Undersköterskor
Arvika kommun, Vård och omsorg / Undersköterskejobb / Arvika
2026-01-30
, Eda
, Sunne
, Årjäng
, Kil
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Arvika kommun, Vård och omsorg i Arvika
Vad roligt att du är intresserad av att jobba hos oss!
Här i västra Värmland, bland vidsträckta sjöar och grönskande skogar, finns en stark glöd som sprider värme och lyser upp. Glöden är vår vision och ledstjärna. I Arvika kommunkoncern jobbar idag cirka 2 700 kompetenta medarbetare. Välkommen du också!
Vill du göra skillnad? Vi söker engagerade och nytänkande medarbetare till Centrum hemtjänst i hjärtat av Arvika.
Vi söker engagerade medarbetare till vår hemtjänstenhet Centrum. Enheten är placerad i ett attraktivt område, en dynamisk arbetsmiljö mitt i stan, nära kollektivtrafik och stadsliv.
Sedan starten våren 2023 har vi byggt upp en trygg och sammansvetsad arbetsgrupp där vi arbetar mot tydliga mål och alltid sätter omsorgstagarnas behov i fokus. Hos oss får du möjlighet att växa, samarbeta med kollegor som stöttar varandra och verkligen göra skillnad i människors vardag.
På Centrum hemtjänst utgår vi alltid från frågan 'Vad är viktigt för dig?' när vi stöttar våra omsorgstagare - för oss är varje individ unik.
Vill du ha ett meningsfullt arbete där du verkligen gör skillnad för människor varje dag? Trivs du i en flexibel och social arbetsmiljö? Då kan du vara den vi söker! Centrum hemtjänst levererar omsorg med hjärta och omtanke.
Vi söker ansvarstagande, lösningsfokuserade, empatiska medarbetare med stort hjärta som vill göra skillnad och som vill vara en del av vårt fantastiska team.
Vill du bli en del av ett team som präglas av engagemang, omtanke och utveckling? Sök till Centrum hemtjänst idag! Tjänsterna är inledningsvis långtidsvikariat men det kan finnas möjligheter till förlängning.Publiceringsdatum2026-01-30Kvalifikationer
- För att lyckas i rollen som undersköterska ser vi att du har:
- Godkänd gymnasieutbildning som undersköterska.
Det är även meriterande om du som undersköterska har:
- Vidareutbildning gällande beteendemässiga och psykiska symtom vid demens (BPSD).
- B-körkort.
Som person är du flexibel, kommunikativ, självgående och intresserad av att lära nytt. Du har god samarbetsförmåga och är initiativtagande. Dina personliga egenskaper och kompetenser blir en del av det som skapar helheten i vårt team och vi lägger stor vikt vid båda i matchningen. Dina arbetsuppgifter
I arbetsuppgifterna som undersköterska ingår det att:
- Utföra medicinsk sjukvård och rehabiliterande insatser på delegation av legitimerad personal. Arbetet styrs av socialtjänstlagen (SOL) och hälso- och sjukvårdslagen (HSL) vilket innebär att du dokumenterar, upprättar genomförandeplaner, skriver avvikelserapporter etc.
- Arbeta efter Nationella värdegrunden och vård- och omsorgs värdighetsgarantier.
- Medverka till att ge omsorgstagarna en meningsfull vardag, att de får en omsorg med god kvalitet så att de känner trygghet.
- Arbeta självständigt och professionellt i omvårdnaden.
- Du planerar och organiserar arbetet i samråd med enhetschef och kollegor.
- Du medverkar till en god kommunikation och nära samarbete med våra brukare, deras närstående, kollegor, andra yrkesgrupper och ledning. Arbetsuppgifterna utförs enligt fastställd delegation samt efter beslut av enhetschef.
Välkommen med din ansökan, urval sker löpande!Övrig information
Välkommen med din ansökan, urval sker löpande!
Månadslön
Sista dag att ansöka är 2026-02-16
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2026/17". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Arvika kommun
(org.nr 212000-1892) Arbetsplats
Arvika kommun, Vård och omsorg Kontakt
Sara Juhlén 0570-81716 Jobbnummer
9714413