Undersköterska vikariat
Årjängs kommun, Stöd och omsorg / Undersköterskejobb / Årjäng Visa alla undersköterskejobb i Årjäng
2025-09-25
, Eda
, Arvika
, Bengtsfors
, Åmål
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Årjängs kommun, Stöd och omsorg i Årjäng
Årjängs kommun är en stolt tillväxtkommun med framtidstro. Vi antar utmaningar med tillförsikt och mod tillsammans i samverkan. Här finns det utrymme för nya människor och nya idéer att slå rot. Vi som bor, lever, verkar och besöker Årjängs kommun brukar säga att det är nära till allt som betyder något.Publiceringsdatum2025-09-25Arbetsuppgifter
Hemtjänsten i Töcksfors söker undersköterska för ett vikariat på 75%.
Som undersköterska utför du omsorg och service samt delegerade hälso- och sjukvårdsuppgifter i den enskildes hem.
Du hanterar också trygghetslarm.
Dokumentationen sker i våra verksamhetssystem Life Care och Life Care mobil hemtjänst.
Arbetsområdet är hemtjänst Töcksfors, Årjängs kommun.
I arbetet ingår bilkörning. Du måste även klara av att köra bil i mörker, samt vid dåliga väderförhållanden.Kvalifikationer
* Utbildad undersköterska.
* Giltigt B-körkort är ett krav.
* God datavana krävs då arbetsuppgifterna inom yrkets ansvarsområde kräver dator och mobiltelefon.
* Mötet med olika människor och kravet på att dokumentera gör att du måste behärska svenska språket och kunna uttrycka dig väl i både tal och skrift.
* Arbetet kräver flexibilitet, servicekänsla och ansvarstagande.
* Du måste kunna jobba både självständigt och tillsammans med andra.
* Personlig lämplighet och gott bemötande är en förutsättning.
* Flerspråkighet är meriterande.
Rekrytering sker löpande så vänta inte med din ansökan då tillsättning kan ske innan sista ansökningsdatum.
Utdrag ur belastningsregistret kommer att krävas.
ÖVRIGT
För att kunna utföra vissa arbetsuppgifter som innefattar känslig information kan medarbetare behöva logga in med sin personliga e-legitimation. E-legitimation är en elektronisk identitetshandling som kan jämföras med andra former av legitimation, såsom pass.
Tjänsten tillsätts under förutsättning att tjänsten inte behöver tas i anspråk för redan tillsvidareanställda medarbetare.
För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen och förenkla kommunikationen med våra sökande ber vi dig skicka in din ansökan digitalt och inte via e-post eller pappersformat.
Intervjuer och urval kommer att ske löpande, så skicka in din ansökan redan idag. Tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdagen, så vänta inte med att skicka in din ansökan.
Vi undanber oss alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons. Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-12 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C280215". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Årjängs kommun
(org.nr 212000-1835) Arbetsplats
Årjängs kommun, Stöd och omsorg Kontakt
Områdeschef hemtjänst Töcksfors
Tina Andersson tina.andersson@arjang.se +4657314178 Jobbnummer
9527253