför vår verksamhet.
Varmt välkommen med din ansökan!
Genom att skicka in din ansökan godkänner du att dina personuppgifter används i enlighet med gällande dataskyddslagstiftning för att Grums kommun ska kunna tillhandahålla det stöd och den service kommunen ansvarar för. Läs mer på grums.se/personuppgifter.
